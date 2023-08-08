SPK'dan uyarı: Kurulumuzun IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kazdağları'ndaki ağaç kesimi ve günün haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
12:31
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
14:00
2 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
57 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
15:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Enflasyon ne zaman düşecek?
09:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:00
58 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:05
58 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
17:01
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
18:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230808/spkdan-uyari-kurulumuzun-iban-numaralarina-para-gonderilmesini-talep-etme-gibi-bir-uygulamasi-yok-1074480551.html
SPK'dan uyarı: Kurulumuzun IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması yok
SPK'dan uyarı: Kurulumuzun IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması yok
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Kurulumuzun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T17:08+0300
2023-08-08T17:08+0300
türkiye
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
dolandırıcılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1c/1044378070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_49640d9fa3482fb60b41b5f8796f4765.jpg
SPK açıklamasında, son dönemde Kurul'a ulaşan yatırımcı telefonları üzerine, kendisini SPK veya diğer bir kurum çalışanı, arabulucu ya da vekil olarak tanıtan ve Kurul personelinin adını ya da farklı unvanları kullanan kişilerce, vatandaşlardan, haklarında Kurulca idari para cezası uygulandığı/uygulanacağı veya kumar borcu sebebiyle veya Kurul'un arabuluculuk faaliyeti yürütmesi dolayısıyla para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230418/evlenip-koy-hayati-yasayacakti-520-bin-lira-dolandirildi-1069836429.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1c/1044378070_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4639bc96497dcbfd04817ab69514b40e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), dolandırıcılık
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), dolandırıcılık

SPK'dan uyarı: Kurulumuzun IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması yok

17:08 08.08.2023
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Kurulumuzun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır." açıklaması yaptı.
SPK açıklamasında, son dönemde Kurul'a ulaşan yatırımcı telefonları üzerine, kendisini SPK veya diğer bir kurum çalışanı, arabulucu ya da vekil olarak tanıtan ve Kurul personelinin adını ya da farklı unvanları kullanan kişilerce, vatandaşlardan, haklarında Kurulca idari para cezası uygulandığı/uygulanacağı veya kumar borcu sebebiyle veya Kurul'un arabuluculuk faaliyeti yürütmesi dolayısıyla para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurulumuzun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki söz konusu faaliyette bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Kurulumuza ulaşan yatırımcı şikayet ve başvurularından tespit edilebildiği kadarıyla söz konusu dolandırıcılık fiilinin icrasında kullanılan telefon numaraları ile ilgililer hakkında Kurulumuzca ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde Türk Ceza Kanunu 157 ve devamı maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Diğer yandan, söz konusu telefonla dolandırıcılık filleri nedeniyle mağdur olmuş kişilerin de suç duyurusunda bulunmalarının ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanmalarının mümkün olduğunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir."
Evlenip köy hayatı yaşayacaktı, 520 bin lira dolandırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
YAŞAM
Evlenip köy hayatı yaşayacaktı, 520 bin lira dolandırıldı
18 Nisan, 12:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала