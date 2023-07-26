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https://sputniknews.com.tr/20230726/dunyaca-unlu-sarkici-sinead-oconnor-56-yasinda-hayatini-kaybetti-1074030638.html
Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T22:10+0300
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yaşam
sinead o'connor
şarkıcı
ölüm
irlanda
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İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni açıklanmadı.Dublin'de dünyaya gelen O'Connor'ın ailesi, yaptıkları açıklamada büyük bir üzüntü içinde olduklarını ve mahremiyet talep ettiklerini ifade etti. 1980'li yıllarda şöhrete ulaşan ve 1990'da çıkardığı Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla dünya çapında zirveye yerleşen O'Connor, 10 stüdyo albümüne sahip.Müzik kariyeri dışında muhalif tavrıyla da bilinen ünlü sanatçının dört çocuğu bulunuyor. Ünlü müzisyenin 17 yaşındaki oğlu Nesta Ali Shane O’Connor'ın, 2022'nin Ocak ayında kayıp ilanı bildirildikten 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.2018 yılında müslüman olan Sinead O'Connor, ismini Şuheda Sadaqat olarak değiştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220109/sarkici-sinead-oconnor-17-yasindaki-oglunu-kaybetti-1052540612.html
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sinead o'connor, şarkıcı, ölüm, irlanda
sinead o'connor, şarkıcı, ölüm, irlanda

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti

22:10 26.07.2023 (güncellendi: 22:21 26.07.2023)
© AP Photo / Balazs Mohaiİrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor
İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Balazs Mohai
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Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti.
İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının ölüm nedeni açıklanmadı.

Dublin'de dünyaya gelen O'Connor'ın ailesi, yaptıkları açıklamada büyük bir üzüntü içinde olduklarını ve mahremiyet talep ettiklerini ifade etti.

1980'li yıllarda şöhrete ulaşan ve 1990'da çıkardığı Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla dünya çapında zirveye yerleşen O'Connor, 10 stüdyo albümüne sahip.

Müzik kariyeri dışında muhalif tavrıyla da bilinen ünlü sanatçının dört çocuğu bulunuyor.

Ünlü müzisyenin 17 yaşındaki oğlu Nesta Ali Shane O’Connor'ın, 2022'nin Ocak ayında kayıp ilanı bildirildikten 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.

2018 yılında müslüman olan Sinead O'Connor, ismini Şuheda Sadaqat olarak değiştirmişti.
Sinead O'Connor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
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Şarkıcı Sinead O'Connor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti
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