https://sputniknews.com.tr/20230808/malatyada-tehlike-sacan-bina-altindan-her-gun-binlerce-kisi-geciyor-esnaf-tezgah-aciyor-1074479714.html

Malatya’da tehlike saçan bina: Altından her gün binlerce kişi geçiyor, esnaf tezgah açıyor

Malatya’da tehlike saçan bina: Altından her gün binlerce kişi geçiyor, esnaf tezgah açıyor

Malatya’da şehir merkezinde her gün binlerce insanın altından geçtiği binadan sarkan molozlar tehlike oluşturuyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı binanın... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T16:48+0300

2023-08-08T16:48+0300

2023-08-08T16:48+0300

türkiye

deprem

malatya

hasar

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6 Şubat günü yaşanan asrın felaketinde yıkımın büyük olduğu illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, kent merkezinde balkonları yıkılmış 8 katlı bina tehlike saçıyor. Turgut Temelli Caddesi alt kavşağında bulunan Açıl İş Merkezi’nin iddiaya göre ağır hasarlı olduğu düşünülerek yıkımına başlandı. Ancak Şubat ayında yıkım başlar başlamaz itiraz üzerine durduruldu ve sonrasındaki hasar tespit raporlarında binaya az hasarlı raporu verildi.Yıkım durduruldu ama binanın 4 balkonunda kısmi yıkım yapıldığı için oluşan görüntü tehlike saçmaya devam ediyor. Dışarıdan bakıldığında balkonlardaki molozların her an düşecek gibi durduğu binanın altında ise vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden geçiyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı bina çevresinde her gün binlerce insan geçerken, esnaf da açtığı tezgah ile iş yapmaya devam ediyor.Görenlerin dönüp bir daha baktığı binanın akıbeti konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, bazı bina sakinleri ise konunun yargıya taşındığını ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Esnaf Özcan Duman, 4 balkonu yıkılan binanın akıbetinin ilerleyen günlerde netleşmesini beklediklerini söyledi.

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