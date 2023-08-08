https://sputniknews.com.tr/20230808/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-vergi-sistemi-modernize-edilecek-1074470260.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Vergi sistemi modernize edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Vergi sistemi modernize edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hazırlığı süren Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Vergi sistemi modernize edilecek... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T11:40+0300

2023-08-08T11:40+0300

2023-08-08T11:40+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

cumhurbaşkanı yardımcısı

orta vadeli program (ovp)

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Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Önceki Orta Vadeli Programlardan farklı olarak, toplumun değişik kesimlerinin yeni döneme ilişkin beklenti ve önceliklerini istişare toplantılarıyla dinlediklerini anlatan Yılmaz, bunların OVP'ye yansıtılacağını söyledi.Yılmaz, OVP'nin üç ayaklı olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:'İstişarelerin bir kısmını bitirdik'OVP'nin muhtemelen eylül ayının ilk 10 gününde açıklanacağını, bunun biraz da çalışmaların seyrine bağlı olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:'Bu vergi sisteminin modernize edilmesi'Yılmaz, OVP'de büyüme, istihdam ve enflasyona ilişkin hedefleri hükümetin Merkez Bankası ile birlikte belirlediğini vurgulayarak, beklenen enflasyon rakamına ilişkin son bir güncelleme yapıldığını, 2025'e kadar belki küçük güncellemelerin olacağını ve 2026'da ise enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme perspektifine sahip olduklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, vergi reformuna ilişkin soruya ise "İşveren ve işçi kesimi de 'Vergi sistemine yeniden bakılsın' diyor. Hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin doğrudan vergilerin artması, dolaylı vergilerin ise azalması yönünde ortak bir talebi var. Önümüzdeki dönemde, bu yönde birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim." yanıtını verdi.

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cevdet yılmaz, cumhurbaşkanı yardımcısı, orta vadeli program (ovp)