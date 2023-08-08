https://sputniknews.com.tr/20230808/rock-muziginin-efsanesi-erkin-koray-icin-unlulerden-taziye-mesaji-1074462059.html

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray için ünlülerden taziye mesajı

Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray için ünlülerden taziye mesajı

Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk rock müziğinin ünlü ismi Erkin Koray için çok sayıda ünlü isim taziye mesajı... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T06:08+0300

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yaşam

erkin koray

haluk levent

tarkan

emel sayın

nazan öncel

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Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Hafızalara kazınan şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran Erkin Koray'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayımladı.Tarkan, sosyal medya hesaplarında, "Bir efsaneyi kaybettik. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.'İyi ki bu ülkenin sanatçısıydın'Mustafa Sandal da Instagram hesabında, "Müziğe kattığın değerleri ve inanılmaz şarkılarını asla unutmayacağız. İyi ki bu ülkenin sanatçısıydın. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.Rock müzisyeni Kıraç, X hesabındaki paylaşımda "Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde gidesin" cümleleriyle Koray'ı andı.'Gençlik yıllarımın sesi, anılarımın melodisiydi'Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Koray'ın vefatının ardından, "O, sadece bir rock müzisyeni değil, benim gençlik yıllarımın sesi, anılarımın melodisiydi. Güle güle Erkin 'Baba' seni de unutmayacağız…" paylaşımında bulundu.Bir diğer rock müzisyeni Haluk Levent ise sosyal medya hesaplarında, "Ne dersem kelimeler kifayetsiz olacak. Baba! Çok özleyeceğim seni" ifadeleriyle ünlü müzisyeni yad etti.Rap müzisyeni Ceza da X hesabında Koray için "Saygı ve rahmetle..." paylaşımını yaptı.'Türk rock müziğinin başı sağ olsun'Müzisyen Nazan Öncel, Erkin Koray ile 1996'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:"Fesuphanallah demeyen var mıdır içimizde ya da Gönül Salıncağı'na binmeyen, Kör Olası Çöpçüler Aşkımı Süpürmüşler diyen de biz değil miydik? Öyle Bir Geçer Zaman Ki diye de az ağlamadık hani… Hey gidinin Erkin'i hey! Getirin bana o günleri, yakalım bugünleri. Türk rock müziğinin başı sağ olsun. Sevgi, saygıyla."Ajda Pekkan ise Instagram hesabında, "Işıklarda uyu Erkin Koray" paylaşımında bulundu.Erkin Koray'ın yakın arkadaşlarından Orhan Gencebay ise Instagram paylaşımında, "Mekanın cennet olsun kadim dostum, sevgili kardeşim Erkin Koray. Üzüntüm tarifsiz. Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" dedi.Emel Sayın'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili Erkin Koray'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum" mesajı yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230807/erkin-koray-hayatini-kaybetti-1074455979.html

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