https://sputniknews.com.tr/20230807/turktraktorden-uretime-gecici-ara-1074446462.html
TürkTraktör'den üretime geçici ara
TürkTraktör'den üretime geçici ara
TürkTraktör, Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 7 Ağustos – 19 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T12:42+0300
2023-08-07T12:42+0300
2023-08-07T12:42+0300
türkiye
traktör
üretim
türkiye
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Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230725/bmc-genel-muduru-karaaslan-sputnike-detaylari-anlatti-altay-tanki-2025te-seri-uretime-basliyor-1073969601.html
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traktör, üretim, türkiye
TürkTraktör'den üretime geçici ara
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TürkTraktör, Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 7 Ağustos – 19 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime ara verileceğini duyurdu.
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 7 Ağustos – 19 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde, çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 21 Ağustos tarihinde başlanacaktır."