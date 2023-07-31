Abdulkadir Selvi: Yeni ekonomi yönetiminin en büyük şansı Cumhurbaşkanı Erdoğan

"Hafize Gaye Erkan’ın basın toplantısına da hem ekonomik göstergeler açısından hem de kişisel özellikler açısından dikkat ettim. İtiraf edeyim, daha çok Türkiye gerçeklerine uygun mu yoksa dünyayı sadece rakamlardan ibaret gören Amerika’da yetişmiş, “Başarılı Türk kızı” mı diye baktım.

Ahmet Hakan 100 üzerinden 90 puan verdi. Ekonomist ve analistlerin birçoğu daha yüksek puan verdiler. Merkez Bankası Başkanı, konusuna hâkimdi. İlk basın toplantısı olmasına rağmen hafif heyecanını bastırabiliyordu. Sorulara dozunda ve net cevaplar verdi, siyasi polemiklerden çekindi ve “Ben işime bakıyorum” mesajını verdi. Özellikle siyasetle arasına koyduğu mesafe yerindeydi. Basın toplantısından sonra ilk değerlendirmem, “Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası başkanlığı için doğru bir isimmiş” oldu. Hafize Gaye Erkan ulusal ve uluslararası piyasalarda güven testini geçti. Bunlar genel gözlemlerim. Bir de açıklamalarına değinmek istiyorum. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin yıl sonu itibarıyla yüzde 58, izleyen yıllarda yüzde 33 ve 15 olacağını söyledi. Alışkın olduğumuzdan farklı olarak son derece gerçekçi rakamları ortaya koydu. Güvenilirlik açısından önemliydi. Zaten piyasalar da güven testinden olumlu puan verdiler."