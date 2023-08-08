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https://sputniknews.com.tr/20230808/kucuk-cocuga-yonelik-cinsel-suctan-sabikali-olan-futbolcunun-transferi-tartisma-yaratti-1074478169.html
Küçük çocuğa yönelik cinsel suçtan sabıkalı olan futbolcunun transferi tartışma yarattı
Küçük çocuğa yönelik cinsel suçtan sabıkalı olan futbolcunun transferi tartışma yarattı
Hollanda 1. Ligi (Eerstedivisie) takımlarından FC Emmen’in, 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle hüküm giyen orta saha oyuncusu... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T16:22+0300
2023-08-08T16:22+0300
hollanda
yaşam
fc emmen
tecavüz
çocuğa tecavüz
pedofili
futbol
desley ubbink
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bir önceki sezon Hollanda Süper Ligi’nden (Eredivisie), 1. Lig’e düşen FC Emmen, Romanya’nın UTA Arad takımında forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Desley Ubbink’i kadrosuna kattığını açıkladı.Bu haber özellikle sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Çok sayıda kişi, Ubbink’in 'bir tecavüzcü ve pedofil olduğunu' belirterek, Emmen kulübünü ilkesizlikle suçladı.Bunun 'özel bir mesele' olduğunu savunan kulüp yönetiminin, Wikipedia sayfasındaki mahkumiyetle ilgili bilgileri değiştirmeye çalışması, tepkileri daha da arttırdı.Sosyal medya kullanıcıları, Desley Ubbink’in 2015 yılında tecavüz suçundan hüküm giydiğine ilişkin haberleri paylaşarak tepki gösterdi.FC Emmen kulübünün, bir çalışanı aracılığıyla, transfer sonrası Wikipedia sayfasındaki mahkumiyetle ilgili bilgileri değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.Bu, Hollandalı futbolseverlerin tepkisini daha da arttırdı. Sosyal medya yorumlarında, 'seks suçu hükümlüsü' bir oyuncunun sahada olması kadar, bununla ilgili bilgilerin Wikipedia’dan silinmek istenmesinin de FC Emmen’e büyük zarar verdiği vurgulandı.FC Emmen Genel Müdürü Rinse Bleeker, tepkiler karşısında şoke olduğunu söyledi.Bleeker, bölgesel kanal RTV Drenthe'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuda daha fazla açıklama yapmak istemiyorum çünkü bu bir çalışanın özel durumunu ilgilendiriyor" dedi.Ne oluştu?Hollanda’da son olarak 2012 - 2013 sezonunda RKC Waalwijik forması giyen Ubbink, o dönem tecavüz suçlamasıyla gündeme geldi. Breda Mahkemesi, 20 yaşındayken, 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle Ubbink’i 160 saat toplum hizmetinde çalışma cezasına çarptırdı.Mahkeme, Ubbink’in reşit olmayan biriyle cinsel ilişikiye girerek, 'sosyal ahlak standardını aştığını' belirtti. Yargıç, "Görünüşe göre sekse rıza gösterilmişti, ancak yasanın amacı kesinlikle gençleri kendilerine karşı korumaktır" dedi.Futbolcunun birlikte olduğu 14 yaşındaki kız çocuğu ise, Ubbink'in kendisini sekse zorladığını ve korktuğu için birlikte olduğunu söyledi. Mahkeme, kız çocuğunun bir süre psikolog gözetiminde profesyonel destek almasına karar verdi. Olaydan sonra Hollanda’dan ayrılan Ubbink, Kazakistan, Slovakya, Polonya ve Romanya liglerinde forma giydi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/oppenheimer-3-haftada-bir-milyonu-askin-seyirciye-ulasti-1074477989.html
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hollanda, fc emmen, tecavüz, çocuğa tecavüz, pedofili, futbol, desley ubbink
hollanda, fc emmen, tecavüz, çocuğa tecavüz, pedofili, futbol, desley ubbink

Küçük çocuğa yönelik cinsel suçtan sabıkalı olan futbolcunun transferi tartışma yarattı

16:22 08.08.2023
Futbol Topu
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
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Hollanda 1. Ligi (Eerstedivisie) takımlarından FC Emmen’in, 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle hüküm giyen orta saha oyuncusu Ubbink'i transfer etmesi, tartışma yarattı.
bir önceki sezon Hollanda Süper Ligi’nden (Eredivisie), 1. Lig’e düşen FC Emmen, Romanya’nın UTA Arad takımında forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Desley Ubbink’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Bu haber özellikle sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Çok sayıda kişi, Ubbink’in 'bir tecavüzcü ve pedofil olduğunu' belirterek, Emmen kulübünü ilkesizlikle suçladı.
Bunun 'özel bir mesele' olduğunu savunan kulüp yönetiminin, Wikipedia sayfasındaki mahkumiyetle ilgili bilgileri değiştirmeye çalışması, tepkileri daha da arttırdı.
Sosyal medya kullanıcıları, Desley Ubbink’in 2015 yılında tecavüz suçundan hüküm giydiğine ilişkin haberleri paylaşarak tepki gösterdi.
FC Emmen kulübünün, bir çalışanı aracılığıyla, transfer sonrası Wikipedia sayfasındaki mahkumiyetle ilgili bilgileri değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Bu, Hollandalı futbolseverlerin tepkisini daha da arttırdı. Sosyal medya yorumlarında, 'seks suçu hükümlüsü' bir oyuncunun sahada olması kadar, bununla ilgili bilgilerin Wikipedia’dan silinmek istenmesinin de FC Emmen’e büyük zarar verdiği vurgulandı.
FC Emmen Genel Müdürü Rinse Bleeker, tepkiler karşısında şoke olduğunu söyledi.
Bleeker, bölgesel kanal RTV Drenthe'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuda daha fazla açıklama yapmak istemiyorum çünkü bu bir çalışanın özel durumunu ilgilendiriyor" dedi.

Ne oluştu?

Hollanda’da son olarak 2012 - 2013 sezonunda RKC Waalwijik forması giyen Ubbink, o dönem tecavüz suçlamasıyla gündeme geldi. Breda Mahkemesi, 20 yaşındayken, 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle Ubbink’i 160 saat toplum hizmetinde çalışma cezasına çarptırdı.
Mahkeme, Ubbink’in reşit olmayan biriyle cinsel ilişikiye girerek, 'sosyal ahlak standardını aştığını' belirtti. Yargıç, "Görünüşe göre sekse rıza gösterilmişti, ancak yasanın amacı kesinlikle gençleri kendilerine karşı korumaktır" dedi.
Futbolcunun birlikte olduğu 14 yaşındaki kız çocuğu ise, Ubbink'in kendisini sekse zorladığını ve korktuğu için birlikte olduğunu söyledi. Mahkeme, kız çocuğunun bir süre psikolog gözetiminde profesyonel destek almasına karar verdi. Olaydan sonra Hollanda’dan ayrılan Ubbink, Kazakistan, Slovakya, Polonya ve Romanya liglerinde forma giydi.
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