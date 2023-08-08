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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/italya-rusya-ve-belarus-vatandaslarina-altin-vize-vermeyi-durdurdu-1074477306.html
İtalya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına 'altın vize' vermeyi durdurdu
İtalya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına 'altın vize' vermeyi durdurdu
İtalya Şirketler ve Made in İtaly Bakanlığı, Rusya ve Belarus vatandaşlarına yatırım için verilen 'altın vize' programını sonlandırdığını duyurdu. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T15:51+0300
2023-08-08T15:51+0300
ukrayna krizi
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belarus
italya
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vize
yaptırım
yatırım
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İtalya'da Apennine Dağları'nda yatırım karşılığında oturum izni verilmesini öngören 'Investor Vısa for Italy' adlı 'altın vize' programı, Rusya ve Belarus vatandaşları için durduruldu. Bakanlık, AB'nin C (2022) 2028 sayılı tavsiyesine uygun olarak bakanlığa bağlı komite tarafından alınan kararla Rusya ve Belarus vatandaşlarının program kapsamından çıkarıldığını belirtti.AB dışı ülkeler için uygulanan 'altın vize' programı, İtalya'da 2017 yılından beri yürürlükte. Yabancı yatırımcılar ve aile bireyleri, program uyarınca yaptıkları yatırım karşılığında oturum izni alabiliyor.'Altın vize' için İtalyan startup şirketine 250 bin euro, yerel bir şirkete 500 bin euro, sosyal inisiyatiflere 1 milyon euro veya devlet tahvillerine 2 milyon euro yatırım yapılması şartı aranıyor.Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlaması sonrası Avrupa Komisyonu, üye ülkelere Rusya ve Belarus'u bu tür programların dışında tutma tavsiyesinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230808/rusyada-subat-2022den-bu-yana-200e-yakin-teror-sucu-onlendi-1074476690.html
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oturma izni, rusya, belarus, italya, ab, vize, yaptırım, yatırım, ambargo, şirket, euro, ukrayna krizi, ukrayna
oturma izni, rusya, belarus, italya, ab, vize, yaptırım, yatırım, ambargo, şirket, euro, ukrayna krizi, ukrayna

İtalya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına 'altın vize' vermeyi durdurdu

15:51 08.08.2023
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İtalya Şirketler ve Made in İtaly Bakanlığı, Rusya ve Belarus vatandaşlarına yatırım için verilen 'altın vize' programını sonlandırdığını duyurdu.
İtalya'da Apennine Dağları'nda yatırım karşılığında oturum izni verilmesini öngören 'Investor Vısa for Italy' adlı 'altın vize' programı, Rusya ve Belarus vatandaşları için durduruldu.

Bakanlık, AB'nin C (2022) 2028 sayılı tavsiyesine uygun olarak bakanlığa bağlı komite tarafından alınan kararla Rusya ve Belarus vatandaşlarının program kapsamından çıkarıldığını belirtti.

AB dışı ülkeler için uygulanan 'altın vize' programı, İtalya'da 2017 yılından beri yürürlükte. Yabancı yatırımcılar ve aile bireyleri, program uyarınca yaptıkları yatırım karşılığında oturum izni alabiliyor.

'Altın vize' için İtalyan startup şirketine 250 bin euro, yerel bir şirkete 500 bin euro, sosyal inisiyatiflere 1 milyon euro veya devlet tahvillerine 2 milyon euro yatırım yapılması şartı aranıyor.

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlaması sonrası Avrupa Komisyonu, üye ülkelere Rusya ve Belarus'u bu tür programların dışında tutma tavsiyesinde bulunmuştu.
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