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https://sputniknews.com.tr/20230808/dunyaca-unlu-sarkici-sinead-oconnor-son-yolculuguna-ugurlandi-toren-islami-usullerde-yapildi-1074481804.html
Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı: Tören İslami usullerde yapıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı: Tören İslami usullerde yapıldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da 26 Temmuz'da hayatını kaybeden, İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ı son yolculuğuna uğurlamak için binlerce hayranı sokakları... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T18:32+0300
2023-08-08T18:32+0300
sinead o'connor
yaşam
vefat
cenaze
cenaze töreni
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Londra'nın güneydoğusundaki evinde 56 yaşında yaşamını yitiren O'Connor, memleketi İrlanda'da eski evinin bulunduğu Bray kasabasında son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce hayranı, İrlandalı şarkıcı için son görevlerini yerine getirmek üzere kasabanın sokaklarında toplandı.Ünlü şarkıcının naaşının bulunduğu cenaze aracının yer aldığı kortej, O'Connor'ın eski evinin önünden geçerken kalabalık tezahürat yaptı, alkış tuttu ve şarkılar söyledi. O'Connor'ın bazı hayranları da cenaze aracına pankartlar astı, çiçekler attı.İslami usullere göre düzenlenen özel törende, İrlanda İslam Merkezi'nden İmam Dr. Ömer Kadri, şarkıcının cenaze namazını kıldırdı.O'Connor ile 2018'de tanıştığını belirten İmam Kadri, şarkıcının Müslüman kimliğini tanıyıp benimsedikleri için ailesine içten teşekkürlerini sundu.Sinead O'Connor'ın cenaze törenine İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da katıldı.Ünlü şarkıcının ailesi tarafından 26 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadesi kullanılmıştı.Açıklamada, 56 yaşındaki O'Connor'un ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtilmişti.'Nothing Compares 2 U' şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran O'Connor 10 albüm çıkardı.O'Connor, 2018'de Müslüman olduğunu açıklayarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" ifadesini kullanmıştı.İrlandalı şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle 'Şüheda Davitt' adını kullanacağını belirtmişti.​​​​​​​Müzik kariyeri ve yaşamını anlattığı 2021 tarihli otobiyografisinde O'Connor, "Herkes popstar olmak ister ama ben protest şarkıcıyım. Sadece göğsümde çıkarmak istediğim şeyler taşıyorum. Şöhret arzum yok" demişti.Londra'ya 23 yıl aradan sonra taşınan O'Connor, iki hafta önceki sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.O'Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde ise geçen yıl 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı.Cat Stevens: Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versinSinead O'Connor gibi sonradan İslamiyet'i seçip Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da O'Connor'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sinead O'Connor adıyla bilinen kardeşim Şüheda Sadakat'in ölüm haberinden dolayı üzüntü duydum. Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/dunyaca-unlu-sarkici-sinead-oconnor-56-yasinda-hayatini-kaybetti-1074030638.html
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sinead o'connor, vefat, cenaze, cenaze töreni
sinead o'connor, vefat, cenaze, cenaze töreni

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı: Tören İslami usullerde yapıldı

18:32 08.08.2023
© AFP 2023 / PAUL FAITHSinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı
Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / PAUL FAITH
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 26 Temmuz'da hayatını kaybeden, İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ı son yolculuğuna uğurlamak için binlerce hayranı sokakları doldurdu. Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Sadakat Davitt ismini alan O'Connor için İslami usullerde bir cenaze töreni yapıldı.
Londra'nın güneydoğusundaki evinde 56 yaşında yaşamını yitiren O'Connor, memleketi İrlanda'da eski evinin bulunduğu Bray kasabasında son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce hayranı, İrlandalı şarkıcı için son görevlerini yerine getirmek üzere kasabanın sokaklarında toplandı.
Ünlü şarkıcının naaşının bulunduğu cenaze aracının yer aldığı kortej, O'Connor'ın eski evinin önünden geçerken kalabalık tezahürat yaptı, alkış tuttu ve şarkılar söyledi. O'Connor'ın bazı hayranları da cenaze aracına pankartlar astı, çiçekler attı.
İslami usullere göre düzenlenen özel törende, İrlanda İslam Merkezi'nden İmam Dr. Ömer Kadri, şarkıcının cenaze namazını kıldırdı.
O'Connor ile 2018'de tanıştığını belirten İmam Kadri, şarkıcının Müslüman kimliğini tanıyıp benimsedikleri için ailesine içten teşekkürlerini sundu.
Sinead O'Connor'ın cenaze törenine İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da katıldı.
Ünlü şarkıcının ailesi tarafından 26 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadesi kullanılmıştı.
Açıklamada, 56 yaşındaki O'Connor'un ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtilmişti.
İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
YAŞAM
Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti
26 Temmuz, 22:10
'Nothing Compares 2 U' şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran O'Connor 10 albüm çıkardı.
O'Connor, 2018'de Müslüman olduğunu açıklayarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" ifadesini kullanmıştı.
İrlandalı şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle 'Şüheda Davitt' adını kullanacağını belirtmişti.
​​​​​​​Müzik kariyeri ve yaşamını anlattığı 2021 tarihli otobiyografisinde O'Connor, "Herkes popstar olmak ister ama ben protest şarkıcıyım. Sadece göğsümde çıkarmak istediğim şeyler taşıyorum. Şöhret arzum yok" demişti.
Londra'ya 23 yıl aradan sonra taşınan O'Connor, iki hafta önceki sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.
O'Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde ise geçen yıl 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı.

Cat Stevens: Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin

Sinead O'Connor gibi sonradan İslamiyet'i seçip Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da O'Connor'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sinead O'Connor adıyla bilinen kardeşim Şüheda Sadakat'in ölüm haberinden dolayı üzüntü duydum. Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin" ifadesini kullanmıştı.
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