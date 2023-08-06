https://sputniknews.com.tr/20230806/hataydaki-orman-yangini-ile-ilgili-4-kisi-gozaltina-alindi-1074433695.html
Hatay’daki orman yangını ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Hatay’daki orman yangını ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Hatay’da orman yangınına neden oldukları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T23:07+0300
2023-08-06T23:07+0300
2023-08-06T23:08+0300
türkiye
hatay
gözaltı
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/06/1074433539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c700d8cb50777155fccc9641709de51f.jpg
Antakya ilçesi Serinyol Mesire Alanı'nda bugün çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınının ardından güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında yangının çıkmasında kasıtları bulunduğu düşünülen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/06/1074433539_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_2230bc1d2d6e5f957c5a014b1980a9c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, gözaltı, orman yangını
hatay, gözaltı, orman yangını
Hatay’daki orman yangını ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
23:07 06.08.2023 (güncellendi: 23:08 06.08.2023) Abone ol
Hatay’da orman yangınına neden oldukları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.
Antakya ilçesi Serinyol Mesire Alanı'nda bugün çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınının ardından güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında yangının çıkmasında kasıtları bulunduğu düşünülen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.