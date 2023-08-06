https://sputniknews.com.tr/20230806/gaziosmanpasada-taksicinin-olumune-iliskin-sorusturmada-4-zanli-tutuklandi-1074433060.html

Gaziosmanpaşa'da taksicinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 zanlı tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da taksicinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 zanlı tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da taksici Samet Kubiloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T21:37+0300

2023-08-06T21:37+0300

2023-08-06T21:37+0300

türkiye

taksici

istanbul

polis

gaziosmanpaşa

saldırı

silahlı saldırı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksici Samet Kubiloğlu'nun 30 Temmuz Pazar sabaha karşı Beyoğlu'ndan aldığı müşterilerini Gaziosmanpaşa'ya bıraktığı sırada açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlattı.Yapılan çalışmada, E.K. ile H.G'nin taksiyle evlerine gittikleri sırada 4 şüphelinin otomobile ateş açmaları sonucu sürücü Kubiloğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.Kimlikleri belirledikleri şüpheliler Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (17) ve A.B'yi (17) yakalayan ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdiEmniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.Ö. ve İ.Ö, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.Diğer şüpheliler E.A. ile A.B'nin ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230723/beyoglunda-kadin-musterisini-darbeden-taksici-adliyeye-sevk-edildi-1073865789.html

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taksici, istanbul, polis, gaziosmanpaşa, saldırı, silahlı saldırı