https://sputniknews.com.tr/20230807/zeytinburnunda-silahli-saldiri-1-olu-2-yarali-1074445965.html
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Zeytinburnu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T12:31+0300
2023-08-07T12:31+0300
2023-08-07T12:31+0300
türkiye
zeytinburnu
silahlı saldırı
saldırı
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Çırpıcı Mahallesi 75/2 Sokak'taki bir telefoncu dükkanının önünde oturan akrabalar Bilal Aslan ve Derviş Aslan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.Saldırıda iki kuzen ile bu sırada ailesiyle yoldan geçen 8 yaşındaki A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Bilal Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Derviş Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, yaralı çocuğun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamak başlattığı çalışma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230806/gaziosmanpasada-taksicinin-olumune-iliskin-sorusturmada-4-zanli-tutuklandi-1074433060.html
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zeytinburnu, silahlı saldırı, saldırı
zeytinburnu, silahlı saldırı, saldırı
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Zeytinburnu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Çırpıcı Mahallesi 75/2 Sokak'taki bir telefoncu dükkanının önünde oturan akrabalar Bilal Aslan ve Derviş Aslan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda iki kuzen ile bu sırada ailesiyle yoldan geçen 8 yaşındaki A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Bilal Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Derviş Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, yaralı çocuğun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamak başlattığı çalışma sürüyor.