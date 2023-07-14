https://sputniknews.com.tr/20230714/suriye-cilvegozu-sinir-kapisini-6-ayligina-insani-yardimlara-acacagini-duyurdu-1073523939.html
Suriye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu
Suriye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu
Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T00:21+0300
2023-07-14T00:21+0300
2023-07-14T00:22+0300
dünya
suriye
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
cilvegözü sınır kapısı
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu. Söz konusu mektuba ulaştığını bildiren Anadolu Ajansı'na göre mektupta, Suriye yönetiminin, tüm Suriyelilerin yaşam koşulları ve ülkedeki insani durumu iyileştirmeyi ve istikrar sağlamayı amaçladığı belirtildi.BMGK'da, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.BMGK'nın 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu. Yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.
suriye
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suriye, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), cilvegözü sınır kapısı
suriye, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), cilvegözü sınır kapısı
Suriye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu
00:21 14.07.2023 (güncellendi: 00:22 14.07.2023) Abone ol
Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurdu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin Cilvegözü Sınır Kapısı'nı 6 aylığına insani yardımlara açacağını duyurdu.
Söz konusu mektuba ulaştığını bildiren Anadolu Ajansı'na göre mektupta, Suriye yönetiminin, tüm Suriyelilerin yaşam koşulları ve ülkedeki insani durumu iyileştirmeyi ve istikrar sağlamayı amaçladığı belirtildi.
BMGK'da, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.
BMGK'nın 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu. Yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.
En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.