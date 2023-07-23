https://sputniknews.com.tr/20230723/beyoglunda-kadin-musterisini-darbeden-taksici-adliyeye-sevk-edildi-1073865789.html

Beyoğlu'nda kadın müşterisini darbeden taksici adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nda kadın müşterisini darbeden taksici adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nda tartıştığı kadın müşterisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi sürücüsü, adliyeye sevk edildi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T12:50+0300

2023-07-23T12:50+0300

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türkiye

darp

taksi

beyoğlu

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Beyoğlu'nda tartıştığı kadın müşterisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi sürücüsü, adliyeye sevk edildi.Yabancı uyruklu kadın müşterisini darbettiği anların sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan taksi sürücüsü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.K. adliyeye çıkarıldı.Çalışma ruhsatı askıya alındıTaksi sürücüsü A.K.'nin iddiaya göre 'para bozdurma' meselesi nedeniyle tartıştığı yabancı kadın yolcuyu darbettiği anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) A.K.'nin çalışma iznini iptal etti. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı da askıya alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230722/beyoglunda-kadin-musteriyi-darp-eden-taksici-gozaltina-alindi-1073845766.html

türkiye

beyoğlu

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