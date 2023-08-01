https://sputniknews.com.tr/20230801/oyuncak-bebekle-atom-bombasinin-birlestirilmesine-barbie-resmi-hesabindan-destek-japonyada-infial-1074233554.html

Oyuncak bebekle atom bombasının birleştirilmesine Barbie resmi hesabından destek: Japonya'da infial

Oyuncak bebekle atom bombasının birleştirilmesine Barbie resmi hesabından destek: Japonya'da infial

Yazarlarla oyuncuların grevde olduğu Hollywood'un eşzamanlı piyasaya sürüp yaz modası yaratarak gişeleri doldurduğu Barbie ile Oppenheimer filmlerinden... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T13:18+0300

2023-08-01T13:18+0300

2023-08-01T13:29+0300

dünya

barbie

japonya

oppenheimer

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ABD'de Barbie ve Oppenheimer'ın geçen ay aynı haftasonu gösterime girmesi, iki filmin sinemaya tek gidişte izlenebildiği bir fenomene yol açtı. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'ya attığı atom bombalarının babası Robert Oppenheimer'in biyografisi ile pembe giyen sarışın plastik bebek Barbie hakkındaki komediyi birleştiren mem, Twitter'da (X) çoktan trend oldu.'Barbenheimer' memini 'korkunç' olarak niteleyen Japon kullanıcılar ise buna karşı '#NoBarbenheimer' (Barbenheimer'a hayır) etiketine başvurdu, bazıları, nükleer silahların yarattığı felaketi anlatan filmlerden sahneler yayımladı. Ama Japonları asıl kızdıran, Barbie filminin resmi ABD hesabının 'Barbenheimer' akımına kendini kaptırması oldu.'Atom bombasının babası' Robert Oppenheimer'ı canlandıran Cillian Murphy'nin, Barbie'yi canlandıran Margot Robbie'yi yanan bir şehirde omuzlarında taşırken gösteren meme, "Hatırlanacak bir yaz olacak" yanıtını gönderen Barbie filminin resmi hesabı, Margot Robbie'nin saçlarını atom bombasının mantar bulutu şekline sokan montaja da Barbie'nin erkek bebek partnerine atıfla "Bu Ken bir stilist" diye karşılık verdi.Bunun üzerine Japon kullanıcılar, kırgınlıklarını dışa vurdu:ABD dünyada nükleer silah saldırısı düzenlemiş tek ülke. Japonya, nükleer silah saldırısına uğramış tek ülke. Eldeki ölü sayısı tahminlere dayanıyor. 6 Ağustos 1945'te mantar bulutu yükseldiğinde, Hiroşima'nın 350 bin nüfusunun yaklaşık 140 bininin öldüğü ve aynısı 3 gün sonra, 9 Ağustos 1945'te Nagazaki'ye yapıldığında en az 74 bin kişinin öldüğü sanılıyor. Bombaların yaydığı radyasyon, takip eden yıllarda on binlerce insanın daha hastalanarak ölmesine neden oldu.ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombaları atmasının 78. yıldönümü olan 6 ve 9 Ağustos'ta Japonya'da anma törenleri düzenlenecek. Yıldönümleri yaklaşır ve Japonların tepkileri büyürken, Twitter, orijinal gönderilere, 'ABD'nin Japonya'ya nükleer saldırılarının tarihsel bağlamını vurgulayan' topluluk notları ekledi. Warner Bros Japonya: Son derece üzücüTepkiler, Barbie'nin distribütörü Warner Brothers'ınJaponya ofisini yanıt vermek zorunda bıraktı. Warner Bros. Japan LLC, Barbie filminin resmi Japonca hesabından açıklama yaptı: Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer filmine, Japonya'da yasak getirilmese de henüz gösterim tarihi verilmedi. Genellikle Universal Pictures'ın filmlerini dağıtan Toho-Towa Co.'dan bir yetkili, Oppenheimer'ın Japonya gösterim tarihinin henüz belirlenmediğini, kararın Universal Pictures tarafından verileceğini söyledi. Barbie ise 11 Ağustos'ta -Hiroşima'ya atom bombası atılmasının yıldönümünden 5 gün sonra- Japon sinemalarında arzı endam edecek. Hollywood filmlerinin ABD galasından sonra Japon izleyicilerle buluşması yaygın bir durum.Aoyama Gakuin Üniversitesi'nin kültürel ve yaratıcı çalışmalar profesörü Takashi Uchiyama, "Hollywood, belirli ülkeler için hassas temaları ve ifadeleri dikkate alır. Gösterim zamanlamasını değiştirmek için bir istek olduğunu düşünüyorum" görüşünü dile getirdi. Kanda Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi'nin akademisyeni Jeffrey J. Hall, "Warner Brothers'ın Amerikan ofisi bu konuyu ciddiye alır ve özür dilerse, muhtemelen bu tepkilerin çoğunun azalmasına neden olacaktır" tahmininde bulunarak ekledi:

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barbie, japonya, oppenheimer