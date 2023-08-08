https://sputniknews.com.tr/20230808/kocaelide-zincir-market-deposunda-yangin-1074475004.html

Kocaeli'de zincir market deposunda yangın

Kocaeli'de zincir market deposunda yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zincir market Migros'un deposunda yangın çıktı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T14:32+0300

2023-08-08T14:32+0300

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türkiye

yangın

kocaeli

migros

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Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesinde bulunan zincir market Migrosu'un deposunda meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.Vali Seddar Yavuz, bir zincir marketin deposunda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230808/muglada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1074472744.html

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