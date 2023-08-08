https://sputniknews.com.tr/20230808/muglada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1074472744.html

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T13:02+0300

2023-08-08T13:02+0300

2023-08-08T13:02+0300

türkiye

orman

orman yangını

muğla

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Gölet Bölgesi Karıncalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230806/hataydaki-orman-yangini-ile-ilgili-4-kisi-gozaltina-alindi-1074433695.html

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orman, orman yangını, muğla