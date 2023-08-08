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https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-toplu-tasimaya-ne-kadar-zam-gelditam-ve-ogrenci-aylik-abonman-ucretleri-ne-kadar-oldu-1074473673.html
İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Zam sonrası tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları takip ediliyor. Peki, aylık tam ve öğrenci... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T13:31+0300
2023-08-08T13:32+0300
ekonomi
toplu ulaşım
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İstanbul'da toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi UKOME'de görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2023 tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri ne kadar oldu?İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam oranı yüzde 51.52 olarak belirlendi. Yeni yapılan artışla birlikte taksilerin açılış ücreti 12.65 TL’den, 19.17 TL’ye, kilometre başına ücret ise 8.51 TL’den 12.89 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 40 TL’den yüzde 75’lik artışla 70 TL’ye çıkarıldı.Tam ve öğrenci abonman ücreti ne kadar oldu?Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9.90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4.83 liradan 7.32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7.09 liradan 10.74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1.177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.Marmaray en uzun mesafe ücretiMarmaray’da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL olurken, Metrobüs en uzun mesafe ücreti de 14.69 TL’den 22.25 TL’ye yükseltildi.Toplu taşımaya zam ne zaman başlıyor?Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.
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istanbul toplu ulaşım zam, toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak, istanbul toplu taşıma zam fiyatları, toplu taşıma zam ne zaman başlıyor 2023, istanbul kart abonman 2023, öğrenci abonman ne kadar 2023

İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri ne kadar oldu?

13:31 08.08.2023 (güncellendi: 13:32 08.08.2023)
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA
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İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Zam sonrası tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları takip ediliyor. Peki, aylık tam ve öğrenci akbil fiyatı ve abonman ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi UKOME'de görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2023 tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam oranı yüzde 51.52 olarak belirlendi. Yeni yapılan artışla birlikte taksilerin açılış ücreti 12.65 TL’den, 19.17 TL’ye, kilometre başına ücret ise 8.51 TL’den 12.89 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 40 TL’den yüzde 75’lik artışla 70 TL’ye çıkarıldı.

Tam ve öğrenci abonman ücreti ne kadar oldu?

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9.90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4.83 liradan 7.32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7.09 liradan 10.74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1.177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Marmaray en uzun mesafe ücreti

Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL olurken, Metrobüs en uzun mesafe ücreti de 14.69 TL’den 22.25 TL’ye yükseltildi.

Toplu taşımaya zam ne zaman başlıyor?

Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.
Otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
EKONOMİ
İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam: Taksi ücretleri de arttı
11:31
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