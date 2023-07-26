https://sputniknews.com.tr/20230726/dunyaca-unlu-sarkici-sinead-oconnor-56-yasinda-hayatini-kaybetti-1074030638.html

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T22:10+0300

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yaşam

sinead o'connor

şarkıcı

ölüm

irlanda

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İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni açıklanmadı.Dublin'de dünyaya gelen O'Connor'ın ailesi, yaptıkları açıklamada büyük bir üzüntü içinde olduklarını ve mahremiyet talep ettiklerini ifade etti. 1980'li yıllarda şöhrete ulaşan ve 1990'da çıkardığı Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla dünya çapında zirveye yerleşen O'Connor, 10 stüdyo albümüne sahip.Müzik kariyeri dışında muhalif tavrıyla da bilinen ünlü sanatçının dört çocuğu bulunuyor. Ünlü müzisyenin 17 yaşındaki oğlu Nesta Ali Shane O’Connor'ın, 2022'nin Ocak ayında kayıp ilanı bildirildikten 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.2018 yılında müslüman olan Sinead O'Connor, ismini Şuheda Sadaqat olarak değiştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220109/sarkici-sinead-oconnor-17-yasindaki-oglunu-kaybetti-1052540612.html

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sinead o'connor, şarkıcı, ölüm, irlanda