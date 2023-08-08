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Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan BM yardımlarının sınır geçişleri 13 Kasım’a kadar uzatıldı
Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan BM yardımlarının sınır geçişleri 13 Kasım’a kadar uzatıldı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Eri Kaneko, Suriye hükümetinin, Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan BM yardımlarının Bab... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T19:16+0300
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dünya
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suriye
bm
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Birleşmiş Milletler’in (BM) Türkiye üzerinden Suriye’ye yaptığı insani yardımların sınır geçişleri uzatıldı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Eri Kaneko yaptığı açıklamada, Suriye hükümetinin, Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan BM yardımlarının Bab al-Salam (Öncüpınar) ve Al Ra'ee (Çobanbey) sınır kapılarından geçişlerini verdiği izni 13 Kasım’a kadar uzattığını ifade ederek, "Suriye hükümetinin Bab al-Salam ve Al Ra'ee sınır kapılarını kullanma iznini 13 Kasım'a kadar uzatmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından Suriye, BM yardımlarının bölgeye ulaştırılması için 13 Ağustos’a kadar Türkiye üzerinden söz konusu iki sınır kapısının kullanılmasına izin vermişti.BM Güvenlik Konseyi'nin izniyle 2014'ten bu yana BM, Suriye'nin kuzeyindeki milyonlarca kişiye insani yardım ulaştırmak için Türkiye üzerinden Bab el-Hava Sınır Kapısı’nı kullanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/suriye-cilvegozu-sinir-kapisini-6-ayligina-insani-yardimlara-acacagini-duyurdu-1073523939.html
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türkiye, suriye, bm, birleşmiş milletler (bm)
türkiye, suriye, bm, birleşmiş milletler (bm)

Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan BM yardımlarının sınır geçişleri 13 Kasım’a kadar uzatıldı

19:16 08.08.2023
© Sputnik / Дмитрий ВиноградовSuriye bayrağı
Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Eri Kaneko, Suriye hükümetinin, Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan BM yardımlarının Bab al-Salam (Öncüpınar) ve Al Ra'ee (Çobanbey) sınır kapılarından geçişlerine verdiği izni 13 Kasım’a kadar uzattığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler’in (BM) Türkiye üzerinden Suriye’ye yaptığı insani yardımların sınır geçişleri uzatıldı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Eri Kaneko yaptığı açıklamada, Suriye hükümetinin, Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan BM yardımlarının Bab al-Salam (Öncüpınar) ve Al Ra'ee (Çobanbey) sınır kapılarından geçişlerini verdiği izni 13 Kasım’a kadar uzattığını ifade ederek, "Suriye hükümetinin Bab al-Salam ve Al Ra'ee sınır kapılarını kullanma iznini 13 Kasım'a kadar uzatmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından Suriye, BM yardımlarının bölgeye ulaştırılması için 13 Ağustos’a kadar Türkiye üzerinden söz konusu iki sınır kapısının kullanılmasına izin vermişti.
BM Güvenlik Konseyi'nin izniyle 2014'ten bu yana BM, Suriye'nin kuzeyindeki milyonlarca kişiye insani yardım ulaştırmak için Türkiye üzerinden Bab el-Hava Sınır Kapısı’nı kullanıyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
DÜNYA
Suriye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu
14 Temmuz, 00:21
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