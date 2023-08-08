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Yılmaz: Temel hedef büyümek ve sosyal refahı artırmak
Yılmaz: Temel hedef büyümek ve sosyal refahı artırmak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetiminde yer alan bakanlarla iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Yılmaz, temel hedefin istikrar içinde... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T15:20+0300
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türkiye
cevdet yılmaz
cumhurbaşkanı yardımcısı
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ekonomi yönetiminde yer alan bakanlar, iş dünyası temsilcileri ile biraraya geldi.4 saat süren toplantının ardından Cevdet Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Vergi reformu beklentisi var'Yılmaz, vergi reformu beklentisi olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230731/abdulkadir-selvi-yeni-ekonomi-yonetiminin-en-buyuk-sansi-cumhurbaskani-erdogan-1074186987.html
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cevdet yılmaz, cumhurbaşkanı yardımcısı, ekonomi
cevdet yılmaz, cumhurbaşkanı yardımcısı, ekonomi

Yılmaz: Temel hedef büyümek ve sosyal refahı artırmak

15:20 08.08.2023
© AACevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetiminde yer alan bakanlarla iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Yılmaz, temel hedefin istikrar içinde büyümek, kalkınmak ve sosyal refahı artırmak olduğunu söyledi. Yılmaz, toplumun tüm kesimlerinde vergi reformu beklentisi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ekonomi yönetiminde yer alan bakanlar, iş dünyası temsilcileri ile biraraya geldi.

4 saat süren toplantının ardından Cevdet Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Temel hedefimiz istikrar içinde büyümek, kalkınmak ve sosyal refahı artırmak. Finansal istikrar ve fiyat istikrarının altı çizildi. Enflasyonla mücadele, sosyal anlamda da son derece kıymetli. Enflasyonla mücadele edilmesi gerektiği konusunda genel bir fikir birliği var. Kamuda daha fazla tasarruf tedbiri alınması beklentisi ifade edildi. Cari açığı düşürmeye yönelik tedbirler ifade edildi."

'Vergi reformu beklentisi var'

Yılmaz, vergi reformu beklentisi olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:
"Vergi konuları toplantıda dile getirildi. İşvereni ile işçisiyle toplumun bütün kesimlerinde bir vergi reformu beklentisi olduğunu söylemek isterim. Doğrudan vergilerin payının artırılmasına dönük bir beklenti var. Bir taraftan sosyal adaleti sağlayan diğer taraftan kamunun gelirlerini devam ettiren bir vergi sistemi beklentisi var. Finansman ve finansmana erişim konusu. Özellikle KOBİi'lerin finansmana erişimi en fazla dile getirilen konu oldu."
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