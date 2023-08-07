https://sputniknews.com.tr/20230807/rusyadan-japonyaya-protesto-tekrarlanmasi-durumunda-misilleme-tedbirlerine-hazirlikli-olunmali-1074453927.html
Rusya’dan Japonya’ya protesto: Tekrarlanması durumunda, misilleme tedbirlerine hazırlıklı olunmalı
Rusya’dan Japonya’ya protesto: Tekrarlanması durumunda, misilleme tedbirlerine hazırlıklı olunmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo’nun ‘Post Rusya Özgür Halkları Forumu’ için platform sağlaması nedeniyle Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği’ne kararlı... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T19:12+0300
2023-08-07T19:12+0300
2023-08-07T19:12+0300
rusya dışişleri bakanlığı
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japonya parlamentosu
fumio kişida
provokasyon
ihlal
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, “Japonya makamlarının, Rusya’da istenmeyen ilan edilen ve üyeleri teröristler listesine dahil edilen ‘Post Rusya Özgür Halkları Forumu’ görüşmesi için Tokyo’da platform sağlaması ile ilgili olarak 7 Ağustos günü Japonya’nın Rusya Büyükelçiliği’ne kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca şunlar aktarıldı:Onayı olmadan Japonya’nın bu foruma ev sahipliği yapmasının mümkün olmadığı Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida idaresinin böylelikle 'Rusya’ya yönelik terörist söylem ve nefret ideolojisine açık desteğini' sergilediği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, “Tüm uyarılara rağmen provokasyonların tekrarlanması durumunda, Tokyo, Rusya ile ilişkilerde Japon çıkarları için en hassas misilleme tedbirlerine hazırlıklı olmalı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230807/lavrov-ve-cinli-mevkidasi-wang-batinin-rusya-ve-cin-karsiti-cephelesme-politikasina-tepki-gosterdi-1074453442.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, japonya, japonya parlamentosu, fumio kişida, provokasyon, ihlal
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, japonya, japonya parlamentosu, fumio kişida, provokasyon, ihlal
Rusya’dan Japonya’ya protesto: Tekrarlanması durumunda, misilleme tedbirlerine hazırlıklı olunmalı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo’nun ‘Post Rusya Özgür Halkları Forumu’ için platform sağlaması nedeniyle Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği’ne kararlı protestosunu bildirdi. Provokasyonun tekrarlanması durumunda, Japonya’nın çıkarları için en hassas olacak misillemeye hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, “Japonya makamlarının, Rusya’da istenmeyen ilan edilen ve üyeleri teröristler listesine dahil edilen ‘Post Rusya Özgür Halkları Forumu’ görüşmesi için Tokyo’da platform sağlaması ile ilgili olarak 7 Ağustos günü Japonya’nın Rusya Büyükelçiliği’ne kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca şunlar aktarıldı:
“Japonya’ya, bu adım kadar söz konusu toplantıya Japonya Parlamentosu milletvekillerinin katılmasının ve Rusya devletçiliğini bozma ve toprak bütünlüğünü ihlal etme çağrılarını içeren sonuç belgesini imzalamalarının ülkemizin iç meselelerine müdahale girişimi olarak değerlendirileceği ifade edildi.”
Onayı olmadan Japonya’nın bu foruma ev sahipliği yapmasının mümkün olmadığı Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida idaresinin böylelikle 'Rusya’ya yönelik terörist söylem ve nefret ideolojisine açık desteğini' sergilediği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, “Tüm uyarılara rağmen provokasyonların tekrarlanması durumunda, Tokyo, Rusya ile ilişkilerde Japon çıkarları için en hassas misilleme tedbirlerine hazırlıklı olmalı” diye ekledi.