https://sputniknews.com.tr/20230808/belarus-ordusundan-polonya-ve-litvanya-sinirlarinda-tatbikat-1074481522.html

Belarus ordusundan Polonya ve Litvanya sınırlarında tatbikat

Belarus ordusundan Polonya ve Litvanya sınırlarında tatbikat

Belarus ordusunun Polonya ve Litvanya sınırları yakınında, azami derecede gerçek savaş koşullarında yapılan bir tatbikat düzenlediği belirtildi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T18:11+0300

2023-08-08T18:11+0300

2023-08-08T18:11+0300

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Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gojskiy Poligonu’nda, atış talimini içeren aşama gerçekleşti. Bu aşama esnasında, pusu operasyonunu içeren bir taktik savaş mizanseni oynandı. Tatbikat düzenleyicileri, gerçek savaşa azami derecede yakın karmaşık bir durum oluşturdu” ifadesine yer verildi.Tatbikatın, 7 Ağustos Pazartesi günü başladığı kaydedildi. Tatbikat sırasında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında elde edilen deneyime başvurulduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230808/bati-basini-ukrayna-karsi-saldirida-rus-savunma-hatlarina-kadar-bile-ilerleyemedi-1074480980.html

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