https://sputniknews.com.tr/20230807/rusyadan-japonyaya-protesto-tekrarlanmasi-durumunda-misilleme-tedbirlerine-hazirlikli-olunmali-1074453927.html

Rusya’dan Japonya’ya protesto: Tekrarlanması durumunda, misilleme tedbirlerine hazırlıklı olunmalı

Rusya’dan Japonya’ya protesto: Tekrarlanması durumunda, misilleme tedbirlerine hazırlıklı olunmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo’nun ‘Post Rusya Özgür Halkları Forumu’ için platform sağlaması nedeniyle Japonya’nın Moskova Büyükelçiliği’ne kararlı... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T19:12+0300

2023-08-07T19:12+0300

2023-08-07T19:12+0300

rusya dışişleri bakanlığı

dünya

rusya

japonya

japonya parlamentosu

fumio kişida

provokasyon

ihlal

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, “Japonya makamlarının, Rusya’da istenmeyen ilan edilen ve üyeleri teröristler listesine dahil edilen ‘Post Rusya Özgür Halkları Forumu’ görüşmesi için Tokyo’da platform sağlaması ile ilgili olarak 7 Ağustos günü Japonya’nın Rusya Büyükelçiliği’ne kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca şunlar aktarıldı:Onayı olmadan Japonya’nın bu foruma ev sahipliği yapmasının mümkün olmadığı Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida idaresinin böylelikle 'Rusya’ya yönelik terörist söylem ve nefret ideolojisine açık desteğini' sergilediği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, “Tüm uyarılara rağmen provokasyonların tekrarlanması durumunda, Tokyo, Rusya ile ilişkilerde Japon çıkarları için en hassas misilleme tedbirlerine hazırlıklı olmalı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230807/lavrov-ve-cinli-mevkidasi-wang-batinin-rusya-ve-cin-karsiti-cephelesme-politikasina-tepki-gosterdi-1074453442.html

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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, japonya, japonya parlamentosu, fumio kişida, provokasyon, ihlal