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09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
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Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken bir... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T23:41+0300
2023-08-05T23:41+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
özel okul
özel okullar
resmi gazete
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MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Yeni düzenlemeyle okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak.Yönetmelikte yer verilen ifadeye göre, "bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)+5 oranından fazla artış yapılamayacak."Zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacakYönetmelik kapsamında özel okullar ve kurslardaki kontenjan, çalışma takvimi, çalışma saati, öğrenci ve kursiyer kayıt işlemlerine yönelik düzenlemelere de gidildi.Buna göre, okullar, kayıt ve nakil işlemlerinde zeka testi ve benzeri uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci seçimi yapamayacak. Özel okullarda tam gün eğitim öğretim yapılacak.İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilecek.Özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları 18 kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenecek. Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi okul saatleri dışı ve hafta sonu da özel öğretim kurslarına devam edebilecek.Özel öğretim kursları da çalışma takvim ve saatlerini paylaşacakMesleki eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri gibi özel öğretim kursları da yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğüne gönderecek.Türk programı uygulayan milletlerarası okullarda Bakanlıkça onaylanmış Türk haftalık ders çizelgeleri ve programları uygulanabilecek.Özel öğretim kurumları, il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri veya örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurs düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü yapabilecek.Özel öğretim kurslarındaki bilim grupları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlendi. "Sosyal Bilimler" ve Fen Bilimleri" grubu şeklinde iki bilim grubu tanımlandı.Sürücü kursu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açma şartlarıYönetmelikte yapılan değişiklikle özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az 3 yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenmesi şartı kaldırıldı.Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna, öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine veya herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az 3 yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenmeyecek.2 yıl içinde yeniden düzenleyecekKurumlar her 8 yılda bir kurum yönetmeliklerini Bakanlığın onayına sunacak. Öğrenci okulda öğrenimine başladığı eğitim öğretim yılında geçerli olan kurum yönetmeliğine göre okuldan mezun olacak.Yönetmeliğe eklenen geçici maddelere göre, şu an faaliyette bulunan özel okullar, haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarını 2 yıl içinde yeniden düzenleyerek Bakanlığın onayına sunacak.Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurslarının kurucularından, program değişikliği talebinde bulunanlar için değişiklik başvurularını 2023'ün temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapma şartı 1 yıl süreyle aranmayacak.Depreme dayanıklı binalar için 'geçici nakil' hakkıDepreme karşı sağlam ve dayanıklı bina bulmanın güç olması, depremden etkilenen okulların ve okullarda öğrenim gören öğrencilerin mağduriyetini gidermek üzere aynı kurucuya ait birden fazla okulun aynı binada açılabilmesi ile depreme karşı binasının sağlam ve dayanıklı olmadığı tespit edilen özel öğretim kurumlarının 5 yıl süreyle geçici nakil yapabilmelerine olanak sağlandı.
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, özel okullar, resmi gazete
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, özel okullar, resmi gazete

Özel okul yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

23:41 05.08.2023
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken bir önceki yıl ilan edilen, mevcut öğrenciler için ise kayıt sözleşmesinde yer alan ücret dikkate alınacak. ​​​​​​​
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yeni düzenlemeyle okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak.
Yönetmelikte yer verilen ifadeye göre, "bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)+5 oranından fazla artış yapılamayacak."

Zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak

Yönetmelik kapsamında özel okullar ve kurslardaki kontenjan, çalışma takvimi, çalışma saati, öğrenci ve kursiyer kayıt işlemlerine yönelik düzenlemelere de gidildi.
Buna göre, okullar, kayıt ve nakil işlemlerinde zeka testi ve benzeri uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci seçimi yapamayacak. Özel okullarda tam gün eğitim öğretim yapılacak.
İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilecek.
Özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları 18 kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenecek. Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi okul saatleri dışı ve hafta sonu da özel öğretim kurslarına devam edebilecek.

Özel öğretim kursları da çalışma takvim ve saatlerini paylaşacak

Mesleki eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri gibi özel öğretim kursları da yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğüne gönderecek.
Türk programı uygulayan milletlerarası okullarda Bakanlıkça onaylanmış Türk haftalık ders çizelgeleri ve programları uygulanabilecek.
Özel öğretim kurumları, il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri veya örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurs düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü yapabilecek.
Özel öğretim kurslarındaki bilim grupları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlendi. "Sosyal Bilimler" ve Fen Bilimleri" grubu şeklinde iki bilim grubu tanımlandı.

Sürücü kursu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açma şartları

Yönetmelikte yapılan değişiklikle özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az 3 yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenmesi şartı kaldırıldı.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna, öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine veya herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az 3 yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenmeyecek.

2 yıl içinde yeniden düzenleyecek

Kurumlar her 8 yılda bir kurum yönetmeliklerini Bakanlığın onayına sunacak. Öğrenci okulda öğrenimine başladığı eğitim öğretim yılında geçerli olan kurum yönetmeliğine göre okuldan mezun olacak.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddelere göre, şu an faaliyette bulunan özel okullar, haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarını 2 yıl içinde yeniden düzenleyerek Bakanlığın onayına sunacak.
Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurslarının kurucularından, program değişikliği talebinde bulunanlar için değişiklik başvurularını 2023'ün temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapma şartı 1 yıl süreyle aranmayacak.

Depreme dayanıklı binalar için 'geçici nakil' hakkı

Depreme karşı sağlam ve dayanıklı bina bulmanın güç olması, depremden etkilenen okulların ve okullarda öğrenim gören öğrencilerin mağduriyetini gidermek üzere aynı kurucuya ait birden fazla okulun aynı binada açılabilmesi ile depreme karşı binasının sağlam ve dayanıklı olmadığı tespit edilen özel öğretim kurumlarının 5 yıl süreyle geçici nakil yapabilmelerine olanak sağlandı.
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