https://sputniknews.com.tr/20230615/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-1072472824.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Merkez Bankası Başkanı da katıldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Merkez Bankası Başkanı da katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi koordinasyon toplantısı yapılıyor. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T10:49+0300

2023-06-15T10:49+0300

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ekonomi

hafize gaye erkan

toplantı

mehmet şimşek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. NTV'nin haberine göre toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Hafize Gaye Erkan katıldıMerkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği öğrenildi. Gündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak. İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasından ilgili kurumların yol haritası da konuşalacak. Son toplantı geçen yıl 27 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak. Toplantı sonrası açıklama bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230615/bestepede-ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplaniyor-merkez-bankasi-baskani-erkan-da-katilacak-1072465069.html

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hafize gaye erkan, toplantı, mehmet şimşek