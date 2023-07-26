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YKS tercihleri ne zaman?
YKS tercihleri ne zaman?
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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2023-07-26T09:33+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
öğrenci
sınav
tercih
üniversite
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2023 YKS tercih işlemleri için geri sayım başladı. Yüz binlerce adayın tercihleri sonunda, kontenjanlar dolacak ve lisans ve ön lisans eğitimi almaya hak kazanan isimler ÖSYM tarafından ilan edilecek. YKS tercih sürecinin başlamasına kısa bir zaman kala ise kılavuz adayların gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, adaylara bilgi vermesi açısından ön kılavuz erişime açılmıştı. Tercih dönemi ne zaman başlayacak?ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.Ön kılavuz yayımlandıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.2023 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Söz konusu kılavuzun, 27 Temmuz'a kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.ÖSYM, ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında bilgi vermek için kılavuz yayımlamıştı.Kesin kılavuz yayımlandığı an haberimizde yer vereceğiz.
https://sputniknews.com.tr/20230720/yks-adaylarinin-cevap-kagitlari-erisime-acildi-1073772345.html
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yks tercihleri ne zaman,yks tercih başladı mı,yks tercihleri
yks tercihleri ne zaman,yks tercih başladı mı,yks tercihleri

YKS tercihleri ne zaman?

09:33 26.07.2023
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
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2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanmıştı. Adayları bilgilendirmek amacıyla yayımlanan ön kılavuzun ardından kesin kılavuzun ne zaman yayımlanacağı, üniversiteli adaylarınca sorgulanıyor.
2023 YKS tercih işlemleri için geri sayım başladı. Yüz binlerce adayın tercihleri sonunda, kontenjanlar dolacak ve lisans ve ön lisans eğitimi almaya hak kazanan isimler ÖSYM tarafından ilan edilecek. YKS tercih sürecinin başlamasına kısa bir zaman kala ise kılavuz adayların gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, adaylara bilgi vermesi açısından ön kılavuz erişime açılmıştı.

Tercih dönemi ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Ön kılavuz yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
2023 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Söz konusu kılavuzun, 27 Temmuz'a kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

ÖSYM, ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında bilgi vermek için kılavuz yayımlamıştı.

Kesin kılavuz yayımlandığı an haberimizde yer vereceğiz.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
TÜRKİYE
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
20 Temmuz, 18:07
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