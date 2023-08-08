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https://sputniknews.com.tr/20230808/oppenheimer-3-haftada-bir-milyonu-askin-seyirciye-ulasti-1074477989.html
Oppenheimer, Barbie ile seyirci farkını açıyor
Oppenheimer, Barbie ile seyirci farkını açıyor
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filmi, vizyona girdiği üçüncü hafta, 1 milyon 175 bin 698 seyirciye ulaştı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T16:11+0300
2023-08-08T16:11+0300
yaşam
türkiye
oppenheimer
barbie
sinema
film
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Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, en çok izlenen filmler arasına giren yapımda, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon rol aldı.Film, 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olarak vizyonda yerini aldı. Yapım, nükleer bir silah geliştiren Oppenheimer'ın, silahın Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacağını öğrendiğinde projeden uzaklaşmasını ve daha sonra ABD'de hedef haline gelmesini anlatıyor."Barbie"yi 1 milyondan fazla seyirci izledi"Oppenheimer"la aynı hafta gösterime giren "Barbie" filmi ise 1 milyon 100 bini aşkın izleyiciyi sinema salonlarına çekti.TME Films'in yaptığı açıklamaya göre, dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat elde edilen filmde Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir rol aldı.Yapım, Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie'nin macera ve eğlence dolu hikayesini konu ediniyor."John Wick: Chapter 4" bir milyon seyirciyi geçtiBüyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini işleyen "John Wick: Chapter 4"ü ise 1 milyon 46 bin 843 kişi izledi. Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrollerinde Keanu Reeves, Donnie Yen ve Bill Skarsgard oynadı."Görevimiz Tehlike" serisinin 7. filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma-Birinci Bölüm", vizyondaki 4. haftasında 262 bin 432 seyirciye ulaştı.Tom Cruise'ın bir kez daha ajan Ethan Hunt olarak izleyici karşısına çıktığı yapım, Hunt ile birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını ele alıyor.İlki 2018'de gösterime giren ve gişe rekorları kıran "The Meg"in devam filmi "Meg 2: Çukur" ise vizyondaki ilk haftasında 87 bin kişiyle buluştu.Korku, gerilim ve aksiyonu bir araya getiren yapım, tarih öncesi köpek balığı Meg'lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini anlatıyor.İki haftadır vizyonda olan TRT ortak yapımı "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"ü 73 bin 430 kişi, "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası" filmini ise ilk haftasında 32 bin 571 kişi izledi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/oyuncak-bebekle-atom-bombasinin-birlestirilmesine-barbie-resmi-hesabindan-destek-japonyada-infial-1074233554.html
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türkiye, oppenheimer, barbie, sinema, film

Oppenheimer, Barbie ile seyirci farkını açıyor

16:11 08.08.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA"Oppenheimer" 3 haftada bir milyonu aşkın seyirciye ulaştı
Oppenheimer 3 haftada bir milyonu aşkın seyirciye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
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Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filmi, vizyona girdiği üçüncü hafta, 1 milyon 175 bin 698 seyirciye ulaştı.
Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, en çok izlenen filmler arasına giren yapımda, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon rol aldı.
Film, 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olarak vizyonda yerini aldı. Yapım, nükleer bir silah geliştiren Oppenheimer'ın, silahın Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacağını öğrendiğinde projeden uzaklaşmasını ve daha sonra ABD'de hedef haline gelmesini anlatıyor.

"Barbie"yi 1 milyondan fazla seyirci izledi

"Oppenheimer"la aynı hafta gösterime giren "Barbie" filmi ise 1 milyon 100 bini aşkın izleyiciyi sinema salonlarına çekti.
TME Films'in yaptığı açıklamaya göre, dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat elde edilen filmde Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir rol aldı.
Yapım, Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie'nin macera ve eğlence dolu hikayesini konu ediniyor.

"John Wick: Chapter 4" bir milyon seyirciyi geçti

Büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini işleyen "John Wick: Chapter 4"ü ise 1 milyon 46 bin 843 kişi izledi. Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrollerinde Keanu Reeves, Donnie Yen ve Bill Skarsgard oynadı.
"Görevimiz Tehlike" serisinin 7. filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma-Birinci Bölüm", vizyondaki 4. haftasında 262 bin 432 seyirciye ulaştı.
Tom Cruise'ın bir kez daha ajan Ethan Hunt olarak izleyici karşısına çıktığı yapım, Hunt ile birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını ele alıyor.
İlki 2018'de gösterime giren ve gişe rekorları kıran "The Meg"in devam filmi "Meg 2: Çukur" ise vizyondaki ilk haftasında 87 bin kişiyle buluştu.
Korku, gerilim ve aksiyonu bir araya getiren yapım, tarih öncesi köpek balığı Meg'lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini anlatıyor.
İki haftadır vizyonda olan TRT ortak yapımı "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"ü 73 bin 430 kişi, "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası" filmini ise ilk haftasında 32 bin 571 kişi izledi.
Hollywood yapımı Barbie filmi resmi tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
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