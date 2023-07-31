Blinken: Nükleer savaş, iklim değişikliğinden daha kötü değil

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Beyaz Saray’dan Avrupa medyasına yasak
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
Avusturyalı askeri uzman: NATO ülkelerinde altı ay eğitim alan Ukraynalı asker hayatta değil
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, NATO ekipmanının beşte birini kaybetti
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan Rusya çıkışı: İşbirliğime engel olamadılar
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ortadoğu uzmanı Oruç: ABD “çıkar”, Türkiye ve Çin “değer” diyor
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
Altay tankından füzelere neler var?;Türk silahları görücüye çıktı
10:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
13:24
2 dk
ÖZEL HABER
Sovyet yapımı SU-25 uçakları Türkiye modernize ediy
13:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ve kabul edildi: Askerlik yaş tavanını 27’den 30’a çıktı
14:16
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
14:35
2 dk
ÖZEL HABER
IMF’de tahminini değiştirdi: Rus ekonomisi iyi
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
BRICS ülkeleri Ukrayna krizi için devrede
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda aslan payını yüzde 48 ile Avrupa, yüzde 2’sini de açlık içindeki Afrika aldı
18:34
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Interpol çıkışı: Amaç Interpol kanallarının kullanımını engellemek
18:55
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Wilkerson: 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Rusya zafer kazandı
19:40
1 dk
ÖZEL HABER
The Washington Post yazdı: Ukrayna’da 12 Bradley savaş aracı yok edildi
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
AB’nin yanıtı böyle yorumlandı: Bu, Türkiye’den çok Erdoğan’a net cevaptır
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Senato üyesi Risch, Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini sağlamayı önerdi
20:39
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, ATACMS füzelerini Kiev yönetimine verecek mi?
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi
21:20
1 dk
ÖZEL HABER
Kiev’in terör saldırısına sessiz kalan BM’ye eleştiri
22:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Silahlı saldırılara ilişkin konuşan Hanefi Avcı: Bu olaylar hızla artmaya başladı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye şiddet sarmalından nasıl çıkacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Açlık sınırı asgari ücreti aştı
12:45
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Asya kaplan sivrisineği' tehlikesi büyüyor!
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Akbelen Ormanı ağaç kıyımına tepki sürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:32
87 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230731/blinken-nukleer-savas-iklim-degisikliginden-daha-kotu-degil--1074206301.html
Blinken: Nükleer savaş, iklim değişikliğinden daha kötü değil
Blinken: Nükleer savaş, iklim değişikliğinden daha kötü değil
ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'ya attığı atom bombalarının babası Robert Oppenheimer'in hayatını konu alan Hollywood filminin gösterimde olduğu... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T20:04+0300
2023-07-31T20:39+0300
dünya
antony blinken
nükleer
avustralya
abd
nükleer savaş
nükleer silah
iklim değişikliği
hint-pasifik
asya & pasifik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072792778_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_d0a7a5693290bd609c6799592c12e0de.jpg
ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı vekalet savaşının 3. Dünya Savaşı ve Nükleer Savaşa dönüşebileceğine dair uyarılar ve tehditler havada uçuşurken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e "Nükleer savaş mı iklim değişikliği mi, hangisi insanlığa en büyük tehdit" sorusu yöneltildi.Soru, Blinken'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le birlikte küçük küçük NATO oluşumlarının peşinde çıktığı Hint-Pasifik turunun son durağı Avustralya'da geldi. Küresel ısınma ve iklim değişikliği diye yorumlanan olaylardan en çok etkilenen ülkelerden Avustralya'da yerel televizyon ağı Nine Network'ün 60 Dakika programına konuşan Blinken'a 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iktidardayken Ukrayna savaşının bitme ihtimali' soruldu.NATO'un genişleme ve yığılmayla Rusya'nın sınırlarına dayanması ve Ukrayna'daki Rus nüfusa sürekli saldıran Kiev'i desteklemesine değinmeyen Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının cezasız kalmasına izin verirsek, o zaman pandoranın kutusu açılır ve dünyadaki her müstakbel saldırgan, eğer onlar bundan paçayı kurtarabiliyorsa, ben de kurtarabilirim, der. Bu da çatışma halindeki bir dünya için reçete görevi görür" dedi. "Bu yüzden dünyanın öbür ucundaki Avustralya, Japonya, (Güney) Kore dahil, Avrupa'dan çok uzak birçok ülke ayağa kalktı" diye devam eden Blinken, böylece Çin ve Rusya'yı hedef alan Hint-Pasifik paktları için Washington'ın müttefiklerini saydı, ama başka örnek veremedi. 'İklim değişikliği, zamanımızın varoluşsal meydan okuması'Barış yapmaktan çok savaş yapmakla meşgul Blinken'a ardından şu soru yöneltildi: "İşiniz tamamen risk yönetimiyle ilgili. Vladimir Putin nükleer savaşla tehdit ediyor ve bu ay bu gezegende rekor düzeyde en yüksek sıcaklıkları gördük. Sizin aklınızdaki insanlık için daha büyük tehdit nedir, savaş mı yoksa iklim değişikliği mi?"&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Cos after Nuclear War comes Nuclear Winter⁉️&lt;br&gt;&lt;br&gt;Delusional US Secretary and professional Warmonger Antony Blinken: &amp;quot;The potential threat of nuclear war is no more dangerous than the existential problem of climate change&amp;quot;&lt;a href="https://t.co/fcdMWPjSqU"&gt;https://t.co/fcdMWPjSqU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; StarBoySAR 🇭🇰 🇨🇳 🥭 (@StarboySAR) &lt;a href="https://twitter.com/StarboySAR/status/1685977688627093504?ref_src=twsrc%5Etfw"&gt;July 31, 2023&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;ABD Dışişleri Bakanı şu yanıtı verdi:BM: 2040'a kadar küresel çapta kömür kullanımı bitsinTemmuz 2023'ün tarihin en sıcak ayı olarak kayda geçmesiyle birlikte, Birleşmiş Milletler (BM), 2040 yılına kadar küresel çapta kömür kullanımının sona erdirilmesi dahil karbon emisyonlarını azaltmak için hızlandırılmış eylem çağrısında bulundu.ABD öncülüğünde NATO, Kiev'i silahlandırmakla meşgulDünyanın bir numaralı ekonomisinin başındaki Biden yönetimi, iklim değişikliğiyle uğraşmak yerine ne pahasına olursa olsun Kiev'e açık uçlu sınırsız destek politikasını sürdürüyor. Moskova'nın 'Rusya ile Batı arasında topyekun savaş çıkarma ihtimalini önemli ölçüde artırdığı' uyarılarına rağmen, ABD ile müttefikleri, Ukrayna'yı uzun menzilli füzelerle silahlandırmalarının ardından şimdi de Kiev'e Amerikan yapımı savaş uçağı tedarikini tartışıyor. Ukrayna güçlerinin Rus nükleer santrallerini hedef almak için defalarca girişimde bulunduğunu da belirten Moskova, Kiev ile sponsorlarını 'nükleer terörizmle' suçluyor. Trump: Dünya, tarihin en tehlikeli dönemiyle karşı karşıyaABD'de, yaklaşan nükleer çatışma tehdidine ilişkin uyarılar, özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin izolasyon yanlısı kanadından geldi. Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ve önceki Başkan Donald Trump, Washington'ın Kiev'e desteği sona erdirmesi için çağrıda bulunan en yüksek seslerden ikisi oldu. Nisan ayında Trump, dünyanın, nükleer silahlar ve Washington'daki 'ehliyetsiz' liderlik nedeniyle tarihin 'en tehlikeli dönemiyle' karşı karşıya olduğunu ilan etti. Martta "Bu vekalet savaşının devam ettiği her gün küresel savaş riskine giriyoruz" uyarısı yapan Trump, bu riski önlemek için "ABD'de rejim değişikliğini desteklememiz gerek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/avustralya-britanya-ve-abdnin-aukus-nukleer-denizalti-anlasmasina-cinden-tepki-1068222722.html
https://sputniknews.com.tr/20230317/abd-devasa-nukleer-denizalti-anlasmasi-yaptigi-avustralyaya-220-tomahawk-satisini-da-onayladi-1068402037.html
https://sputniknews.com.tr/20230425/avustralyadan-cine-karsi-savunma-stratejisi-oncelik-uzun-menzilli-fuzeler-ve-nukleer-denizaltilar-1070151300.html
https://sputniknews.com.tr/20230729/abd-2025e-kadar-gudumlu-fuze-gelistirmesi-icin-avustralyaya-yardimci-olacak-1074146376.html
avustralya
hint-pasifik
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072792778_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6400e364f8338fb42f15df322b8750a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antony blinken, nükleer, avustralya, abd, nükleer savaş, nükleer silah, iklim değişikliği, hint-pasifik, asya & pasifik, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, joe biden, donald trump
antony blinken, nükleer, avustralya, abd, nükleer savaş, nükleer silah, iklim değişikliği, hint-pasifik, asya & pasifik, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, joe biden, donald trump

Blinken: Nükleer savaş, iklim değişikliğinden daha kötü değil

20:04 31.07.2023 (güncellendi: 20:39 31.07.2023)
© AFP 2023ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışması Sullivan
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışması Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'ya attığı atom bombalarının babası Robert Oppenheimer'in hayatını konu alan Hollywood filminin gösterimde olduğu dönemde, ABD Dışişleri Bakanı "Nükleer savaş tehdidi, iklim değişikliğinden daha kötü değil" mesajını verdi.
ABD ile müttefiklerinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı vekalet savaşının 3. Dünya Savaşı ve Nükleer Savaşa dönüşebileceğine dair uyarılar ve tehditler havada uçuşurken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e "Nükleer savaş mı iklim değişikliği mi, hangisi insanlığa en büyük tehdit" sorusu yöneltildi.
Soru, Blinken'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le birlikte küçük küçük NATO oluşumlarının peşinde çıktığı Hint-Pasifik turunun son durağı Avustralya'da geldi.
USS Missouri nükleer denizaltısının demirlediği Point Lama Deniz Üssü'nde AUKUS basın toplantısı düzenleyen Avustralya, ABD, Britanya liderleri Albanese, Biden ve Sunak (soldan sağa) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
DÜNYA
Avustralya, Britanya ve ABD'nin (AUKUS) nükleer denizaltı anlaşmasına Çin'den tepki
14 Mart, 13:28
Küresel ısınma ve iklim değişikliği diye yorumlanan olaylardan en çok etkilenen ülkelerden Avustralya'da yerel televizyon ağı Nine Network'ün 60 Dakika programına konuşan Blinken'a 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iktidardayken Ukrayna savaşının bitme ihtimali' soruldu.
NATO'un genişleme ve yığılmayla Rusya'nın sınırlarına dayanması ve Ukrayna'daki Rus nüfusa sürekli saldıran Kiev'i desteklemesine değinmeyen Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının cezasız kalmasına izin verirsek, o zaman pandoranın kutusu açılır ve dünyadaki her müstakbel saldırgan, eğer onlar bundan paçayı kurtarabiliyorsa, ben de kurtarabilirim, der. Bu da çatışma halindeki bir dünya için reçete görevi görür" dedi.
Пуск крылатой ракеты «Томагавк» с носовой части крейсера ВМС США USS Philippine Sea - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
DÜNYA
ABD, devasa nükleer denizaltı anlaşması yaptığı Avustralya'ya 220 Tomahawk satışını da onayladı
17 Mart, 18:57
"Bu yüzden dünyanın öbür ucundaki Avustralya, Japonya, (Güney) Kore dahil, Avrupa'dan çok uzak birçok ülke ayağa kalktı" diye devam eden Blinken, böylece Çin ve Rusya'yı hedef alan Hint-Pasifik paktları için Washington'ın müttefiklerini saydı, ama başka örnek veremedi.

'İklim değişikliği, zamanımızın varoluşsal meydan okuması'

Barış yapmaktan çok savaş yapmakla meşgul Blinken'a ardından şu soru yöneltildi: "İşiniz tamamen risk yönetimiyle ilgili. Vladimir Putin nükleer savaşla tehdit ediyor ve bu ay bu gezegende rekor düzeyde en yüksek sıcaklıkları gördük. Sizin aklınızdaki insanlık için daha büyük tehdit nedir, savaş mı yoksa iklim değişikliği mi?"
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Cos after Nuclear War comes Nuclear Winter⁉️<br><br>Delusional US Secretary and professional Warmonger Antony Blinken: &quot;The potential threat of nuclear war is no more dangerous than the existential problem of climate change&quot;<a href="https://t.co/fcdMWPjSqU">https://t.co/fcdMWPjSqU</a></p>&mdash; StarBoySAR 🇭🇰 🇨🇳 🥭 (@StarboySAR) <a href="https://twitter.com/StarboySAR/status/1685977688627093504?ref_src=twsrc%5Etfw">July 31, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
ABD Dışişleri Bakanı şu yanıtı verdi:

"Bence burada hiyerarşi gütmemelisiniz. Potansiyel çatışma dahil, önde ve merkezde olan bazı şeyler var, kapıdaki tehlike dediğimiz. Ancak iklim değişikliğinin hepimiz için varoluşsal bir meydan okumayı temsil ettiğine şüphe yok. Yani bizim için bu, zamanımızın varoluşsal meydan okuması."

"Diğer yandan bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı gibi uluslararası düzene yönelik ciddi meydan okumaların olmadığı anlamına gelmiyor... Çok sayıda meydan okumayla karşı karşıyayız. Bunlarla aynı anda ilgilenebilmeliyiz."

BM: 2040'a kadar küresel çapta kömür kullanımı bitsin

Temmuz 2023'ün tarihin en sıcak ayı olarak kayda geçmesiyle birlikte, Birleşmiş Milletler (BM), 2040 yılına kadar küresel çapta kömür kullanımının sona erdirilmesi dahil karbon emisyonlarını azaltmak için hızlandırılmış eylem çağrısında bulundu.

ABD öncülüğünde NATO, Kiev'i silahlandırmakla meşgul

Dünyanın bir numaralı ekonomisinin başındaki Biden yönetimi, iklim değişikliğiyle uğraşmak yerine ne pahasına olursa olsun Kiev'e açık uçlu sınırsız destek politikasını sürdürüyor.
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
DÜNYA
Avustralya'dan Çin'e karşı savunma stratejisi: Öncelik uzun menzilli füzeler ve nükleer denizaltılar
25 Nisan, 12:37
Moskova'nın 'Rusya ile Batı arasında topyekun savaş çıkarma ihtimalini önemli ölçüde artırdığı' uyarılarına rağmen, ABD ile müttefikleri, Ukrayna'yı uzun menzilli füzelerle silahlandırmalarının ardından şimdi de Kiev'e Amerikan yapımı savaş uçağı tedarikini tartışıyor. Ukrayna güçlerinin Rus nükleer santrallerini hedef almak için defalarca girişimde bulunduğunu da belirten Moskova, Kiev ile sponsorlarını 'nükleer terörizmle' suçluyor.

Trump: Dünya, tarihin en tehlikeli dönemiyle karşı karşıya

ABD'de, yaklaşan nükleer çatışma tehdidine ilişkin uyarılar, özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin izolasyon yanlısı kanadından geldi.
İngiltere, Avustralya ve ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
DÜNYA
ABD, 2025'e kadar güdümlü füze geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacak
29 Temmuz, 15:46
Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ve önceki Başkan Donald Trump, Washington'ın Kiev'e desteği sona erdirmesi için çağrıda bulunan en yüksek seslerden ikisi oldu. Nisan ayında Trump, dünyanın, nükleer silahlar ve Washington'daki 'ehliyetsiz' liderlik nedeniyle tarihin 'en tehlikeli dönemiyle' karşı karşıya olduğunu ilan etti. Martta "Bu vekalet savaşının devam ettiği her gün küresel savaş riskine giriyoruz" uyarısı yapan Trump, bu riski önlemek için "ABD'de rejim değişikliğini desteklememiz gerek" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала