https://sputniknews.com.tr/20230808/italya-rusya-ve-belarus-vatandaslarina-altin-vize-vermeyi-durdurdu-1074477306.html

İtalya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına 'altın vize' vermeyi durdurdu

İtalya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına 'altın vize' vermeyi durdurdu

İtalya Şirketler ve Made in İtaly Bakanlığı, Rusya ve Belarus vatandaşlarına yatırım için verilen 'altın vize' programını sonlandırdığını duyurdu. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T15:51+0300

2023-08-08T15:51+0300

2023-08-08T15:51+0300

ukrayna krizi

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İtalya'da Apennine Dağları'nda yatırım karşılığında oturum izni verilmesini öngören 'Investor Vısa for Italy' adlı 'altın vize' programı, Rusya ve Belarus vatandaşları için durduruldu. Bakanlık, AB'nin C (2022) 2028 sayılı tavsiyesine uygun olarak bakanlığa bağlı komite tarafından alınan kararla Rusya ve Belarus vatandaşlarının program kapsamından çıkarıldığını belirtti.AB dışı ülkeler için uygulanan 'altın vize' programı, İtalya'da 2017 yılından beri yürürlükte. Yabancı yatırımcılar ve aile bireyleri, program uyarınca yaptıkları yatırım karşılığında oturum izni alabiliyor.'Altın vize' için İtalyan startup şirketine 250 bin euro, yerel bir şirkete 500 bin euro, sosyal inisiyatiflere 1 milyon euro veya devlet tahvillerine 2 milyon euro yatırım yapılması şartı aranıyor.Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlaması sonrası Avrupa Komisyonu, üye ülkelere Rusya ve Belarus'u bu tür programların dışında tutma tavsiyesinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230808/rusyada-subat-2022den-bu-yana-200e-yakin-teror-sucu-onlendi-1074476690.html

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oturma izni, rusya, belarus, italya, ab, vize, yaptırım, yatırım, ambargo, şirket, euro, ukrayna krizi, ukrayna