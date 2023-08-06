https://sputniknews.com.tr/20230806/gaziosmanpasada-taksicinin-olumune-iliskin-sorusturmada-4-zanli-tutuklandi-1074433060.html
Gaziosmanpaşa'da taksicinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 zanlı tutuklandı
Gaziosmanpaşa'da taksicinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 zanlı tutuklandı
Gaziosmanpaşa'da taksici Samet Kubiloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T21:37+0300
2023-08-06T21:37+0300
2023-08-06T21:37+0300
türkiye
taksici
istanbul
polis
gaziosmanpaşa
saldırı
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/19/1060374690_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60fcd7ba9d81d7b3a04a21ed5d121b1a.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksici Samet Kubiloğlu'nun 30 Temmuz Pazar sabaha karşı Beyoğlu'ndan aldığı müşterilerini Gaziosmanpaşa'ya bıraktığı sırada açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlattı.Yapılan çalışmada, E.K. ile H.G'nin taksiyle evlerine gittikleri sırada 4 şüphelinin otomobile ateş açmaları sonucu sürücü Kubiloğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.Kimlikleri belirledikleri şüpheliler Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (17) ve A.B'yi (17) yakalayan ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdiEmniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.Ö. ve İ.Ö, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.Diğer şüpheliler E.A. ile A.B'nin ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230723/beyoglunda-kadin-musterisini-darbeden-taksici-adliyeye-sevk-edildi-1073865789.html
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/19/1060374690_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_1bdcac4bb8a0328176033193354cb8f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksici, istanbul, polis, gaziosmanpaşa, saldırı, silahlı saldırı
taksici, istanbul, polis, gaziosmanpaşa, saldırı, silahlı saldırı
Gaziosmanpaşa'da taksicinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 zanlı tutuklandı
Abone ol
Gaziosmanpaşa'da taksici Samet Kubiloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksici Samet Kubiloğlu'nun 30 Temmuz Pazar sabaha karşı Beyoğlu'ndan aldığı müşterilerini Gaziosmanpaşa'ya bıraktığı sırada açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, E.K. ile H.G'nin taksiyle evlerine gittikleri sırada 4 şüphelinin otomobile ateş açmaları sonucu sürücü Kubiloğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kimlikleri belirledikleri şüpheliler Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (17) ve A.B'yi (17) yakalayan ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.Ö. ve İ.Ö, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler E.A. ile A.B'nin ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.