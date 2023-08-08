https://sputniknews.com.tr/20230808/spkdan-uyari-kurulumuzun-iban-numaralarina-para-gonderilmesini-talep-etme-gibi-bir-uygulamasi-yok-1074480551.html

SPK'dan uyarı: Kurulumuzun IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması yok

SPK'dan uyarı: Kurulumuzun IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması yok

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Kurulumuzun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T17:08+0300

2023-08-08T17:08+0300

2023-08-08T17:08+0300

türkiye

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1c/1044378070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_49640d9fa3482fb60b41b5f8796f4765.jpg

SPK açıklamasında, son dönemde Kurul'a ulaşan yatırımcı telefonları üzerine, kendisini SPK veya diğer bir kurum çalışanı, arabulucu ya da vekil olarak tanıtan ve Kurul personelinin adını ya da farklı unvanları kullanan kişilerce, vatandaşlardan, haklarında Kurulca idari para cezası uygulandığı/uygulanacağı veya kumar borcu sebebiyle veya Kurul'un arabuluculuk faaliyeti yürütmesi dolayısıyla para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230418/evlenip-koy-hayati-yasayacakti-520-bin-lira-dolandirildi-1069836429.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

spk, sermaye piyasası kurulu (spk), dolandırıcılık