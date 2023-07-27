https://sputniknews.com.tr/20230727/yks-tercih-sureci-basladi-1074050075.html

YKS tercih süreci başladı

YKS tercih süreci başladı

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T12:24+0300

2023-07-27T12:24+0300

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yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite

öğrenci

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren 8 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.Öte yandan, daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20230726/yks-tercihleri-ne-zaman-1073991638.html

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