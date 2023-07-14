https://sputniknews.com.tr/20230714/suriye-cilvegozu-sinir-kapisini-6-ayligina-insani-yardimlara-acacagini-duyurdu-1073523939.html

Suriye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu

Suriye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu

Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T00:21+0300

2023-07-14T00:21+0300

2023-07-14T00:22+0300

dünya

suriye

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

cilvegözü sınır kapısı

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu. Söz konusu mektuba ulaştığını bildiren Anadolu Ajansı'na göre mektupta, Suriye yönetiminin, tüm Suriyelilerin yaşam koşulları ve ülkedeki insani durumu iyileştirmeyi ve istikrar sağlamayı amaçladığı belirtildi.BMGK'da, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.BMGK'nın 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu. Yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

suriye

cilvegözü sınır kapısı

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suriye, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), cilvegözü sınır kapısı