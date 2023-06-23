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https://sputniknews.com.tr/20230623/tcmb-baskani-hafize-gaye-erkan-bankacilarla-gorusuyor-1072795897.html
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılarla görüşüyor
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılarla görüşüyor
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya geldi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ekonomi
hafize gaye erkan
merkez bankası
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da bankaların yöneticileriyle biraraya geldi.NTV'nin aktardığı habere göre toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları masaya yatırılacak. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.Merkez Bankası Başkanlığı'nda görev değişiminin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırdı. Merkez Bankası, politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekti.
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ekonomi, hafize gaye erkan, merkez bankası
ekonomi, hafize gaye erkan, merkez bankası

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılarla görüşüyor

16:17 23.06.2023 (güncellendi: 16:18 23.06.2023)
© AA / Emin SansarHafize Gaye Erkan
Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA / Emin Sansar
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya geldi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da bankaların yöneticileriyle biraraya geldi.
NTV'nin aktardığı habere göre toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları masaya yatırılacak. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.
Merkez Bankası Başkanlığı'nda görev değişiminin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırdı. Merkez Bankası, politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekti.
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