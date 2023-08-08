https://sputniknews.com.tr/20230808/rusyada-subat-2022den-bu-yana-200e-yakin-teror-sucu-onlendi-1074476690.html

Rusya’da Şubat 2022’den bu yana 200’e yakın terör suçu önlendi

Rusya’da Şubat 2022’den bu yana 200’e yakın terör suçu önlendi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, geçen yılın şubat ayından bu yana Rusya'da 200’e yakın terör suçunun önlendiğini, suçların çoğu zaman genç yaştaki... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T15:11+0300

2023-08-08T15:11+0300

2023-08-08T15:11+0300

dünya

rusya ulusal terörle mücadele komitesi

rusya

neo-nazi

katliam

terör

terör örgütü

terör eylemi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

aleksandr bortnikov

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Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), bugünkü oturumunun ardından yapılan ülkede 2022’nin Şubat ayından bu yana önlenen terör suçlarına ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, “Geçen yılın şubat ayından bu yana ülke içinde 188 terör suçu önlendi. Suçların çoğu durumda radikal fikirlerin etkisi altında ahlaki nitelikleri düşük, marjinal bir yaşam tarzı sürdüren ve eylemlerinin sonuçlarını düşünmeyen gençler tarafından hazırlandı” ifadelerine yer verildi.Toplantıda konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü ve NAK Başkanı Aleksandr Bortnikov, ‘özel askeri harekatın zemininde, genelde Ukrayna özel servislerinden ve aşırı milliyetçi oluşumlardan kaynaklanan yeni terör tehditlerinin ortaya çıktığını’ kaydetti.Bortnikov, “Bu kişiler kolektif Batı’nın yardımıyla terörizm ve neo-Nazizm fikirlerini yayıyor, çeşitli internet kaynaklarını aktif olarak kullanarak Rusya vatandaşlarını ve Ukrayna’dan gelen kişileri suç faaliyetlerine dahil etmeye çalışıyor” vurgusunu yaptı.Komitenin açıklamasında ayrıca Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından kolluk kuvvetlerinin ve denetim organlarının katılımı ile 2019'dan bu yana internette yayılan terörle ilgili 67 bin içeriğin engellediğini ve 334 bin içeriğin kaldırdığı kaydedildi.NAK, ‘gençlerin terörizm, neo-Nazizm, toplu katliam gibi fikirleri reddetmesi için tüm iktidar organlarının ve eğitim kurumlarının bu yöndeki çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerektiğini’ vurguladı.

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rusya ulusal terörle mücadele komitesi, rusya, neo-nazi, katliam, terör, terör örgütü, terör eylemi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)