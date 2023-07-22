https://sputniknews.com.tr/20230722/beyoglunda-kadin-musteriyi-darp-eden-taksici-gozaltina-alindi-1073845766.html

Beyoğlu'nda kadın müşteriyi darp eden taksici gözaltına alındı

Beyoğlu'nda kadın müşteriyi darp eden taksici gözaltına alındı

Beyoğlu'nda para bozdurma konusunda tartıştığı iddia edilen kadın müşteriyi darp eden taksici, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksicinin... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T17:44+0300

2023-07-22T17:44+0300

2023-07-22T17:49+0300

türkiye

darp

müşteri

kadın

taksici

beyoğlu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan, bir taksicinin yabancı kadın bir müşteriyi darp ettiği anlara ait görüntüler üzerine çalışma başlattı.İnceleme sonucu, olayın 20 Temmuz'da sabah 05.45'te yaşandığını belirleyen polis, taksinin plakasını tespit ederek sürücü A.K'yi yakaladı.Şüpheli taksi sürücüsü ifadesinde, müşteri ile aralarında bozuk para sebebiyle tartışma çıktığını ve kadının kendisine küfür etmesi üzerine olayın gerçekleştiğini iddia etti.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Çalışma ruhsatı askıya alındıBu arada, olayın ardından taksicinin ve aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.Taksicinin kadını darp ettiği anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.Görüntülerde, taksicinin yabancı uyruklu kadına vurup yere düşürdüğü, kadının ise kaçmaya çalıştığı yer alıyor.

türkiye

beyoğlu

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darp, müşteri, kadın, taksici, beyoğlu