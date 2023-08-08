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Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen Ormanı tepkisi: 'Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz'
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen Ormanı tepkisi: 'Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz" dedi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
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politika
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
akbelen ormanı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), akbelen ormanı
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), akbelen ormanı

Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen Ormanı tepkisi: 'Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz'

14:01 08.08.2023 (güncellendi: 14:17 08.08.2023)
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz, biraz insanlık ya. Bir avuç kişi kazansın diye uğraşıyorlar. Orman sadece ağaç değildir, nefes almaktır.
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