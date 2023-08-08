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https://sputniknews.com.tr/20230808/eyyam-i-bahur-ve-afrika-sicaklari-gitti-basra-sicaklari-geliyor-1074470674.html
'Eyyam-ı bahur' ve 'Afrika' sıcakları gitti, 'Basra' sıcakları geliyor
'Eyyam-ı bahur' ve 'Afrika' sıcakları gitti, 'Basra' sıcakları geliyor
"Eyyam-ı bahur" ve "Afrika" sıcaklarının Türkiye’yi terk etmesiyle Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü bu kez "Basra" sıcaklarının Güneydoğu bölgesinden Türkiye'ye... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T12:23+0300
2023-08-08T12:23+0300
yaşam
aşırı sıcaklar
meteoroloji
hava durumu
sıcak
sıcak hava
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Son günlerde Türkiye’de yaşanan sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcaklarının yurdu terk ettiği ve yerini Güneydoğu Bölgesi tarafından gelen Basra sıcaklarının aldığı açıklandı. Mevsim normalleri üzerinde ilerleyen sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 14 Ağustos’a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların 6 ile 10 derece kadar yükselebileceğini söyledi.'Perşembe günü maksimum sıcaklara ulaşacağımızı düşünüyoruz'Akgül, “Bölgemizde mevsim normallerini üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ortalamanın 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bölgemizde bazı illerimizde hava sıcaklıkları Diyarbakır 41-45 derece, Şanlıurfa 38-44 derece, Mardin 30-40 derece, Batman 42-45 derece, Siirt 41-43 derece ve Şırnak 38-40 derecelik sıcaklıklar arasında seyretmesini tahmin ediyoruz. Özellikle Perşembe günü maksimum sıcaklara ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.'Güneydoğu Anadolu Bölgesi şu an Basra sıcaklarının etkisi altında'Daha önce yurtta Afrika sıcaklarının etkisini gösterdiğini ve bu sıcakların son birkaç gündür yerini Basra sıcaklarına bıraktığını dile getiren Akgül, “Güneydoğu Anadolu şu an Basra Körfezi’nden gelen sıcak havanın etkisi altındadır. Basra’daki basınç merkezi tamamen bölgemiz üzerinde etkisini göstermektedir. Daha önce Afrika sıcakları Basra sıcaklarını tetiklerken, şimdi Afrika sıcaklarının etkisini yitirmesiyle Batı illerimizde bir serinleme mevcut. Şuan tüm sıcaklık Güneydoğu Anadolu Bölgemizin üzerinde etkisini gösteriyor. O yüzden Perşembe günü maksimum sıcakları yaşayacağız. Perşembe gününden sonra ise kademeli olarak bir iniş bekliyoruz. Bu sıcaklar ayın 14’üne kadar devam edecek diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.Hava sıcaklarının insan üzerinde sağlık açısından olumsuz etki oluşabileceğine dikkat çeken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit ise vatandaşlara uyarılarda bulundu.Vatandaşlara 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan Şenyiğit, şunları kaydetti:'Güneş çarpmaları ölümle sonuçlanabilir'Sıcak havalarda bol su tüketilmesi gerektiğine değinen Şenyiğit, “Dışarı çıkarken vatandaşlarımız mümkünse şapka ve ince kıyafetler giymelidir. Bu dönemde böbrek hastalarının sıvı alımını çok iyi dengelemeleri gerekmektedir. Aşırı terlemeden sora böbrek hastalığı olan vatandaşlarımız daha çok etkilenebilmektedir. Onun için bu dönemde bol su tüketmekten kaçınmayalım. Güneş çarpmaları ölümle sonuçlanabilir. Özellikle tansiyon hastalarının çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı yüksek tansiyonlarda beyin kanaması da dahil olmak üzere çok bariz derecede ciddi sağlık sorunlarını olduğunu biliyoruz. Kalp hastası olanlarda kalp krizini artması, böbrek hastalığı olan vatandaşlarda susuz kalmaya bağlı olarak böbrek hastalığının fazla olmasını görmekteyiz” ifadelerinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230807/sicak-hava-etkisini-ne-zaman-kaybedecek-1074445552.html
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aşırı sıcaklar, meteoroloji, hava durumu, sıcak, sıcak hava
aşırı sıcaklar, meteoroloji, hava durumu, sıcak, sıcak hava

'Eyyam-ı bahur' ve 'Afrika' sıcakları gitti, 'Basra' sıcakları geliyor

12:23 08.08.2023
© AAİstanbul'da aşırı sıcak hava
İstanbul'da aşırı sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA
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"Eyyam-ı bahur" ve "Afrika" sıcaklarının Türkiye’yi terk etmesiyle Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü bu kez "Basra" sıcaklarının Güneydoğu bölgesinden Türkiye'ye giriş yaptığını açıkladı. Uzmanlar saat 11.00 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.
Son günlerde Türkiye’de yaşanan sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcaklarının yurdu terk ettiği ve yerini Güneydoğu Bölgesi tarafından gelen Basra sıcaklarının aldığı açıklandı. Mevsim normalleri üzerinde ilerleyen sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 14 Ağustos’a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların 6 ile 10 derece kadar yükselebileceğini söyledi.

'Perşembe günü maksimum sıcaklara ulaşacağımızı düşünüyoruz'

Akgül, “Bölgemizde mevsim normallerini üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ortalamanın 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bölgemizde bazı illerimizde hava sıcaklıkları Diyarbakır 41-45 derece, Şanlıurfa 38-44 derece, Mardin 30-40 derece, Batman 42-45 derece, Siirt 41-43 derece ve Şırnak 38-40 derecelik sıcaklıklar arasında seyretmesini tahmin ediyoruz. Özellikle Perşembe günü maksimum sıcaklara ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

'Güneydoğu Anadolu Bölgesi şu an Basra sıcaklarının etkisi altında'

Daha önce yurtta Afrika sıcaklarının etkisini gösterdiğini ve bu sıcakların son birkaç gündür yerini Basra sıcaklarına bıraktığını dile getiren Akgül, “Güneydoğu Anadolu şu an Basra Körfezi’nden gelen sıcak havanın etkisi altındadır. Basra’daki basınç merkezi tamamen bölgemiz üzerinde etkisini göstermektedir. Daha önce Afrika sıcakları Basra sıcaklarını tetiklerken, şimdi Afrika sıcaklarının etkisini yitirmesiyle Batı illerimizde bir serinleme mevcut. Şuan tüm sıcaklık Güneydoğu Anadolu Bölgemizin üzerinde etkisini gösteriyor. O yüzden Perşembe günü maksimum sıcakları yaşayacağız. Perşembe gününden sonra ise kademeli olarak bir iniş bekliyoruz. Bu sıcaklar ayın 14’üne kadar devam edecek diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.
Hava sıcaklarının insan üzerinde sağlık açısından olumsuz etki oluşabileceğine dikkat çeken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit ise vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Vatandaşlara 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan Şenyiğit, şunları kaydetti:

"Ağustos ayının ilk haftası etkisini gösteren Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcakları bittiği halde halen bu aşırı sıcakların devam ettiğini görüyoruz. Muhtemelen bu aşırı sıcaklar bölgemizi ve ülkemizi aşırı bir şekilde etkileyecektir. Bu dönemde korunma ile alakalı en önemli hadise gündüz 11.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında mutlaka dışarı çıkamamak gerekiyor. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın hasta olanlar ve tansiyon hastalığı olanlar çok dikkatli olmalıdır. Bu sıcakta dışarı çıkıp aşırı sıcağa maruz kalındığında beyin kanaması dahil olmak üzere her türlü sağlık sorunu meydan gelir."

'Güneş çarpmaları ölümle sonuçlanabilir'

Sıcak havalarda bol su tüketilmesi gerektiğine değinen Şenyiğit, “Dışarı çıkarken vatandaşlarımız mümkünse şapka ve ince kıyafetler giymelidir. Bu dönemde böbrek hastalarının sıvı alımını çok iyi dengelemeleri gerekmektedir. Aşırı terlemeden sora böbrek hastalığı olan vatandaşlarımız daha çok etkilenebilmektedir. Onun için bu dönemde bol su tüketmekten kaçınmayalım. Güneş çarpmaları ölümle sonuçlanabilir. Özellikle tansiyon hastalarının çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı yüksek tansiyonlarda beyin kanaması da dahil olmak üzere çok bariz derecede ciddi sağlık sorunlarını olduğunu biliyoruz. Kalp hastası olanlarda kalp krizini artması, böbrek hastalığı olan vatandaşlarda susuz kalmaya bağlı olarak böbrek hastalığının fazla olmasını görmekteyiz” ifadelerinde bulundu.
İstanbul'da aşırı sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
YAŞAM
Aşırı sıcak hava etkisini ne zaman kaybedecek?
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