https://sputniknews.com.tr/20230724/elbistanda-yasanan-depremde-yikim-ekiplerinin-calisma-yaptigi-agir-hasarli-bina-da-coktu-1073889330.html
Elbistan'da yaşanan depremde yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina çöktü
Elbistan'da yaşanan depremde yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina çöktü
Elbistan merkezli 4 büyüklüğündeki depremde, yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina çöktü, ölen ya da yaralanan olmadı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T05:39+0300
2023-07-24T05:39+0300
2023-07-24T05:39+0300
türkiye
elbistan
deprem
hasar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073889175_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38d8c0441ab5d7996e669112483075d6.jpg
Elbistan'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor. Güneşli Mahallesi'nde çalışma yapılan ağır hasarlı binalardan biri, pazar saat 13.48'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkıldı.Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
türkiye
elbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073889175_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8cd4794db184f0ee61bf107d5c0421b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elbistan, deprem, hasar
Elbistan'da yaşanan depremde yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina çöktü
Abone ol
Elbistan merkezli 4 büyüklüğündeki depremde, yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina çöktü, ölen ya da yaralanan olmadı.
Elbistan'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor. Güneşli Mahallesi'nde çalışma yapılan ağır hasarlı binalardan biri, pazar saat 13.48'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Elbistan'da AFAD'ın açıklamasına göre 4 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. İlk belirlemelere göre ağır hasarlı, yıkım aşamasındaki boş bir bina yıkıldı. Çok şükür ölü ya da yaralı yok. Allah memleketimizi her türlü felaketlerden korusun. Dualarınızı esirgemeyin."