Abdulkadir Selvi: Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomide çok başarılı olacaklarına inancım tam

"Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ı getirerek ekonomi yönetimini oluşturmaya başladı. Kadrosunu kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği tam. Erdoğan, “Hafize Hanım’ı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım” diyerek destek göstermiş oldu. Dün Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Ekonomi programının yazımına başlandı. Dördüncüsü ise yabancı sermayenin girişi olacak. Bunun için yurtdışına yönelik bir çalışma yapılması düşünülüyor. Ama Mehmet Şimşek daha yurtdışına gitmeden büyük fonların sahipleri Türkiye’ye gelerek görüşmeler yapmaya başlamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra’da bir kafede masaları birleştirip görüşme yapmasına benzemiyor. Seçimde 5 yıl Türkiye’yi yönetme vizesini alan bir iktidar ve onun çok güçlü bir ekonomi yönetimi işbaşında. Yabancı sermaye neden gelmesin? Burada bize düşen yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlara güçlü bir destek vermek. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam desteği ile işe başlayan Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomide çok başarılı olacaklarına inancım tam."