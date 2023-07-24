https://sputniknews.com.tr/20230724/elbistanda-yasanan-depremde-yikim-ekiplerinin-calisma-yaptigi-agir-hasarli-bina-da-coktu-1073889330.html

Elbistan'da yaşanan depremde yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina çöktü

Elbistan'da yaşanan depremde yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina çöktü

Elbistan merkezli 4 büyüklüğündeki depremde, yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina çöktü, ölen ya da yaralanan olmadı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T05:39+0300

2023-07-24T05:39+0300

2023-07-24T05:39+0300

türkiye

elbistan

deprem

hasar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073889175_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38d8c0441ab5d7996e669112483075d6.jpg

Elbistan'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor. Güneşli Mahallesi'nde çalışma yapılan ağır hasarlı binalardan biri, pazar saat 13.48'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkıldı.Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

türkiye

elbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elbistan, deprem, hasar