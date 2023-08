https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbuldan-tasinacagini-duyurmustu-deprem-uzmanlari-sengorun-aciklamalari-icin-ne-diyor-1074468140.html

İstanbul'dan taşınacağını duyurmuştu: Deprem uzmanları Şengör'ün açıklamaları için ne diyor?

İstanbul'dan taşınacağını duyurmuştu: Deprem uzmanları Şengör'ün açıklamaları için ne diyor?

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ün, “Depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum” sözleri gündem oldu. Bazı deprem bilimciler, Şengör'e... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T10:19+0300

2023-08-08T10:19+0300

2023-08-08T10:19+0300

türkiye

deprem

istanbul depremi

celal şengör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103246/72/1032467212_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ade2e27862493204adc9bfa0c506738a.jpg

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ün, beklenen büyük Marmara depremi sonrası yaşanacaklara ilişkin görüşleri halkta tedirginliğe yol açtı. Gazeteci Fatih Altaylı, bir operasyon geçiren Celal Şengör’ü hastanede ziyaret etmiş, deprem hakkındaki diyaloglarını köşesine taşımıştı.'İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum'İstanbul’dan taşınmayı düşündüğünü belirten Şengör, “Çünkü depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum. Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak. Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı da bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler enkaz altında olduğu için, ya da enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için yangınlara müdahale edilemeyecek. Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul’a zaten çok az ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek. Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacak ve bir süre kullanılamayacak. Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek” dedi.Naci Görür: Beklenen deprem 7.2 ila 7.6 arasında değişiyorŞengör’ün açıklamalarını deprem uzmanları değerlendirdi. Prof. Dr. Naci Görür, “İstanbul’da beklenen deprem 7.2 ila 7.6 arasında değişiyor. Ancak deprem nedeniyle, ‘İstanbul’dan ya da oradan buradan gidin’ demek doğru değil. Türkiye’nin yüzde 90’ı deprem sıkıntı olan bir ülke. Biz ülkemizin her noktasını deprem dirençli hale nasıl getiririz; deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl davranılması gerekir, bunu anlatmalıyız. Celal bu ülke için çok değerli bir bilim insanı, ülkemizin yüz akı. Onun kişisel düşüncesi gitme fikri. Ancak, bizlerin; ülke can güvenliğini savunan ve ‘Önlemler alın’ diye uyarılar yapan ve doğruları söyleyen insanların, bireysel tavırlardan çok topluma yönelik olmasında fayda var. Deprem gerçeği var ve sonrasında Celal’in söyledikleri yaşanacak. Panik yaratacak bir şey yok. Bilim dünyasının sürekli dile getirdiği şeyleri söylemiş” dedi.'Bilim insanı olarak sorumluluğum var'Prof. Dr. Şerif Barış, “İstanbul’un en büyük şansı deprem üretecek en yakın fay kıyıya 12 kilometre uzaklıkta. O nedenle bu zamana kadar yapılmış deprem senaryolarında çok büyük sayılarda, 50 bin ve civarında evin yıkılacağı gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaşların yanlış davranışı yüzünden yollar kapanabilir, köprüler tıkanabilir ama böyle günlerce girilemeyecek bir durum değil. İstanbul’da yaşayanların ilkyardım, arama kurtarma gibi bilgileri elde etmeleri lazım. Önlemler alınırsa vatandaşların İstanbul’dan kaçacağı endişesini azaltmış oluruz. Hali vakti olanlar gitti, burada yaşamak zorunda olanlar ne yapacak? ‘Deprem var, ben gidiyorum’ diye bir açıklama ben yapmam. Bilim insanı olarak sorumluluğum var” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230806/prof-dr-sengor-istanbuldan-tasinmayi-planliyor-depremden-sonra-ne-hale-gelecegini-biliyorum-1074427304.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, istanbul depremi, celal şengör