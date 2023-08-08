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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/belarus-ordusundan-polonya-ve-litvanya-sinirlarinda-tatbikat-1074481522.html
Belarus ordusundan Polonya ve Litvanya sınırlarında tatbikat
Belarus ordusundan Polonya ve Litvanya sınırlarında tatbikat
Belarus ordusunun Polonya ve Litvanya sınırları yakınında, azami derecede gerçek savaş koşullarında yapılan bir tatbikat düzenlediği belirtildi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T18:11+0300
2023-08-08T18:11+0300
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belarus savunma bakanlığı
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askeri operasyon
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Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gojskiy Poligonu’nda, atış talimini içeren aşama gerçekleşti. Bu aşama esnasında, pusu operasyonunu içeren bir taktik savaş mizanseni oynandı. Tatbikat düzenleyicileri, gerçek savaşa azami derecede yakın karmaşık bir durum oluşturdu” ifadesine yer verildi.Tatbikatın, 7 Ağustos Pazartesi günü başladığı kaydedildi. Tatbikat sırasında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında elde edilen deneyime başvurulduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/bati-basini-ukrayna-karsi-saldirida-rus-savunma-hatlarina-kadar-bile-ilerleyemedi-1074480980.html
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belarus, belarus savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, operasyon, askeri operasyon, ukrayna krizi

Belarus ordusundan Polonya ve Litvanya sınırlarında tatbikat

18:11 08.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко / Multimedya arşivine gidinBelarus'ta askeri tatbikat
Belarus'ta askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Belarus ordusunun Polonya ve Litvanya sınırları yakınında, azami derecede gerçek savaş koşullarında yapılan bir tatbikat düzenlediği belirtildi.
Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gojskiy Poligonu’nda, atış talimini içeren aşama gerçekleşti. Bu aşama esnasında, pusu operasyonunu içeren bir taktik savaş mizanseni oynandı. Tatbikat düzenleyicileri, gerçek savaşa azami derecede yakın karmaşık bir durum oluşturdu” ifadesine yer verildi.
Tatbikatın, 7 Ağustos Pazartesi günü başladığı kaydedildi. Tatbikat sırasında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında elde edilen deneyime başvurulduğu belirtildi.
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
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