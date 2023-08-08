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https://sputniknews.com.tr/20230808/ozel-okul-zamlarinda-yeni-donem-eski-sisteme-dondu-1074461873.html
Özel okul zamlarında yeni dönem: Eski sisteme döndü
Özel okul zamlarında yeni dönem: Eski sisteme döndü
Özel öğretim kurumları yönetmeliği değiştirildi. Buna göre özel okul ücretlerinin belirlenmesinde eski sistem uygulanacak. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T05:43+0300
2023-08-08T05:43+0300
ekonomi
meb
özel okul
özel okullar
ücret
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Özel okul zamlarında, eski sisteme dönüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yapılacak artışlarla ilgili maddeden "Bakanlıkta belirlenen oranı aşmayacak şekilde" ifadesi çıkarıldı.NTV’nin haberine göre, Eğitim Uzmanı Tolga Erdoğdu, "2 yıldır, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullardaki ücret artış oranına kendi karar veriyordu. Bunu da yönetmelikle düzenlemişti. Yeni kararla, eski düzen geri geliyor. ÜFE artı TÜFE'nin toplamının 2'ye bölünmesi, artı yüzde 5 artışla özel okul ücret oranları belirlenecek" açıklamasında bulundu.Yeni dönemde artış oranı ancak bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE'sinin ortalamasından 5 puan fazla olabilecek.50 bin TL'lik okul 200 bin lira Erdoğdu, "50 bin liralık bir okulun şu anki fiyatının 112 bin TL olması gerekiyor. Yüzde 125'lik bir artış yapılmış. Eski yönetmelik olsaydı 50 bin TL'lik bir okul şu an 200 bin lira olması gerekiyordu" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul zamlarını 2021'de yüzde 36, geçen yıl ise yüzde 65'le sınırlamıştı.Bazı okulların bu sınırlama karşısında kitap, servis ve yemek ücretlerine yaptığı yüksek zamlar ise çok tartışılmıştı.Uzmanlara göre yeni yönetmelik, bu kalemlerde yapılan yüksek zamların önüne geçebilir.'Yansıması önümüzdeki yıldan itibaren'Erdoğdu, "Bunun yansımasını önümüzdeki yıldan itibaren göreceğiz. Özel okullarda yeterli fiyat artışı verilmemesi sebebiyle kitap, yemek, kırtasiye, servis gibi uygulamalarda oldukça fahiş fiyatlar dikkat çekmişti" diye konuştu.Yeni yönetmelikle ayrıca, okullara zeka testi ve benzeri uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci seçimi yapılamayacak.Salgın hastalık, doğal afet, gibi durumlarda kontenjanlar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilecek.Yönetmelikle binasının depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen özel öğretim kurumlarının 5 yıl süreyle geçici nakil yapabilmelerine de olanak sağlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230805/ozel-okul-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi-1074408241.html
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meb, özel okul, özel okullar, ücret
meb, özel okul, özel okullar, ücret

Özel okul zamlarında yeni dönem: Eski sisteme döndü

05:43 08.08.2023
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA
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Özel öğretim kurumları yönetmeliği değiştirildi. Buna göre özel okul ücretlerinin belirlenmesinde eski sistem uygulanacak.
Özel okul zamlarında, eski sisteme dönüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yapılacak artışlarla ilgili maddeden "Bakanlıkta belirlenen oranı aşmayacak şekilde" ifadesi çıkarıldı.
NTV’nin haberine göre, Eğitim Uzmanı Tolga Erdoğdu, "2 yıldır, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullardaki ücret artış oranına kendi karar veriyordu. Bunu da yönetmelikle düzenlemişti. Yeni kararla, eski düzen geri geliyor. ÜFE artı TÜFE'nin toplamının 2'ye bölünmesi, artı yüzde 5 artışla özel okul ücret oranları belirlenecek" açıklamasında bulundu.
Yeni dönemde artış oranı ancak bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE'sinin ortalamasından 5 puan fazla olabilecek.

50 bin TL'lik okul 200 bin lira

Erdoğdu, "50 bin liralık bir okulun şu anki fiyatının 112 bin TL olması gerekiyor. Yüzde 125'lik bir artış yapılmış. Eski yönetmelik olsaydı 50 bin TL'lik bir okul şu an 200 bin lira olması gerekiyordu" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul zamlarını 2021'de yüzde 36, geçen yıl ise yüzde 65'le sınırlamıştı.
Bazı okulların bu sınırlama karşısında kitap, servis ve yemek ücretlerine yaptığı yüksek zamlar ise çok tartışılmıştı.
Uzmanlara göre yeni yönetmelik, bu kalemlerde yapılan yüksek zamların önüne geçebilir.

'Yansıması önümüzdeki yıldan itibaren'

Erdoğdu, "Bunun yansımasını önümüzdeki yıldan itibaren göreceğiz. Özel okullarda yeterli fiyat artışı verilmemesi sebebiyle kitap, yemek, kırtasiye, servis gibi uygulamalarda oldukça fahiş fiyatlar dikkat çekmişti" diye konuştu.
Yeni yönetmelikle ayrıca, okullara zeka testi ve benzeri uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci seçimi yapılamayacak.
Salgın hastalık, doğal afet, gibi durumlarda kontenjanlar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilecek.
Yönetmelikle binasının depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen özel öğretim kurumlarının 5 yıl süreyle geçici nakil yapabilmelerine de olanak sağlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
TÜRKİYE
Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
5 Ağustos, 23:41
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