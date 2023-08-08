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Namazla dalga geçen paylaşıma 10 yıl hapis istemi
Namazla dalga geçen paylaşıma 10 yıl hapis istemi
İstanbul'da sosyal medya hesabından namaz ile dalga geçtiği bir videoyu paylaşan güvenlik görevlisi hakkında, 10 yıl 5 ay hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T10:04+0300
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türkiye
namaz
dalga geçmek
soruşturma
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Sosyal medyada paylaştığı videoda namaz ile alay ettiği iddia edilen şüpheli güvenlik görevlisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.İstanbul'da 9 Mayıs 2023 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda namaz, 'Atatürk ve din ile alay ettiği' iddia edilen, aynı zamanda ibadeti aşağılayıcı sözler söyleyip eylemlerde bulunduğu öne sürülen şüpheli güvenlik görevlisi Devran Yalçın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2023’de ihbar niteliğinde paylaşılan 32 saniyelik video içeriği ve üzerinde güvenlik üniforması olan şahıs ile ilgili re’sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.Hazırlanan iddianamede, şüpheli Devran Yalçın’ın (29) söz konusu videoyu 9 Mayıs 2023’de paylaştığı, Savcılıkta alınan savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, olay günü iş yerinde canlı yayın yaptığı sırada yayına katılan yaklaşık 40-60 kişinin sormuş olduğu sorulara mizah maksatlı cevaplar verdiğini, mizah maksatlı olarak "siz Kemal Kılıçdaroğlu kazandığında Atatürk'ü ekber diye namaz kılınacağını mı zannediyorsunuz" diyerek kesilen videodaki namaz kılma hareketlerini yaptığını ancak devamında "böyle bir durum olsa dahi biz Türk milleti olarak buna dur demesini biliriz" dediğini söylediği kaydedildi. Şüpheli Yalçın’ın ifadesinin devamında ise videoda yayının kesilmiş hali olduğu için söylemiş olduğu bu sözlerin videoda yer almadığını, amacının din, namaz ya da Atatürk ile dalga geçmek olmadığını söylediği belirtildi.Namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldıHazırlanan iddianamede şüphelinin video içeriğinde Müslüman kesimin siyasi görüş ve seçime ilişkin düşüncelerine, dini görüş ve değerlerine istinaden hakaret içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici, kin, düşmanlık ve tahrik içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca dini değer olan namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı.10 yıl 5 aya kadar hapis talebiHazırlanan iddianamede şüpheli Devran Yalçın’ın zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 9 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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namaz, dalga geçmek, soruşturma
namaz, dalga geçmek, soruşturma

Namazla dalga geçen paylaşıma 10 yıl hapis istemi

10:04 08.08.2023
© İHANamazla dalga geçen paylaşıma 10 yıl hapis istemi
Namazla dalga geçen paylaşıma 10 yıl hapis istemi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© İHA
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İstanbul'da sosyal medya hesabından namaz ile dalga geçtiği bir videoyu paylaşan güvenlik görevlisi hakkında, 10 yıl 5 ay hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Sosyal medyada paylaştığı videoda namaz ile alay ettiği iddia edilen şüpheli güvenlik görevlisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İstanbul'da 9 Mayıs 2023 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda namaz, 'Atatürk ve din ile alay ettiği' iddia edilen, aynı zamanda ibadeti aşağılayıcı sözler söyleyip eylemlerde bulunduğu öne sürülen şüpheli güvenlik görevlisi Devran Yalçın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2023’de ihbar niteliğinde paylaşılan 32 saniyelik video içeriği ve üzerinde güvenlik üniforması olan şahıs ile ilgili re’sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Devran Yalçın’ın (29) söz konusu videoyu 9 Mayıs 2023’de paylaştığı, Savcılıkta alınan savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, olay günü iş yerinde canlı yayın yaptığı sırada yayına katılan yaklaşık 40-60 kişinin sormuş olduğu sorulara mizah maksatlı cevaplar verdiğini, mizah maksatlı olarak "siz Kemal Kılıçdaroğlu kazandığında Atatürk'ü ekber diye namaz kılınacağını mı zannediyorsunuz" diyerek kesilen videodaki namaz kılma hareketlerini yaptığını ancak devamında "böyle bir durum olsa dahi biz Türk milleti olarak buna dur demesini biliriz" dediğini söylediği kaydedildi. Şüpheli Yalçın’ın ifadesinin devamında ise videoda yayının kesilmiş hali olduğu için söylemiş olduğu bu sözlerin videoda yer almadığını, amacının din, namaz ya da Atatürk ile dalga geçmek olmadığını söylediği belirtildi.

Namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı

Hazırlanan iddianamede şüphelinin video içeriğinde Müslüman kesimin siyasi görüş ve seçime ilişkin düşüncelerine, dini görüş ve değerlerine istinaden hakaret içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici, kin, düşmanlık ve tahrik içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca dini değer olan namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı.

10 yıl 5 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Devran Yalçın’ın zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 9 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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