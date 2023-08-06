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ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
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Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:29
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18:46
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ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
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1 dk
ÖZEL HABER
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Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
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1 dk
ÖZEL HABER
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1 dk
ÖZEL HABER
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https://sputniknews.com.tr/20230806/prof-dr-sengor-istanbuldan-tasinmayi-planliyor-depremden-sonra-ne-hale-gelecegini-biliyorum-1074427304.html
Prof. Dr. Şengör, İstanbul'dan taşınmayı planlıyor: 'Depremden sonra ne hale geleceğini biliyorum'
Prof. Dr. Şengör, İstanbul'dan taşınmayı planlıyor: 'Depremden sonra ne hale geleceğini biliyorum'
İstanbul'dan taşınmayı düşündüğünü söyleyen ve olası büyük bir deprem sonrası mega kentte yaşanabilecekleri anlatan Prof. Dr. Şengör, "Birkaç gün içinde kentte... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T16:14+0300
2023-08-06T16:14+0300
türkiye
fatih altaylı
deprem
celal şengör
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın Prof. Dr. Celal Şengör'le görüşmesini kaleme aldığı yazının ilgili bölümü şöyle:"Dün Celal Şengör’le küçük bir operasyon geçirdiği için hastanedeki odasında eşi Oya, Hande, ben, oturmuş sohbet ediyorduk. (Merak etmeyin. Sağlığı sıhhati çok iyi. Operasyon önemli bir şey değildi Allahtan)“Sen İstanbul’dan taşınmıyor musun?” diye sordu.“Yok ya. Nereye taşınayım. İşim gücüm burada. Arkadaşlardım burada, nasıl gideyim!” dedim. İstanbul Depremi’nden tedirgin olduğunu ve soruyu bu yüzden sorduğunu biliyordum. “Bu alanda en güvendiğim kişi Ömer Ülker sağolsun gelip oturduğum binayı test etti. Sağlam çıktı. İstanbul’dayım” dedim.“Vallahi biz galiba taşınıyoruz” dedi, ekledi, “En azından kütüphanemi taşıyacağım.”“O artık senin değil Asım’ın” dedim gülerek. “Tamam, Asım’ın kütüphaneyi taşıyacağız” dedi.Kütüphaneyi yazlık eve taşımak, Çanakkale civarında bir yerlere de yerleşmeyi düşünüyordu.“Senin ev sağlam. Biliyorum. Bulunduğu zemin sağlam, biliyorum. Niye taşınıyorsun” diye sordum.“Çünkü depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum” dedi ve anlattı.“Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak.Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek.Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul’a zaten çok ez ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek.Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacak ve bir süre kullanılamaz olacak. Zaten o havalimanını kente bağlayan yolların ne olacağını da bilmiyoruz. Atatürk Havalimanı ise en iyi pisti kırıldığı için ancak yarım hizmet verebilecek.Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek.”
https://sputniknews.com.tr/20230726/prof-dr-naci-gorurden-olasi-marmara-depremi-uyarisi-bu-isin-uzamasi-mumkun-degil-1073999316.html
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fatih altaylı, deprem, celal şengör
fatih altaylı, deprem, celal şengör

Prof. Dr. Şengör, İstanbul'dan taşınmayı planlıyor: 'Depremden sonra ne hale geleceğini biliyorum'

16:14 06.08.2023
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AA
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İstanbul'dan taşınmayı düşündüğünü söyleyen ve olası büyük bir deprem sonrası mega kentte yaşanabilecekleri anlatan Prof. Dr. Şengör, "Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek" dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı'nın Prof. Dr. Celal Şengör'le görüşmesini kaleme aldığı yazının ilgili bölümü şöyle:
"Dün Celal Şengör’le küçük bir operasyon geçirdiği için hastanedeki odasında eşi Oya, Hande, ben, oturmuş sohbet ediyorduk. (Merak etmeyin. Sağlığı sıhhati çok iyi. Operasyon önemli bir şey değildi Allahtan)
“Sen İstanbul’dan taşınmıyor musun?” diye sordu.
“Yok ya. Nereye taşınayım. İşim gücüm burada. Arkadaşlardım burada, nasıl gideyim!” dedim. İstanbul Depremi’nden tedirgin olduğunu ve soruyu bu yüzden sorduğunu biliyordum. “Bu alanda en güvendiğim kişi Ömer Ülker sağolsun gelip oturduğum binayı test etti. Sağlam çıktı. İstanbul’dayım” dedim.
“Vallahi biz galiba taşınıyoruz” dedi, ekledi, “En azından kütüphanemi taşıyacağım.”
“O artık senin değil Asım’ın” dedim gülerek. “Tamam, Asım’ın kütüphaneyi taşıyacağız” dedi.
Kütüphaneyi yazlık eve taşımak, Çanakkale civarında bir yerlere de yerleşmeyi düşünüyordu.
“Senin ev sağlam. Biliyorum. Bulunduğu zemin sağlam, biliyorum. Niye taşınıyorsun” diye sordum.
“Çünkü depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum” dedi ve anlattı.
“Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak.
Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek.
Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul’a zaten çok ez ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek.
Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacak ve bir süre kullanılamaz olacak. Zaten o havalimanını kente bağlayan yolların ne olacağını da bilmiyoruz. Atatürk Havalimanı ise en iyi pisti kırıldığı için ancak yarım hizmet verebilecek.
Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek.”
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
YAŞAM
Prof. Dr. Naci Görür’den olası Marmara depremi uyarısı: 'Bu işin uzaması mümkün değil'
26 Temmuz, 11:40
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