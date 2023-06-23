https://sputniknews.com.tr/20230623/tcmb-baskani-hafize-gaye-erkan-bankacilarla-gorusuyor-1072795897.html

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılarla görüşüyor

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılarla görüşüyor

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya geldi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T16:17+0300

2023-06-23T16:17+0300

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türkiye

ekonomi

hafize gaye erkan

merkez bankası

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da bankaların yöneticileriyle biraraya geldi.NTV'nin aktardığı habere göre toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları masaya yatırılacak. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.Merkez Bankası Başkanlığı'nda görev değişiminin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırdı. Merkez Bankası, politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230623/kredi-kartinda-azami-faiz-orani-yukseldi-1072788554.html

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ekonomi, hafize gaye erkan, merkez bankası