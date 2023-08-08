https://sputniknews.com.tr/20230808/kilicdaroglundan-akbelen-ormani-tepkisi-ormanin-yaninda-durani-marjinal-ilan-ediyorsunuz-1074474196.html
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen Ormanı tepkisi: 'Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz'
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen Ormanı tepkisi: 'Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz" dedi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T14:01+0300
2023-08-08T14:01+0300
2023-08-08T14:17+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
akbelen ormanı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230807/kabine-toplantisi-sonrasi-cumhurbaskani-erdogan-aciklamalarda-bulunuyor-1074453591.html
akbelen ormanı
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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), akbelen ormanı
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), akbelen ormanı
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen Ormanı tepkisi: 'Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz'
14:01 08.08.2023 (güncellendi: 14:17 08.08.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz, biraz insanlık ya. Bir avuç kişi kazansın diye uğraşıyorlar. Orman sadece ağaç değildir, nefes almaktır.