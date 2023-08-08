https://sputniknews.com.tr/20230808/belarus-ordusundan-polonya-ve-litvanya-sinirlarinda-tatbikat-1074481522.html
Belarus ordusundan Polonya ve Litvanya sınırlarında tatbikat
Belarus ordusundan Polonya ve Litvanya sınırlarında tatbikat
Belarus ordusunun Polonya ve Litvanya sınırları yakınında, azami derecede gerçek savaş koşullarında yapılan bir tatbikat düzenlediği belirtildi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T18:11+0300
2023-08-08T18:11+0300
2023-08-08T18:11+0300
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askeri operasyon
ukrayna krizi
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Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gojskiy Poligonu’nda, atış talimini içeren aşama gerçekleşti. Bu aşama esnasında, pusu operasyonunu içeren bir taktik savaş mizanseni oynandı. Tatbikat düzenleyicileri, gerçek savaşa azami derecede yakın karmaşık bir durum oluşturdu” ifadesine yer verildi.Tatbikatın, 7 Ağustos Pazartesi günü başladığı kaydedildi. Tatbikat sırasında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında elde edilen deneyime başvurulduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/bati-basini-ukrayna-karsi-saldirida-rus-savunma-hatlarina-kadar-bile-ilerleyemedi-1074480980.html
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belarus, belarus savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, operasyon, askeri operasyon, ukrayna krizi
belarus, belarus savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, operasyon, askeri operasyon, ukrayna krizi
Belarus ordusundan Polonya ve Litvanya sınırlarında tatbikat
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Belarus ordusunun Polonya ve Litvanya sınırları yakınında, azami derecede gerçek savaş koşullarında yapılan bir tatbikat düzenlediği belirtildi.
Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gojskiy Poligonu’nda, atış talimini içeren aşama gerçekleşti. Bu aşama esnasında, pusu operasyonunu içeren bir taktik savaş mizanseni oynandı. Tatbikat düzenleyicileri, gerçek savaşa azami derecede yakın karmaşık bir durum oluşturdu” ifadesine yer verildi.
Tatbikatın, 7 Ağustos Pazartesi günü başladığı kaydedildi. Tatbikat sırasında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında elde edilen deneyime başvurulduğu belirtildi.