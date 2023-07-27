https://sputniknews.com.tr/20230727/yks-tercih-sureci-basladi-1074050075.html
YKS tercih süreci başladı
YKS tercih süreci başladı
Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T12:24+0300
2023-07-27T12:24+0300
2023-07-27T12:25+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
öğrenci
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren 8 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.Öte yandan, daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230726/yks-tercihleri-ne-zaman-1073991638.html
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yks tercih,yks nasıl tercih yapılır,yks tercih başladı mı
yks tercih,yks nasıl tercih yapılır,yks tercih başladı mı
YKS tercih süreci başladı
12:24 27.07.2023 (güncellendi: 12:25 27.07.2023) Abone ol
Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren 8 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.
Öte yandan, daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr
" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.
Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.