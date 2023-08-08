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Kocaeli'de zincir market deposunda yangın
Kocaeli'de zincir market deposunda yangın
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zincir market Migros'un deposunda yangın çıktı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
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Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesinde bulunan zincir market Migrosu'un deposunda meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.Vali Seddar Yavuz, bir zincir marketin deposunda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230808/muglada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1074472744.html
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yangın, kocaeli, migros
yangın, kocaeli, migros

Kocaeli'de zincir market deposunda yangın

14:32 08.08.2023 (güncellendi: 14:46 08.08.2023)
© AA / Cem Ali KuşKocaeli'de zincir market deposunda yangın
Kocaeli'de zincir market deposunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA / Cem Ali Kuş
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zincir market Migros'un deposunda yangın çıktı.
Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesinde bulunan zincir market Migrosu'un deposunda meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
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Vali Seddar Yavuz, bir zincir marketin deposunda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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