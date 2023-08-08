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https://sputniknews.com.tr/20230808/fransada-5-polis-gosteride-musluman-bir-genci-oldurme-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1074483846.html
Fransa'da 5 polis, gösteride Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı
Fransa'da 5 polis, gösteride Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı
Fransa’nın Marsilya kentinde 17 yaşındaki Afrika kökenli Nael M. adlı gencin öldürmesinin ardından patlak veren protestolar sırasında Mohamed Bendriss'in... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T19:50+0300
2023-08-08T19:50+0300
dünya
fransa
avrupa
polis
müslüman
polis şiddeti
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Fransa'da 5 çevik kuvvet polisi, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.Franceinfo'nun, Marsilya Savcısı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, temmuz başında Marsilya'daki gösterilerde Mohamed Bendriss adlı Müslüman genci öldürmekle suçlanan 5 çevik kuvvet polisine gözaltı yapıldı.Ayrıca Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), olayın tanığı oldukları gerekçesiyle 20 kadar polisi ifadeye çağırdı.Evinin önünde yerde bulunan ve hastaneye kaldırıldığında öldüğü belirlenen Bendriss'in cesedi üzerinde inceleme yapan doktorlar, Müslüman gencin göğsüne isabet eden plastik mermiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.Doktorların olayı bildirmesi üzerine IGPN, soruşturma başlatarak bu kapsamda ulaştığı 3 kamera görüntüsünü incelemeye aldı.Söz konusu polislerin ifadelerine başvuran IGPN'nin, gencin ölümüne ilişkin soruşturmanın neticesini yakında açıklaması bekleniyor.Polis şiddeti mağduru Müslüman gençlerMarsilya'da aynı gösterilerde 4 polis, başka bir Müslüman gence toplu şiddet uyguladıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.Gencin kafatasında kırık oluşmasına yol açan mermiyi atmakla suçlanan polislerden biri, ağustos başında çıktığı mahkemede o gün plastik mermi silahını ateşlediğini kabul etmişti.Polis şiddetine yönelik günlerce süren gösterilerFransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli Müslüman gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin akabinde ülke çapında başlayan gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.
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fransa, avrupa, polis, müslüman, polis şiddeti
fransa, avrupa, polis, müslüman, polis şiddeti

Fransa'da 5 polis, gösteride Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı

19:50 08.08.2023
© YOAN VALATFransa - polis
Fransa - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© YOAN VALAT
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Fransa’nın Marsilya kentinde 17 yaşındaki Afrika kökenli Nael M. adlı gencin öldürmesinin ardından patlak veren protestolar sırasında Mohamed Bendriss'in hayatını kaybetmesi nedeniyle 5 polis gözaltına alındı. Ulusal Polis Soruşturma Birimi, 20 kadar polisi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı
Fransa'da 5 çevik kuvvet polisi, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.
Franceinfo'nun, Marsilya Savcısı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, temmuz başında Marsilya'daki gösterilerde Mohamed Bendriss adlı Müslüman genci öldürmekle suçlanan 5 çevik kuvvet polisine gözaltı yapıldı.
Ayrıca Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), olayın tanığı oldukları gerekçesiyle 20 kadar polisi ifadeye çağırdı.
Evinin önünde yerde bulunan ve hastaneye kaldırıldığında öldüğü belirlenen Bendriss'in cesedi üzerinde inceleme yapan doktorlar, Müslüman gencin göğsüne isabet eden plastik mermiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.
Doktorların olayı bildirmesi üzerine IGPN, soruşturma başlatarak bu kapsamda ulaştığı 3 kamera görüntüsünü incelemeye aldı.
Söz konusu polislerin ifadelerine başvuran IGPN'nin, gencin ölümüne ilişkin soruşturmanın neticesini yakında açıklaması bekleniyor.

Polis şiddeti mağduru Müslüman gençler

Marsilya'da aynı gösterilerde 4 polis, başka bir Müslüman gence toplu şiddet uyguladıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Gencin kafatasında kırık oluşmasına yol açan mermiyi atmakla suçlanan polislerden biri, ağustos başında çıktığı mahkemede o gün plastik mermi silahını ateşlediğini kabul etmişti.

Polis şiddetine yönelik günlerce süren gösteriler

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli Müslüman gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin akabinde ülke çapında başlayan gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.
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Fransa'dan 'Nijer'e askeri müdahaleye hazırlandığı' iddialarına yalanlama
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