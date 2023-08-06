https://sputniknews.com.tr/20230806/prof-dr-sengor-istanbuldan-tasinmayi-planliyor-depremden-sonra-ne-hale-gelecegini-biliyorum-1074427304.html

Prof. Dr. Şengör, İstanbul'dan taşınmayı planlıyor: 'Depremden sonra ne hale geleceğini biliyorum'

Prof. Dr. Şengör, İstanbul'dan taşınmayı planlıyor: 'Depremden sonra ne hale geleceğini biliyorum'

İstanbul'dan taşınmayı düşündüğünü söyleyen ve olası büyük bir deprem sonrası mega kentte yaşanabilecekleri anlatan Prof. Dr. Şengör, "Birkaç gün içinde kentte... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T16:14+0300

2023-08-06T16:14+0300

2023-08-06T16:14+0300

türkiye

fatih altaylı

deprem

celal şengör

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Gazeteci Fatih Altaylı'nın Prof. Dr. Celal Şengör'le görüşmesini kaleme aldığı yazının ilgili bölümü şöyle:"Dün Celal Şengör’le küçük bir operasyon geçirdiği için hastanedeki odasında eşi Oya, Hande, ben, oturmuş sohbet ediyorduk. (Merak etmeyin. Sağlığı sıhhati çok iyi. Operasyon önemli bir şey değildi Allahtan)“Sen İstanbul’dan taşınmıyor musun?” diye sordu.“Yok ya. Nereye taşınayım. İşim gücüm burada. Arkadaşlardım burada, nasıl gideyim!” dedim. İstanbul Depremi’nden tedirgin olduğunu ve soruyu bu yüzden sorduğunu biliyordum. “Bu alanda en güvendiğim kişi Ömer Ülker sağolsun gelip oturduğum binayı test etti. Sağlam çıktı. İstanbul’dayım” dedim.“Vallahi biz galiba taşınıyoruz” dedi, ekledi, “En azından kütüphanemi taşıyacağım.”“O artık senin değil Asım’ın” dedim gülerek. “Tamam, Asım’ın kütüphaneyi taşıyacağız” dedi.Kütüphaneyi yazlık eve taşımak, Çanakkale civarında bir yerlere de yerleşmeyi düşünüyordu.“Senin ev sağlam. Biliyorum. Bulunduğu zemin sağlam, biliyorum. Niye taşınıyorsun” diye sordum.“Çünkü depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum” dedi ve anlattı.“Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak.Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek.Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul’a zaten çok ez ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek.Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacak ve bir süre kullanılamaz olacak. Zaten o havalimanını kente bağlayan yolların ne olacağını da bilmiyoruz. Atatürk Havalimanı ise en iyi pisti kırıldığı için ancak yarım hizmet verebilecek.Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek.”

https://sputniknews.com.tr/20230726/prof-dr-naci-gorurden-olasi-marmara-depremi-uyarisi-bu-isin-uzamasi-mumkun-degil-1073999316.html

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fatih altaylı, deprem, celal şengör