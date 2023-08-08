https://sputniknews.com.tr/20230808/muglada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1074472744.html
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T13:02+0300
2023-08-08T13:02+0300
2023-08-08T13:02+0300
türkiye
orman
orman yangını
muğla
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Gölet Bölgesi Karıncalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230806/hataydaki-orman-yangini-ile-ilgili-4-kisi-gozaltina-alindi-1074433695.html
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orman, orman yangını, muğla
orman, orman yangını, muğla
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gölet Bölgesi Karıncalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.