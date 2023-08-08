https://sputniknews.com.tr/20230808/marmarayda-raylara-atlayan-kisi-son-anda-kurtarildi-1074481687.html

Marmaray'da raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı

Marmaray'da raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı

Marmaray istasyonunda tren yaklaşırken raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı. Makinist raylardaki kişiyi fark ederek treni durdurdu, güvenlik görevlileri... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T18:17+0300

2023-08-08T18:17+0300

2023-08-08T18:20+0300

marmaray

üsküdar

ray

intihar

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072528351_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_cd6c25496ed7fa37701d32e8463d3949.jpg

Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda raylarda yürüyen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu kişi raylardan alındı.AA'da yer alan habere göre öğle saatlerinde Marmaray'ın Üsküdar istasyonu Halkalı istikametinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tren istasyona doğru ilerlediği sırada raylara atladı. Raylarda yürümeye başlayan kişiyi gören makinist treni durdurdu.Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şüpheli rayların olduğu yerden alındı ve seferler normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-toplu-ulasim-zamlarinin-geri-cekilmesi-talebi-gunluk-hayati-ciddi-sekilde-etkileyecek-1074480653.html

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmaray, üsküdar, ray, intihar