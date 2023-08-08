https://sputniknews.com.tr/20230808/abd-medyasi-ukraynadaki-catisma-sonbaharda-dondurulacak-1074481965.html

ABD medyası: Ukrayna’daki çatışma sonbaharda dondurulacak

ABD medyası: Ukrayna’daki çatışma sonbaharda dondurulacak

ABD’li haber ve görüş sitesi Vox’un yazarı Kirby, Batı ülkelerinin önümüzdeki sonbaharda, Ukrayna ordusunun başarısız karşı taarruzuyla ilgili kararını... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T18:26+0300

2023-08-08T18:26+0300

2023-08-08T18:26+0300

ukrayna krizi

vox

jen kirby

abd

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

asker

ordu

kayıp

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ABD’li haber ve görüş sitesi Vox’un yazarı Jen Kirby, “2023 sonbaharı, kesinlikle resmi deadline değil, ama daha ziyade birçok Batı hükümetinin, Ukrayna’nın başarısı veya başarısızlığını muhakeme edeceği bir zaman dilimi olacak” ifadesini kullandı.Cephede, gelecek bir yıl boyunca bir değişikliğin meydana gelememesi durumunda dondurulacağı görüşünü dile getiren ABD’li gazeteci, Ukrayna ordusunun elindeki asker sayısının yetersizliğine dikkat çekti.Ukrayna ordusunun artık rezervlerinin bir kısmını savaşa sürdüğünü belirten Kirby, bunun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i, cephedeki ani değişikliklere tepki verme yeteneğini kısıtlayabileceği yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230808/bati-basini-ukrayna-karsi-saldirida-rus-savunma-hatlarina-kadar-bile-ilerleyemedi-1074480980.html

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