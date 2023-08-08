https://sputniknews.com.tr/20230808/abd-medyasi-ukraynadaki-catisma-sonbaharda-dondurulacak-1074481965.html
ABD medyası: Ukrayna’daki çatışma sonbaharda dondurulacak
ABD medyası: Ukrayna’daki çatışma sonbaharda dondurulacak
ABD’li haber ve görüş sitesi Vox’un yazarı Kirby, Batı ülkelerinin önümüzdeki sonbaharda, Ukrayna ordusunun başarısız karşı taarruzuyla ilgili kararını... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T18:26+0300
2023-08-08T18:26+0300
2023-08-08T18:26+0300
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asker
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ABD’li haber ve görüş sitesi Vox’un yazarı Jen Kirby, “2023 sonbaharı, kesinlikle resmi deadline değil, ama daha ziyade birçok Batı hükümetinin, Ukrayna’nın başarısı veya başarısızlığını muhakeme edeceği bir zaman dilimi olacak” ifadesini kullandı.Cephede, gelecek bir yıl boyunca bir değişikliğin meydana gelememesi durumunda dondurulacağı görüşünü dile getiren ABD’li gazeteci, Ukrayna ordusunun elindeki asker sayısının yetersizliğine dikkat çekti.Ukrayna ordusunun artık rezervlerinin bir kısmını savaşa sürdüğünü belirten Kirby, bunun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i, cephedeki ani değişikliklere tepki verme yeteneğini kısıtlayabileceği yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230808/bati-basini-ukrayna-karsi-saldirida-rus-savunma-hatlarina-kadar-bile-ilerleyemedi-1074480980.html
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vox, jen kirby, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, asker, ordu, kayıp
vox, jen kirby, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, asker, ordu, kayıp
ABD medyası: Ukrayna’daki çatışma sonbaharda dondurulacak
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ABD’li haber ve görüş sitesi Vox’un yazarı Kirby, Batı ülkelerinin önümüzdeki sonbaharda, Ukrayna ordusunun başarısız karşı taarruzuyla ilgili kararını verebileceğini ve cephenin dondurulmaya başlayacağını yazdı.
ABD’li haber ve görüş sitesi Vox’un yazarı Jen Kirby, “2023 sonbaharı, kesinlikle resmi deadline değil, ama daha ziyade birçok Batı hükümetinin, Ukrayna’nın başarısı veya başarısızlığını muhakeme edeceği bir zaman dilimi olacak” ifadesini kullandı.
Cephede, gelecek bir yıl boyunca bir değişikliğin meydana gelememesi durumunda dondurulacağı görüşünü dile getiren ABD’li gazeteci, Ukrayna ordusunun elindeki asker sayısının yetersizliğine dikkat çekti.
Ukrayna ordusunun artık rezervlerinin bir kısmını savaşa sürdüğünü belirten Kirby, bunun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i, cephedeki ani değişikliklere tepki verme yeteneğini kısıtlayabileceği yorumunda bulundu.