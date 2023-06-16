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Abdulkadir Selvi: Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomide çok başarılı olacaklarına inancım tam
Abdulkadir Selvi: Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomide çok başarılı olacaklarına inancım tam
Abdulkadir Selvi, yeni ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomide çok başarılı olacaklarına inancım tam"... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
merkez bankası
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması ile oluşan yeni ekonomi yönetimini değerlendirdi.Bugünkü yazısında Erdoğan'ın yeni ekonomi yönetimine desteğinin tam olduğunun altını çizen Selvi, şunları söyledi:"
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türkiye, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, merkez bankası, recep tayyip erdoğan
türkiye, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, merkez bankası, recep tayyip erdoğan

Abdulkadir Selvi: Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomide çok başarılı olacaklarına inancım tam

10:01 16.06.2023
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, yeni ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomide çok başarılı olacaklarına inancım tam" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması ile oluşan yeni ekonomi yönetimini değerlendirdi.
Bugünkü yazısında Erdoğan'ın yeni ekonomi yönetimine desteğinin tam olduğunun altını çizen Selvi, şunları söyledi:"

"Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ı getirerek ekonomi yönetimini oluşturmaya başladı. Kadrosunu kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği tam. Erdoğan, “Hafize Hanım’ı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım” diyerek destek göstermiş oldu. Dün Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Ekonomi programının yazımına başlandı. Dördüncüsü ise yabancı sermayenin girişi olacak. Bunun için yurtdışına yönelik bir çalışma yapılması düşünülüyor. Ama Mehmet Şimşek daha yurtdışına gitmeden büyük fonların sahipleri Türkiye’ye gelerek görüşmeler yapmaya başlamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra’da bir kafede masaları birleştirip görüşme yapmasına benzemiyor. Seçimde 5 yıl Türkiye’yi yönetme vizesini alan bir iktidar ve onun çok güçlü bir ekonomi yönetimi işbaşında. Yabancı sermaye neden gelmesin? Burada bize düşen yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlara güçlü bir destek vermek. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam desteği ile işe başlayan Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomide çok başarılı olacaklarına inancım tam."

Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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