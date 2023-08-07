Erkin Koray hayatını kaybetti
21:22 07.08.2023 (güncellendi: 21:26 07.08.2023)
© AAErkin Koray
© AA
Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray hayatını kaybetti.
Türkçe rock müziğin önemli ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, yaşamını yitirdi.
Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı.
Koray'ın akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.
Bir efsaneyi kaybettik.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 7, 2023
Vefat haberini aldığımız Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/V6se3Ykp41