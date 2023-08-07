Lavrov ve Çinli mevkidaşı Wang, Batı'nın Rusya ve Çin karşıtı cepheleşme politikasına tepki gösterdi
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı/
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ikili ilişkilerdeki durumu ve Ukrayna da dahil uluslararası gündemdeki güncel konuları ele aldı.
Batı'nın Rusya ve Çin aleyhinde izlediği cepheleşme politikasından endişe duyduklarını vurgulayan bakanlar, yaptırımlar ve diğer gayrimeşru metotlar yoluyla iki ülkenin kalkınmasını dizginleme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Lavrov ve Wang, Rusya ile Çin'in BM, BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü, G20 ve diğer uluslararası yapılar kapsamındaki yapıcı diyaloğunun ve yüksek düzeyli işbirliğinin süreceğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya ve Çin dışişleri bakanları teması, Moskova ve Pekin'in küresel meselelere yaklaşımlarının birliğini veya geniş uyumunu bir kez daha doğruladı. Yakın dış politika koordinasyonunu sürdürmeye hazır olunduğu teyit edildi" ifadelerini kullandı.
Batı'nın Rusya ve Çin aleyhinde izlediği cepheleşme politikasından endişe duyduklarını vurgulayan bakanlar, yaptırımlar ve diğer gayrimeşru metotlar yoluyla iki ülkenin kalkınmasını dizginleme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Lavrov ve Wang, Rusya ile Çin'in BM, BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü, G20 ve diğer uluslararası yapılar kapsamındaki yapıcı diyaloğunun ve yüksek düzeyli işbirliğinin süreceğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya ve Çin dışişleri bakanları teması, Moskova ve Pekin'in küresel meselelere yaklaşımlarının birliğini veya geniş uyumunu bir kez daha doğruladı. Yakın dış politika koordinasyonunu sürdürmeye hazır olunduğu teyit edildi" ifadelerini kullandı.