https://sputniknews.com.tr/20230726/yks-tercihleri-ne-zaman-1073991638.html

YKS tercihleri ne zaman?

YKS tercihleri ne zaman?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T09:33+0300

2023-07-26T09:33+0300

2023-07-26T09:33+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

öğrenci

sınav

tercih

üniversite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1a/1044823154_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b7721b5ce26331e034361ae677e457b0.jpg

2023 YKS tercih işlemleri için geri sayım başladı. Yüz binlerce adayın tercihleri sonunda, kontenjanlar dolacak ve lisans ve ön lisans eğitimi almaya hak kazanan isimler ÖSYM tarafından ilan edilecek. YKS tercih sürecinin başlamasına kısa bir zaman kala ise kılavuz adayların gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, adaylara bilgi vermesi açısından ön kılavuz erişime açılmıştı. Tercih dönemi ne zaman başlayacak?ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.Ön kılavuz yayımlandıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.2023 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Söz konusu kılavuzun, 27 Temmuz'a kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.ÖSYM, ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında bilgi vermek için kılavuz yayımlamıştı.Kesin kılavuz yayımlandığı an haberimizde yer vereceğiz.

https://sputniknews.com.tr/20230720/yks-adaylarinin-cevap-kagitlari-erisime-acildi-1073772345.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yks tercihleri ne zaman,yks tercih başladı mı,yks tercihleri