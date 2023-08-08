https://sputniknews.com.tr/20230808/kocaelide-zincir-market-deposunda-yangin-1074475004.html
Kocaeli'de zincir market deposunda yangın
Kocaeli'de zincir market deposunda yangın
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zincir market Migros'un deposunda yangın çıktı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T14:32+0300
2023-08-08T14:32+0300
2023-08-08T14:46+0300
türkiye
yangın
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migros
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Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesinde bulunan zincir market Migrosu'un deposunda meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.Vali Seddar Yavuz, bir zincir marketin deposunda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230808/muglada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1074472744.html
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Kocaeli'de zincir market deposunda yangın
14:32 08.08.2023 (güncellendi: 14:46 08.08.2023) Abone ol
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zincir market Migros'un deposunda yangın çıktı.
Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesinde bulunan zincir market Migrosu'un deposunda meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
Vali Seddar Yavuz, bir zincir marketin deposunda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.