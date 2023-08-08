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https://sputniknews.com.tr/20230808/bati-basini-ukrayna-karsi-saldirida-rus-savunma-hatlarina-kadar-bile-ilerleyemedi-1074480980.html
Batı basını: Ukrayna, karşı saldırıda Rus savunma hatlarına kadar bile ilerleyemedi
Batı basını: Ukrayna, karşı saldırıda Rus savunma hatlarına kadar bile ilerleyemedi
Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna ordusunun karşı saldırı sırasında Rusya'nın savunma hatlarına kadar bile ilerleyemediğini vurguladı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T17:44+0300
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ukrayna
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ABD merkezli Wall Street Journal'de (WSJ) askeri uzmanlara dayanılarak yer verilen analizde, Ukrayna ordusunun karşı saldırıda başarısız olduğunu ve taktik değiştirmek zorunda kaldığının altı çizildi.Analizde, "Ukrayna, Rusya'nın en ciddi savunma hattına, siperler dizisine, tanksavar tuzaklarına ve diğer engellere hala daha ulaşamadı. Askeri uzmanlar, Ukrayna'nın bu hatları geçip ilerlemek için büyük olasılıkla Leopard 2 tanklarına ve Batı tarafından sağlanan diğer askeri teçhizata ihtiyacı olacağını belirtiyor" dendi.WSJ, Ukrayna ordusunun haziran ayı başlarında mayın tarlalarında çok sayıda kaybettiği bu tür teçhizatı kurtarmak için taktik değiştirdiğine de dikkat çekti.Taktik değişikliğinin ardından karşı saldırının başında mayınlı arazilerden yaya olarak geçen piyadelerin bulunduğunu yazan WSJ, "Piyadeleri, diğer birliklerden ve yedeklerden topladılar. Ukraynalı askerler, mayın tarlaların büyük zayiatlar verildiğinden de bahsediyor. Askerler, taktik değişikliğinden sonra karşı saldırıda atılım yapılmasının mümkün görüldüğünü de söylüyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusu, karşı saldırıya 4 Haziran'da Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerinde başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230808/rusya-savunma-bakanligi-rus-askerleri-ukrayna-ordusunun-donetsk-yonundeki-18-saldirisini-puskurttu-1074480734.html
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donetsk, artyomovsk, zaporojye, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, asker, ordu, wall street journal (wsj), abd, analiz
donetsk, artyomovsk, zaporojye, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, asker, ordu, wall street journal (wsj), abd, analiz

Batı basını: Ukrayna, karşı saldırıda Rus savunma hatlarına kadar bile ilerleyemedi

17:44 08.08.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOVUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV
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Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna ordusunun karşı saldırı sırasında Rusya'nın savunma hatlarına kadar bile ilerleyemediğini vurguladı.
ABD merkezli Wall Street Journal'de (WSJ) askeri uzmanlara dayanılarak yer verilen analizde, Ukrayna ordusunun karşı saldırıda başarısız olduğunu ve taktik değiştirmek zorunda kaldığının altı çizildi.

Analizde, "Ukrayna, Rusya'nın en ciddi savunma hattına, siperler dizisine, tanksavar tuzaklarına ve diğer engellere hala daha ulaşamadı. Askeri uzmanlar, Ukrayna'nın bu hatları geçip ilerlemek için büyük olasılıkla Leopard 2 tanklarına ve Batı tarafından sağlanan diğer askeri teçhizata ihtiyacı olacağını belirtiyor" dendi.

WSJ, Ukrayna ordusunun haziran ayı başlarında mayın tarlalarında çok sayıda kaybettiği bu tür teçhizatı kurtarmak için taktik değiştirdiğine de dikkat çekti.

Taktik değişikliğinin ardından karşı saldırının başında mayınlı arazilerden yaya olarak geçen piyadelerin bulunduğunu yazan WSJ, "Piyadeleri, diğer birliklerden ve yedeklerden topladılar. Ukraynalı askerler, mayın tarlaların büyük zayiatlar verildiğinden de bahsediyor. Askerler, taktik değişikliğinden sonra karşı saldırıda atılım yapılmasının mümkün görüldüğünü de söylüyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusu, karşı saldırıya 4 Haziran'da Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerinde başlamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
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