BMC Genel Müdürü Karaaslan Sputnik’e detayları anlattı: Altay tankı 2025’te seri üretime başlıyor

“Bu testler devam edecek. TSK’ya teslim ettiğimiz tanklar üzerinde de birçok testler yapılacak. Çünkü biz bu tankı geliştirme sürecinde ihracat lisansı kısıtlarına bağlı olarak üzerindeki yabancı menşeili parçalarda birçok sorun yaşadık. Çözüm olarak da üstündeki yerli olmayan ve kısıta tabii olan bütün sistemleri değiştirdik. Tankın üzerinde güç grubu da dahil birçok yurtdışı bağlantısı vardı bunların hepsini tanktan arındırdık ya yerli ya da hiçbir ihracat kısıtına tabii olmayan ürünlerle değiştirdik. Dolayısıyla bunların seri üretime geçmeden önce tekrar testlerinin yapılması gerekiyor. Buradan bu tank hazır değil mi gibi bir sonuç çıkmasın, bütün testleri yapıldı, hepsinden başarıyla geçti bunun kullanıcı ile birlikte tekrarlanması gerekiyor. Bundan sonra seri üretim başlayacak. Testlerin 2024 içinde tamamlanacağını değerlendiriyoruz. 2025 yılı içinde de Altay tankının 250 adetlik ilk partisinin ilk teslimatlarının başlamasını planlıyoruz. Bunun yapılabilmesi için de eşzamanlı olarak Ankara’da fabrika inşaatına devam ediyoruz. Ankara’da da Altay tankının seri üretiminin yapılacağı fabrikanın temelleri atılıyor şimdi o fabrikanın 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. 2025’te de seri üretim teslimatları başlayacak.”