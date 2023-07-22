https://sputniknews.com.tr/20230722/beyoglunda-kadin-musteriyi-darp-eden-taksici-gozaltina-alindi-1073845766.html
Beyoğlu'nda kadın müşteriyi darp eden taksici gözaltına alındı
Beyoğlu'nda kadın müşteriyi darp eden taksici gözaltına alındı
Beyoğlu'nda para bozdurma konusunda tartıştığı iddia edilen kadın müşteriyi darp eden taksici, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksicinin... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T17:44+0300
2023-07-22T17:44+0300
2023-07-22T17:49+0300
türkiye
darp
müşteri
kadın
taksici
beyoğlu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan, bir taksicinin yabancı kadın bir müşteriyi darp ettiği anlara ait görüntüler üzerine çalışma başlattı.İnceleme sonucu, olayın 20 Temmuz'da sabah 05.45'te yaşandığını belirleyen polis, taksinin plakasını tespit ederek sürücü A.K'yi yakaladı.Şüpheli taksi sürücüsü ifadesinde, müşteri ile aralarında bozuk para sebebiyle tartışma çıktığını ve kadının kendisine küfür etmesi üzerine olayın gerçekleştiğini iddia etti.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Çalışma ruhsatı askıya alındıBu arada, olayın ardından taksicinin ve aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.Taksicinin kadını darp ettiği anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.Görüntülerde, taksicinin yabancı uyruklu kadına vurup yere düşürdüğü, kadının ise kaçmaya çalıştığı yer alıyor.
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darp, müşteri, kadın, taksici, beyoğlu
darp, müşteri, kadın, taksici, beyoğlu
Beyoğlu'nda kadın müşteriyi darp eden taksici gözaltına alındı
17:44 22.07.2023 (güncellendi: 17:49 22.07.2023) Abone ol
Beyoğlu'nda para bozdurma konusunda tartıştığı iddia edilen kadın müşteriyi darp eden taksici, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksicinin çalışma ruhsatının da askıya alındığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan, bir taksicinin yabancı kadın bir müşteriyi darp ettiği anlara ait görüntüler üzerine çalışma başlattı.
İnceleme sonucu, olayın 20 Temmuz'da sabah 05.45'te yaşandığını belirleyen polis, taksinin plakasını tespit ederek sürücü A.K'yi yakaladı.
Şüpheli taksi sürücüsü ifadesinde, müşteri ile aralarında bozuk para sebebiyle tartışma çıktığını ve kadının kendisine küfür etmesi üzerine olayın gerçekleştiğini iddia etti.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çalışma ruhsatı askıya alındı
Bu arada, olayın ardından taksicinin ve aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.
Taksicinin kadını darp ettiği anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Görüntülerde, taksicinin yabancı uyruklu kadına vurup yere düşürdüğü, kadının ise kaçmaya çalıştığı yer alıyor.