https://sputniknews.com.tr/20230729/abd-2025e-kadar-gudumlu-fuze-gelistirmesi-icin-avustralyaya-yardimci-olacak-1074146376.html

ABD, 2025'e kadar güdümlü füze geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacak

ABD, 2025'e kadar güdümlü füze geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacak

ABD, 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacağını duyurdu. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T15:46+0300

2023-07-29T15:46+0300

2023-07-29T15:46+0300

dünya

abd

avustralya

füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/06/1055345390_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0158fb14abb62adaaac0ddbd2b370b3c.jpg

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ortak basın toplantısı düzenledi.Austin, ABD ve Avustralya'nın savunma işbirliğini genişlettiğini belirterek, "Avustralya savunma sanayisi ile ortak kara dayanan girişimlerimizi sürdürüyoruz. Buna, Avustralya'nın 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesine yönelik taahhüdümüz de dahil" ifadelerini kullandı.

abd

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, avustralya, füze