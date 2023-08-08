https://sputniknews.com.tr/20230808/yks-tercih-suresi-ne-zaman-sona-eriyor-1074467599.html
YKS tercih süresi ne zaman sona eriyor?
YKS tercih süresi ne zaman sona eriyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih süresinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ereceğini hatırlattı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T10:09+0300
2023-08-08T10:09+0300
2023-08-08T10:09+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
öğrenci
tercih
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YKS tercih süresi bu gece doluyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih süresinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ereceğini hatırlattı.Ersoy, sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci bugün 23.59 itibarıyla sona erecek. Son kontrollerinizi yaparak tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim." mesajını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/yks-tercih-sureci-basladi-1074050075.html
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yks tercih süresi,yks tercih,yks tercih son gün
yks tercih süresi,yks tercih,yks tercih son gün
YKS tercih süresi ne zaman sona eriyor?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih süresinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ereceğini hatırlattı.
YKS tercih süresi bu gece doluyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih süresinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ereceğini hatırlattı.
Ersoy, sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci bugün 23.59 itibarıyla sona erecek. Son kontrollerinizi yaparak tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim." mesajını paylaştı.