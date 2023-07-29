https://sputniknews.com.tr/20230729/abd-2025e-kadar-gudumlu-fuze-gelistirmesi-icin-avustralyaya-yardimci-olacak-1074146376.html
ABD, 2025'e kadar güdümlü füze geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacak
ABD, 2025'e kadar güdümlü füze geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacak
ABD, 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacağını duyurdu. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T15:46+0300
2023-07-29T15:46+0300
2023-07-29T15:46+0300
dünya
abd
avustralya
füze
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ortak basın toplantısı düzenledi.Austin, ABD ve Avustralya'nın savunma işbirliğini genişlettiğini belirterek, "Avustralya savunma sanayisi ile ortak kara dayanan girişimlerimizi sürdürüyoruz. Buna, Avustralya'nın 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesine yönelik taahhüdümüz de dahil" ifadelerini kullandı.
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abd, avustralya, füze
ABD, 2025'e kadar güdümlü füze geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacak
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ABD, 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacağını duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Austin, ABD ve Avustralya'nın savunma işbirliğini genişlettiğini belirterek, "Avustralya savunma sanayisi ile ortak kara dayanan girişimlerimizi sürdürüyoruz. Buna, Avustralya'nın 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesine yönelik taahhüdümüz de dahil" ifadelerini kullandı.