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BMC Genel Müdürü Karaaslan Sputnik’e detayları anlattı: Altay tankı 2025’te seri üretime başlıyor
BMC Genel Müdürü Karaaslan Sputnik’e detayları anlattı: Altay tankı 2025’te seri üretime başlıyor
BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, Sputnik’e yaptığı açıklamada Altay tankının seri üretimlerinin 2025 yılında başlamasının planlandığını söyledi... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T18:10+0300
2023-07-25T18:10+0300
görüş
tank
altay tankı
türkiye
türk silahlı kuvvetleri
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İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı’nın en öne çıkan ürünlerinden biri de Altay tankı oluyor. 23 Nisan 2023’te düzenlenen törenle ilk 2 adedi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. TSK’da testlerden geçecek tank daha sonra envantere alınacak.Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu ana muharebe tankı konusunda bağımsızlık kazandıracak ve dünyada Türkiye’yi bu alanda farklı bir konuma ulaştıracak Altay tankına ilişkin Sputnik’in sorularını yanıtlayan BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, “Bugün fuarda sergilediğimiz tank atış testlerine giden tankımız. Paletlerinden de görülüyor, koşmuş yani üzerinde birçok test yapılmış bir tank” diyerek şunları söyledi:‘Yerli güç grubuyla devam edeceğiz’Güney Kore firmaları ile birlikte güç grubu geliştirdiklerini söyleyen Karaaslan, “Güç grubu; motor, transmisyon ve soğutma paketinden oluşan bir sistem. Bu güç grubunun bir kısmını da BMC olarak biz yapıyoruz. İlk teslimatlar bu güç grubu ile olacak. Belirli bir adetten sonra da BMC Power’ın çalıştığı yerli güç grubu olacak. Batu dediğimiz yerli güç grubu ile sürece devam edeceğiz” diye de ekledi.'Nasıl istersek öyle çalışırız’NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi’nde yer alan “Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımlarının önündeki engelleri uygun olduğu şekilde azaltacağız ve ortadan kaldıracağız” ifadesi de dikkat çekmişti. “Almanya güç grubundaki ambargosunu kaldırırsa onlar yeniden çalışmayı düşünür müsünüz?” sorusunu yanıtlayan Mehmet Karaaslan, şu cevabı verdi:
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tank, altay tankı, türkiye, türk silahlı kuvvetleri
tank, altay tankı, türkiye, türk silahlı kuvvetleri

BMC Genel Müdürü Karaaslan Sputnik’e detayları anlattı: Altay tankı 2025’te seri üretime başlıyor

18:10 25.07.2023
© Sputnik / Turan SalcıBMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan
BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı
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Özel
BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, Sputnik’e yaptığı açıklamada Altay tankının seri üretimlerinin 2025 yılında başlamasının planlandığını söyledi. Karaaslan, ayrıca, Altay’a yıllarca motor ve transmisyon ambargosu koyan ve projeyi geciktiren Almanya’ya ilişkin de “Artık biz onlarla çalışmak istersek çalışırız” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı’nın en öne çıkan ürünlerinden biri de Altay tankı oluyor. 23 Nisan 2023’te düzenlenen törenle ilk 2 adedi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. TSK’da testlerden geçecek tank daha sonra envantere alınacak.
Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu ana muharebe tankı konusunda bağımsızlık kazandıracak ve dünyada Türkiye’yi bu alanda farklı bir konuma ulaştıracak Altay tankına ilişkin Sputnik’in sorularını yanıtlayan BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, “Bugün fuarda sergilediğimiz tank atış testlerine giden tankımız. Paletlerinden de görülüyor, koşmuş yani üzerinde birçok test yapılmış bir tank” diyerek şunları söyledi:
“Bu testler devam edecek. TSK’ya teslim ettiğimiz tanklar üzerinde de birçok testler yapılacak. Çünkü biz bu tankı geliştirme sürecinde ihracat lisansı kısıtlarına bağlı olarak üzerindeki yabancı menşeili parçalarda birçok sorun yaşadık. Çözüm olarak da üstündeki yerli olmayan ve kısıta tabii olan bütün sistemleri değiştirdik. Tankın üzerinde güç grubu da dahil birçok yurtdışı bağlantısı vardı bunların hepsini tanktan arındırdık ya yerli ya da hiçbir ihracat kısıtına tabii olmayan ürünlerle değiştirdik. Dolayısıyla bunların seri üretime geçmeden önce tekrar testlerinin yapılması gerekiyor. Buradan bu tank hazır değil mi gibi bir sonuç çıkmasın, bütün testleri yapıldı, hepsinden başarıyla geçti bunun kullanıcı ile birlikte tekrarlanması gerekiyor. Bundan sonra seri üretim başlayacak. Testlerin 2024 içinde tamamlanacağını değerlendiriyoruz. 2025 yılı içinde de Altay tankının 250 adetlik ilk partisinin ilk teslimatlarının başlamasını planlıyoruz. Bunun yapılabilmesi için de eşzamanlı olarak Ankara’da fabrika inşaatına devam ediyoruz. Ankara’da da Altay tankının seri üretiminin yapılacağı fabrikanın temelleri atılıyor şimdi o fabrikanın 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. 2025’te de seri üretim teslimatları başlayacak.”



‘Yerli güç grubuyla devam edeceğiz’

Güney Kore firmaları ile birlikte güç grubu geliştirdiklerini söyleyen Karaaslan, “Güç grubu; motor, transmisyon ve soğutma paketinden oluşan bir sistem. Bu güç grubunun bir kısmını da BMC olarak biz yapıyoruz. İlk teslimatlar bu güç grubu ile olacak. Belirli bir adetten sonra da BMC Power’ın çalıştığı yerli güç grubu olacak. Batu dediğimiz yerli güç grubu ile sürece devam edeceğiz” diye de ekledi.

'Nasıl istersek öyle çalışırız’

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi’nde yer alan “Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımlarının önündeki engelleri uygun olduğu şekilde azaltacağız ve ortadan kaldıracağız” ifadesi de dikkat çekmişti. “Almanya güç grubundaki ambargosunu kaldırırsa onlar yeniden çalışmayı düşünür müsünüz?” sorusunu yanıtlayan Mehmet Karaaslan, şu cevabı verdi:
“Bu soru beni inanılmaz memnun etti. Çünkü nasıl istersek öyle çalışırız. Artık bunun cevabı bu ve artık bu özgürlüğe sahibiz. Biz onlarla çalışmak istersek çalışırız.”
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