https://sputniknews.com.tr/20230808/rusyada-subat-2022den-bu-yana-200e-yakin-teror-sucu-onlendi-1074476690.html
Rusya’da Şubat 2022’den bu yana 200’e yakın terör suçu önlendi
Rusya’da Şubat 2022’den bu yana 200’e yakın terör suçu önlendi
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, geçen yılın şubat ayından bu yana Rusya'da 200’e yakın terör suçunun önlendiğini, suçların çoğu zaman genç yaştaki... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T15:11+0300
2023-08-08T15:11+0300
2023-08-08T15:11+0300
dünya
rusya ulusal terörle mücadele komitesi
rusya
neo-nazi
katliam
terör
terör örgütü
terör eylemi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
aleksandr bortnikov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/19/1067501402_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_d981de54517d6d6b5d536010d05e2293.jpg
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), bugünkü oturumunun ardından yapılan ülkede 2022’nin Şubat ayından bu yana önlenen terör suçlarına ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, “Geçen yılın şubat ayından bu yana ülke içinde 188 terör suçu önlendi. Suçların çoğu durumda radikal fikirlerin etkisi altında ahlaki nitelikleri düşük, marjinal bir yaşam tarzı sürdüren ve eylemlerinin sonuçlarını düşünmeyen gençler tarafından hazırlandı” ifadelerine yer verildi.Toplantıda konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü ve NAK Başkanı Aleksandr Bortnikov, ‘özel askeri harekatın zemininde, genelde Ukrayna özel servislerinden ve aşırı milliyetçi oluşumlardan kaynaklanan yeni terör tehditlerinin ortaya çıktığını’ kaydetti.Bortnikov, “Bu kişiler kolektif Batı’nın yardımıyla terörizm ve neo-Nazizm fikirlerini yayıyor, çeşitli internet kaynaklarını aktif olarak kullanarak Rusya vatandaşlarını ve Ukrayna’dan gelen kişileri suç faaliyetlerine dahil etmeye çalışıyor” vurgusunu yaptı.Komitenin açıklamasında ayrıca Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından kolluk kuvvetlerinin ve denetim organlarının katılımı ile 2019'dan bu yana internette yayılan terörle ilgili 67 bin içeriğin engellediğini ve 334 bin içeriğin kaldırdığı kaydedildi.NAK, ‘gençlerin terörizm, neo-Nazizm, toplu katliam gibi fikirleri reddetmesi için tüm iktidar organlarının ve eğitim kurumlarının bu yöndeki çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerektiğini’ vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230808/maydani-animsatan-zaharovadan-nulandin-nijer-ziyaretine-tepki-kievdeki-gibi-muz-rejimi-bulamaz-1074475485.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/19/1067501402_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_3c85d571d60ccec8e153d5479dd3b3c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya ulusal terörle mücadele komitesi, rusya, neo-nazi, katliam, terör, terör örgütü, terör eylemi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
rusya ulusal terörle mücadele komitesi, rusya, neo-nazi, katliam, terör, terör örgütü, terör eylemi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
Rusya’da Şubat 2022’den bu yana 200’e yakın terör suçu önlendi
Abone ol
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, geçen yılın şubat ayından bu yana Rusya'da 200’e yakın terör suçunun önlendiğini, suçların çoğu zaman genç yaştaki kişiler tarafından hazırlandığını bildirdi.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), bugünkü oturumunun ardından yapılan ülkede 2022’nin Şubat ayından bu yana önlenen terör suçlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, “Geçen yılın şubat ayından bu yana ülke içinde 188 terör suçu önlendi. Suçların çoğu durumda radikal fikirlerin etkisi altında ahlaki nitelikleri düşük, marjinal bir yaşam tarzı sürdüren ve eylemlerinin sonuçlarını düşünmeyen gençler tarafından hazırlandı” ifadelerine yer verildi.
Toplantıda konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü ve NAK Başkanı Aleksandr Bortnikov, ‘özel askeri harekatın zemininde, genelde Ukrayna özel servislerinden ve aşırı milliyetçi oluşumlardan kaynaklanan yeni terör tehditlerinin ortaya çıktığını’ kaydetti.
Bortnikov, “Bu kişiler kolektif Batı’nın yardımıyla terörizm ve neo-Nazizm fikirlerini yayıyor, çeşitli internet kaynaklarını aktif olarak kullanarak Rusya vatandaşlarını ve Ukrayna’dan gelen kişileri suç faaliyetlerine dahil etmeye çalışıyor” vurgusunu yaptı.
Komitenin açıklamasında ayrıca Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından kolluk kuvvetlerinin ve denetim organlarının katılımı ile 2019'dan bu yana internette yayılan terörle ilgili 67 bin içeriğin engellediğini ve 334 bin içeriğin kaldırdığı kaydedildi.
NAK, ‘gençlerin terörizm, neo-Nazizm, toplu katliam gibi fikirleri reddetmesi için tüm iktidar organlarının ve eğitim kurumlarının bu yöndeki çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerektiğini’ vurguladı.