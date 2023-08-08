https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-toplu-ulasim-zamlarinin-geri-cekilmesi-talebi-gunluk-hayati-ciddi-sekilde-etkileyecek-1074480653.html

İstanbul'da toplu ulaşım zamlarının geri çekilmesi talebi: 'Günlük hayatı ciddi şekilde etkileyecek'

İstanbul'da toplu ulaşım zamlarının geri çekilmesi talebi: 'Günlük hayatı ciddi şekilde etkileyecek'

TÜKODER Genel Başkan Aziz Koçal, "UKOME'yi ve diğer yetkilileri tüketicilerin taleplerini ve endişelerini dinlemeye, bu zam kararını yeniden değerlendirmeye... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T17:41+0300

2023-08-08T17:41+0300

2023-08-08T17:42+0300

ukome

zam

tüketiciyi koruma derneği (tükoder)

türkiye

istanbul

ulaşım

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Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan toplu ulaşımda zam kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.Koçal, yaptığı yazılı açıklamada, araç bakım onarım ve yedek parçalara, akaryakıta, ÖTV ve KDV ile harçlara ve araç muayenelerine gelen zamların yükünün ulaşım sektöründe tüketicilerin sırtına yüklendiğini belirtti.Taşımacılık hizmeti sunan esnaf örgütleri ve odaların zam geldikçe UKOME'nin kapısını aşındırarak zam istediğine dikkati çeken Koçal, "Ulaşımın temel bir hizmet olduğunu ve halkın günlük yaşamını etkilediğini unutmamak gerekmektedir. UKOME'nin almış olduğu zam kararı, tüketicilerimizin hayatını olumsuz yönde etkileyecek ve ulaşım maliyetlerini artırarak zorlayacak, günlük hayatı ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle dar gelirli kesimlerde ve ulaşımı sıkça kullanan ailelerde büyük bir yük oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.Koçal, UKOME'nin, bu kararı alırken tüketicilerin sosyoekonomik durumunu ve zorluklarını yeterince göz önünde bulundurmadığını bildirerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-toplu-ulasima-buyuk-zam-1074469975.html

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ukome, zam, tüketiciyi koruma derneği (tükoder), istanbul, ulaşım