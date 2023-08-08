Rusya’da Şubat 2022’den bu yana 200’e yakın terör suçu önlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kazdağları'ndaki ağaç kesimi ve günün haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
12:31
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
14:00
2 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
57 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
15:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Enflasyon ne zaman düşecek?
09:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:00
58 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:05
58 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
17:01
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
18:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230808/rusyada-subat-2022den-bu-yana-200e-yakin-teror-sucu-onlendi-1074476690.html
Rusya’da Şubat 2022’den bu yana 200’e yakın terör suçu önlendi
Rusya’da Şubat 2022’den bu yana 200’e yakın terör suçu önlendi
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, geçen yılın şubat ayından bu yana Rusya'da 200’e yakın terör suçunun önlendiğini, suçların çoğu zaman genç yaştaki... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T15:11+0300
2023-08-08T15:11+0300
dünya
rusya ulusal terörle mücadele komitesi
rusya
neo-nazi
katliam
terör
terör örgütü
terör eylemi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
aleksandr bortnikov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/19/1067501402_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_d981de54517d6d6b5d536010d05e2293.jpg
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), bugünkü oturumunun ardından yapılan ülkede 2022’nin Şubat ayından bu yana önlenen terör suçlarına ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, “Geçen yılın şubat ayından bu yana ülke içinde 188 terör suçu önlendi. Suçların çoğu durumda radikal fikirlerin etkisi altında ahlaki nitelikleri düşük, marjinal bir yaşam tarzı sürdüren ve eylemlerinin sonuçlarını düşünmeyen gençler tarafından hazırlandı” ifadelerine yer verildi.Toplantıda konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü ve NAK Başkanı Aleksandr Bortnikov, ‘özel askeri harekatın zemininde, genelde Ukrayna özel servislerinden ve aşırı milliyetçi oluşumlardan kaynaklanan yeni terör tehditlerinin ortaya çıktığını’ kaydetti.Bortnikov, “Bu kişiler kolektif Batı’nın yardımıyla terörizm ve neo-Nazizm fikirlerini yayıyor, çeşitli internet kaynaklarını aktif olarak kullanarak Rusya vatandaşlarını ve Ukrayna’dan gelen kişileri suç faaliyetlerine dahil etmeye çalışıyor” vurgusunu yaptı.Komitenin açıklamasında ayrıca Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından kolluk kuvvetlerinin ve denetim organlarının katılımı ile 2019'dan bu yana internette yayılan terörle ilgili 67 bin içeriğin engellediğini ve 334 bin içeriğin kaldırdığı kaydedildi.NAK, ‘gençlerin terörizm, neo-Nazizm, toplu katliam gibi fikirleri reddetmesi için tüm iktidar organlarının ve eğitim kurumlarının bu yöndeki çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerektiğini’ vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230808/maydani-animsatan-zaharovadan-nulandin-nijer-ziyaretine-tepki-kievdeki-gibi-muz-rejimi-bulamaz-1074475485.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/19/1067501402_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_3c85d571d60ccec8e153d5479dd3b3c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya ulusal terörle mücadele komitesi, rusya, neo-nazi, katliam, terör, terör örgütü, terör eylemi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
rusya ulusal terörle mücadele komitesi, rusya, neo-nazi, katliam, terör, terör örgütü, terör eylemi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

Rusya’da Şubat 2022’den bu yana 200’e yakın terör suçu önlendi

15:11 08.08.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, geçen yılın şubat ayından bu yana Rusya'da 200’e yakın terör suçunun önlendiğini, suçların çoğu zaman genç yaştaki kişiler tarafından hazırlandığını bildirdi.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), bugünkü oturumunun ardından yapılan ülkede 2022’nin Şubat ayından bu yana önlenen terör suçlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, “Geçen yılın şubat ayından bu yana ülke içinde 188 terör suçu önlendi. Suçların çoğu durumda radikal fikirlerin etkisi altında ahlaki nitelikleri düşük, marjinal bir yaşam tarzı sürdüren ve eylemlerinin sonuçlarını düşünmeyen gençler tarafından hazırlandı” ifadelerine yer verildi.
Toplantıda konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü ve NAK Başkanı Aleksandr Bortnikov, ‘özel askeri harekatın zemininde, genelde Ukrayna özel servislerinden ve aşırı milliyetçi oluşumlardan kaynaklanan yeni terör tehditlerinin ortaya çıktığını’ kaydetti.
Bortnikov, “Bu kişiler kolektif Batı’nın yardımıyla terörizm ve neo-Nazizm fikirlerini yayıyor, çeşitli internet kaynaklarını aktif olarak kullanarak Rusya vatandaşlarını ve Ukrayna’dan gelen kişileri suç faaliyetlerine dahil etmeye çalışıyor” vurgusunu yaptı.
Komitenin açıklamasında ayrıca Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından kolluk kuvvetlerinin ve denetim organlarının katılımı ile 2019'dan bu yana internette yayılan terörle ilgili 67 bin içeriğin engellediğini ve 334 bin içeriğin kaldırdığı kaydedildi.
NAK, ‘gençlerin terörizm, neo-Nazizm, toplu katliam gibi fikirleri reddetmesi için tüm iktidar organlarının ve eğitim kurumlarının bu yöndeki çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerektiğini’ vurguladı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
DÜNYA
'Maydan'ı anımsatan Zaharova'dan Nuland'ın Nijer ziyaretine tepki: Kiev'deki gibi muz rejimi bulamaz
14:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала