https://sputniknews.com.tr/20230731/blinken-nukleer-savas-iklim-degisikliginden-daha-kotu-degil--1074206301.html
Blinken: Nükleer savaş, iklim değişikliğinden daha kötü değil
Blinken: Nükleer savaş, iklim değişikliğinden daha kötü değil
ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'ya attığı atom bombalarının babası Robert Oppenheimer'in hayatını konu alan Hollywood filminin gösterimde olduğu... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T20:04+0300
2023-07-31T20:04+0300
2023-07-31T20:39+0300
dünya
antony blinken
nükleer
avustralya
abd
nükleer savaş
nükleer silah
iklim değişikliği
hint-pasifik
asya & pasifik
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ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı vekalet savaşının 3. Dünya Savaşı ve Nükleer Savaşa dönüşebileceğine dair uyarılar ve tehditler havada uçuşurken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e "Nükleer savaş mı iklim değişikliği mi, hangisi insanlığa en büyük tehdit" sorusu yöneltildi.Soru, Blinken'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le birlikte küçük küçük NATO oluşumlarının peşinde çıktığı Hint-Pasifik turunun son durağı Avustralya'da geldi. Küresel ısınma ve iklim değişikliği diye yorumlanan olaylardan en çok etkilenen ülkelerden Avustralya'da yerel televizyon ağı Nine Network'ün 60 Dakika programına konuşan Blinken'a 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iktidardayken Ukrayna savaşının bitme ihtimali' soruldu.NATO'un genişleme ve yığılmayla Rusya'nın sınırlarına dayanması ve Ukrayna'daki Rus nüfusa sürekli saldıran Kiev'i desteklemesine değinmeyen Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının cezasız kalmasına izin verirsek, o zaman pandoranın kutusu açılır ve dünyadaki her müstakbel saldırgan, eğer onlar bundan paçayı kurtarabiliyorsa, ben de kurtarabilirim, der. Bu da çatışma halindeki bir dünya için reçete görevi görür" dedi. "Bu yüzden dünyanın öbür ucundaki Avustralya, Japonya, (Güney) Kore dahil, Avrupa'dan çok uzak birçok ülke ayağa kalktı" diye devam eden Blinken, böylece Çin ve Rusya'yı hedef alan Hint-Pasifik paktları için Washington'ın müttefiklerini saydı, ama başka örnek veremedi. 'İklim değişikliği, zamanımızın varoluşsal meydan okuması'Barış yapmaktan çok savaş yapmakla meşgul Blinken'a ardından şu soru yöneltildi: "İşiniz tamamen risk yönetimiyle ilgili. Vladimir Putin nükleer savaşla tehdit ediyor ve bu ay bu gezegende rekor düzeyde en yüksek sıcaklıkları gördük. Sizin aklınızdaki insanlık için daha büyük tehdit nedir, savaş mı yoksa iklim değişikliği mi?"<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Cos after Nuclear War comes Nuclear Winter⁉️<br><br>Delusional US Secretary and professional Warmonger Antony Blinken: &quot;The potential threat of nuclear war is no more dangerous than the existential problem of climate change&quot;<a href="https://t.co/fcdMWPjSqU">https://t.co/fcdMWPjSqU</a></p>&mdash; StarBoySAR 🇭🇰 🇨🇳 🥭 (@StarboySAR) <a href="https://twitter.com/StarboySAR/status/1685977688627093504?ref_src=twsrc%5Etfw">July 31, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>ABD Dışişleri Bakanı şu yanıtı verdi:BM: 2040'a kadar küresel çapta kömür kullanımı bitsinTemmuz 2023'ün tarihin en sıcak ayı olarak kayda geçmesiyle birlikte, Birleşmiş Milletler (BM), 2040 yılına kadar küresel çapta kömür kullanımının sona erdirilmesi dahil karbon emisyonlarını azaltmak için hızlandırılmış eylem çağrısında bulundu.ABD öncülüğünde NATO, Kiev'i silahlandırmakla meşgulDünyanın bir numaralı ekonomisinin başındaki Biden yönetimi, iklim değişikliğiyle uğraşmak yerine ne pahasına olursa olsun Kiev'e açık uçlu sınırsız destek politikasını sürdürüyor. Moskova'nın 'Rusya ile Batı arasında topyekun savaş çıkarma ihtimalini önemli ölçüde artırdığı' uyarılarına rağmen, ABD ile müttefikleri, Ukrayna'yı uzun menzilli füzelerle silahlandırmalarının ardından şimdi de Kiev'e Amerikan yapımı savaş uçağı tedarikini tartışıyor. Ukrayna güçlerinin Rus nükleer santrallerini hedef almak için defalarca girişimde bulunduğunu da belirten Moskova, Kiev ile sponsorlarını 'nükleer terörizmle' suçluyor. Trump: Dünya, tarihin en tehlikeli dönemiyle karşı karşıyaABD'de, yaklaşan nükleer çatışma tehdidine ilişkin uyarılar, özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin izolasyon yanlısı kanadından geldi. Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ve önceki Başkan Donald Trump, Washington'ın Kiev'e desteği sona erdirmesi için çağrıda bulunan en yüksek seslerden ikisi oldu. Nisan ayında Trump, dünyanın, nükleer silahlar ve Washington'daki 'ehliyetsiz' liderlik nedeniyle tarihin 'en tehlikeli dönemiyle' karşı karşıya olduğunu ilan etti. Martta "Bu vekalet savaşının devam ettiği her gün küresel savaş riskine giriyoruz" uyarısı yapan Trump, bu riski önlemek için "ABD'de rejim değişikliğini desteklememiz gerek" dedi.
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https://sputniknews.com.tr/20230317/abd-devasa-nukleer-denizalti-anlasmasi-yaptigi-avustralyaya-220-tomahawk-satisini-da-onayladi-1068402037.html
https://sputniknews.com.tr/20230425/avustralyadan-cine-karsi-savunma-stratejisi-oncelik-uzun-menzilli-fuzeler-ve-nukleer-denizaltilar-1070151300.html
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antony blinken, nükleer, avustralya, abd, nükleer savaş, nükleer silah, iklim değişikliği, hint-pasifik, asya & pasifik, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, joe biden, donald trump
antony blinken, nükleer, avustralya, abd, nükleer savaş, nükleer silah, iklim değişikliği, hint-pasifik, asya & pasifik, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, joe biden, donald trump
Blinken: Nükleer savaş, iklim değişikliğinden daha kötü değil
20:04 31.07.2023 (güncellendi: 20:39 31.07.2023) Abone ol
ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'ya attığı atom bombalarının babası Robert Oppenheimer'in hayatını konu alan Hollywood filminin gösterimde olduğu dönemde, ABD Dışişleri Bakanı "Nükleer savaş tehdidi, iklim değişikliğinden daha kötü değil" mesajını verdi.
ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı vekalet savaşının 3. Dünya Savaşı ve Nükleer Savaşa dönüşebileceğine dair uyarılar ve tehditler havada uçuşurken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e "Nükleer savaş mı iklim değişikliği mi, hangisi insanlığa en büyük tehdit" sorusu yöneltildi.
Soru, Blinken'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le birlikte küçük küçük NATO oluşumlarının peşinde çıktığı Hint-Pasifik turunun son durağı Avustralya'da geldi.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği diye yorumlanan olaylardan en çok etkilenen ülkelerden Avustralya'da yerel televizyon ağı Nine Network'ün 60 Dakika programına konuşan Blinken'a 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iktidardayken Ukrayna savaşının bitme ihtimali' soruldu.
NATO'un genişleme ve yığılmayla Rusya'nın sınırlarına dayanması ve Ukrayna'daki Rus nüfusa sürekli saldıran Kiev'i desteklemesine değinmeyen Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının cezasız kalmasına izin verirsek, o zaman pandoranın kutusu açılır ve dünyadaki her müstakbel saldırgan, eğer onlar bundan paçayı kurtarabiliyorsa, ben de kurtarabilirim, der. Bu da çatışma halindeki bir dünya için reçete görevi görür" dedi.
"Bu yüzden dünyanın öbür ucundaki Avustralya, Japonya, (Güney) Kore dahil, Avrupa'dan çok uzak birçok ülke ayağa kalktı" diye devam eden Blinken, böylece Çin ve Rusya'yı hedef alan Hint-Pasifik paktları için Washington'ın müttefiklerini saydı, ama başka örnek veremedi.
'İklim değişikliği, zamanımızın varoluşsal meydan okuması'
Barış yapmaktan çok savaş yapmakla meşgul Blinken'a ardından şu soru yöneltildi: "İşiniz tamamen risk yönetimiyle ilgili. Vladimir Putin nükleer savaşla tehdit ediyor ve bu ay bu gezegende rekor düzeyde en yüksek sıcaklıkları gördük. Sizin aklınızdaki insanlık için daha büyük tehdit nedir, savaş mı yoksa iklim değişikliği mi?"
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Cos after Nuclear War comes Nuclear Winter⁉️<br><br>Delusional US Secretary and professional Warmonger Antony Blinken: "The potential threat of nuclear war is no more dangerous than the existential problem of climate change"<a href="https://t.co/fcdMWPjSqU">https://t.co/fcdMWPjSqU</a></p>— StarBoySAR 🇭🇰 🇨🇳 🥭 (@StarboySAR) <a href="https://twitter.com/StarboySAR/status/1685977688627093504?ref_src=twsrc%5Etfw">July 31, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
ABD Dışişleri Bakanı şu yanıtı verdi:
"Bence burada hiyerarşi gütmemelisiniz. Potansiyel çatışma dahil, önde ve merkezde olan bazı şeyler var, kapıdaki tehlike dediğimiz. Ancak iklim değişikliğinin hepimiz için varoluşsal bir meydan okumayı temsil ettiğine şüphe yok. Yani bizim için bu, zamanımızın varoluşsal meydan okuması."
"Diğer yandan bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı gibi uluslararası düzene yönelik ciddi meydan okumaların olmadığı anlamına gelmiyor... Çok sayıda meydan okumayla karşı karşıyayız. Bunlarla aynı anda ilgilenebilmeliyiz."
BM: 2040'a kadar küresel çapta kömür kullanımı bitsin
Temmuz 2023'ün tarihin en sıcak ayı olarak kayda geçmesiyle birlikte, Birleşmiş Milletler (BM), 2040 yılına kadar küresel çapta kömür kullanımının sona erdirilmesi dahil karbon emisyonlarını azaltmak için hızlandırılmış eylem çağrısında bulundu.
ABD öncülüğünde NATO, Kiev'i silahlandırmakla meşgul
Dünyanın bir numaralı ekonomisinin başındaki Biden yönetimi, iklim değişikliğiyle uğraşmak yerine ne pahasına olursa olsun Kiev'e açık uçlu sınırsız destek politikasını sürdürüyor.
Moskova'nın 'Rusya ile Batı arasında topyekun savaş çıkarma ihtimalini önemli ölçüde artırdığı' uyarılarına rağmen, ABD ile müttefikleri, Ukrayna'yı uzun menzilli füzelerle silahlandırmalarının ardından şimdi de Kiev'e Amerikan yapımı savaş uçağı tedarikini tartışıyor. Ukrayna güçlerinin Rus nükleer santrallerini hedef almak için defalarca girişimde bulunduğunu da belirten Moskova, Kiev ile sponsorlarını 'nükleer terörizmle' suçluyor.
Trump: Dünya, tarihin en tehlikeli dönemiyle karşı karşıya
ABD'de, yaklaşan nükleer çatışma tehdidine ilişkin uyarılar, özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin izolasyon yanlısı kanadından geldi.
Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ve önceki Başkan Donald Trump, Washington'ın Kiev'e desteği sona erdirmesi için çağrıda bulunan en yüksek seslerden ikisi oldu. Nisan ayında Trump, dünyanın, nükleer silahlar ve Washington'daki 'ehliyetsiz' liderlik nedeniyle tarihin 'en tehlikeli dönemiyle' karşı karşıya olduğunu ilan etti. Martta "Bu vekalet savaşının devam ettiği her gün küresel savaş riskine giriyoruz" uyarısı yapan Trump, bu riski önlemek için "ABD'de rejim değişikliğini desteklememiz gerek" dedi.