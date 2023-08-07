https://sputniknews.com.tr/20230807/zeytinburnunda-silahli-saldiri-1-olu-2-yarali-1074445965.html

Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Zeytinburnu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T12:31+0300

2023-08-07T12:31+0300

2023-08-07T12:31+0300

türkiye

zeytinburnu

silahlı saldırı

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074446057_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7b9343be9c7e3764cd52790264148070.jpg

Çırpıcı Mahallesi 75/2 Sokak'taki bir telefoncu dükkanının önünde oturan akrabalar Bilal Aslan ve Derviş Aslan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.Saldırıda iki kuzen ile bu sırada ailesiyle yoldan geçen 8 yaşındaki A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Bilal Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Derviş Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, yaralı çocuğun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamak başlattığı çalışma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230806/gaziosmanpasada-taksicinin-olumune-iliskin-sorusturmada-4-zanli-tutuklandi-1074433060.html

türkiye

zeytinburnu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zeytinburnu, silahlı saldırı, saldırı