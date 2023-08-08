Yılmaz: Temel hedef büyümek ve sosyal refahı artırmak

"Vergi konuları toplantıda dile getirildi. İşvereni ile işçisiyle toplumun bütün kesimlerinde bir vergi reformu beklentisi olduğunu söylemek isterim. Doğrudan vergilerin payının artırılmasına dönük bir beklenti var. Bir taraftan sosyal adaleti sağlayan diğer taraftan kamunun gelirlerini devam ettiren bir vergi sistemi beklentisi var. Finansman ve finansmana erişim konusu. Özellikle KOBİi'lerin finansmana erişimi en fazla dile getirilen konu oldu."