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Abdulkadir Selvi: Yeni ekonomi yönetiminin en büyük şansı Cumhurbaşkanı Erdoğan
Abdulkadir Selvi: Yeni ekonomi yönetiminin en büyük şansı Cumhurbaşkanı Erdoğan
Abdulkadir Selvi yenilenen ekonomi yönetimine ilişkin "Yeni ekonomi yönetiminin en büyük şansı Cumhurbaşkanı Erdoğan" dedi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
hafize gaye erkan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında seçimlerin ardından yenilenen ekonomi yönetimini değerlendirdi: "Burada Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a bir parantez açmak istiyorum" ifadelerine de yer veren Selvi şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230623/tcmb-baskani-hafize-gaye-erkan-bankacilarla-gorusuyor-1072795897.html
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ekonomi, hafize gaye erkan, türkiye, recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek
ekonomi, hafize gaye erkan, türkiye, recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek

Abdulkadir Selvi: Yeni ekonomi yönetiminin en büyük şansı Cumhurbaşkanı Erdoğan

10:38 31.07.2023
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Abdulkadir Selvi yenilenen ekonomi yönetimine ilişkin "Yeni ekonomi yönetiminin en büyük şansı Cumhurbaşkanı Erdoğan" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında seçimlerin ardından yenilenen ekonomi yönetimini değerlendirdi:
"Yeni ekonomi yönetiminin en büyük şansı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neden? Çünkü arkalarında seçimden zaferle çıkmış, 5 yıllık süre boyunca ülkeyi yönetecek olan güçlü bir lider var. Ekonomide çok parlak kararlar alabilirsiniz ancak ülkede siyasi istikrar ve bu kararların arkasında duracak güçlü bir siyasi irade yoksa bir yere kadar başarılı olursunuz. Hiç unutmuyorum, Tansu Çiller ekonomik kararlar açıklıyordu. Yabancı ekonomi ajanslarından birinin muhabiri, “Bu hükümetin ömrü ne kadar sürecek? Bu kararları uygulamaya ömürleri yetecek mi?” diye sormuştu. Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek ya da Hafize Gaye Erkan yabancı yatırımcılarla masaya oturduklarından böyle bir soru ile karşılaşmayacaklar. Önlerinde bir belirsizlik yok."
"Burada Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a bir parantez açmak istiyorum" ifadelerine de yer veren Selvi şunları ekledi:
"Hafize Gaye Erkan’ın basın toplantısına da hem ekonomik göstergeler açısından hem de kişisel özellikler açısından dikkat ettim. İtiraf edeyim, daha çok Türkiye gerçeklerine uygun mu yoksa dünyayı sadece rakamlardan ibaret gören Amerika’da yetişmiş, “Başarılı Türk kızı” mı diye baktım.
Ahmet Hakan 100 üzerinden 90 puan verdi. Ekonomist ve analistlerin birçoğu daha yüksek puan verdiler. Merkez Bankası Başkanı, konusuna hâkimdi. İlk basın toplantısı olmasına rağmen hafif heyecanını bastırabiliyordu. Sorulara dozunda ve net cevaplar verdi, siyasi polemiklerden çekindi ve “Ben işime bakıyorum” mesajını verdi. Özellikle siyasetle arasına koyduğu mesafe yerindeydi. Basın toplantısından sonra ilk değerlendirmem, “Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası başkanlığı için doğru bir isimmiş” oldu. Hafize Gaye Erkan ulusal ve uluslararası piyasalarda güven testini geçti. Bunlar genel gözlemlerim. Bir de açıklamalarına değinmek istiyorum. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin yıl sonu itibarıyla yüzde 58, izleyen yıllarda yüzde 33 ve 15 olacağını söyledi. Alışkın olduğumuzdan farklı olarak son derece gerçekçi rakamları ortaya koydu. Güvenilirlik açısından önemliydi. Zaten piyasalar da güven testinden olumlu puan verdiler."
Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
TÜRKİYE
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılarla görüşüyor
23 Haziran , 16:17
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