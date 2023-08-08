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https://sputniknews.com.tr/20230808/marmarayda-raylara-atlayan-kisi-son-anda-kurtarildi-1074481687.html
Marmaray'da raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı
Marmaray'da raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı
Marmaray istasyonunda tren yaklaşırken raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı. Makinist raylardaki kişiyi fark ederek treni durdurdu, güvenlik görevlileri... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T18:17+0300
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üsküdar
ray
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Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda raylarda yürüyen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu kişi raylardan alındı.AA'da yer alan habere göre öğle saatlerinde Marmaray'ın Üsküdar istasyonu Halkalı istikametinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tren istasyona doğru ilerlediği sırada raylara atladı. Raylarda yürümeye başlayan kişiyi gören makinist treni durdurdu.Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şüpheli rayların olduğu yerden alındı ve seferler normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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marmaray, üsküdar, ray, intihar

Marmaray'da raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı

18:17 08.08.2023 (güncellendi: 18:20 08.08.2023)
© İHAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© İHA
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Marmaray istasyonunda tren yaklaşırken raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı. Makinist raylardaki kişiyi fark ederek treni durdurdu, güvenlik görevlileri platforma çıkardı.
Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda raylarda yürüyen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu kişi raylardan alındı.
AA'da yer alan habere göre öğle saatlerinde Marmaray'ın Üsküdar istasyonu Halkalı istikametinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tren istasyona doğru ilerlediği sırada raylara atladı. Raylarda yürümeye başlayan kişiyi gören makinist treni durdurdu.
Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şüpheli rayların olduğu yerden alındı ve seferler normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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